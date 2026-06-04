La Capital | Decathlon

La marca de ropa deportiva Decathlon desembarca en el Portal Rosario

La llegada de la marca impulsa una nueva etapa de transformación del shopping, con inversiones para renovar espacios y sumar nuevas propuestas comerciales

Azul Martínez Lo Re

Por Azul Martínez Lo Re

4 de junio 2026 · 15:57hs
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El shopping Portal Rosario apuesta a una nueva etapa comercial de la mano del grupo francés Decathlon.

El shopping Portal Rosario apuesta a una nueva etapa comercial de la mano del grupo francés Decathlon.

La reconocida marca internacional de indumentaria y artículos deportivos, Decathlon, confirmó su llegada a Rosario con la apertura de una tienda de 3.900 m² en el shopping Portal Rosario, sobre calle Nansen 323. La inauguración está prevista para fines de este año y representa un hito para el centro comercial ubicado en la zona norte de la ciudad.

Su llegada marca el inicio de una nueva etapa de transformación ya que la incorporación de la tienda forma parte de un proceso de relanzamiento orientado a fortalecer la propuesta comercial, atraer nuevas audiencias y consolidar a Portal Rosario como uno de los principales destinos de compras y experiencias de la ciudad. Según destacaron a Negocios de La Capital desde Cencosud, holding chileno que opera el Portal, la iniciativa se enmarca en el plan de transformación integral, reafirmando su visión de crecimiento a largo plazo en Argentina.

Lo que se viene para el Portal

La llegada de Decathlon a Rosario, primera ciudad de la provincia de Santa Fe donde la marca aterriza, constituye un paso clave en el plan de inversión más amplio para Portal Rosario, que contempla la incorporación de nuevas marcas internacionales en aproximadamente 5.000 m² adicionales, junto con futuras obras de remodelación que serán anunciadas progresivamente.

“Estamos muy entusiasmados con el inicio de esta nueva etapa para Portal Rosario. La llegada de una marca global como Decathlon es una señal muy importante del potencial que tiene esta plaza y de la visión de largo plazo que tenemos para este activo estratégico para Cencosud. Estamos impulsando un proceso de transformación que busca actualizar la propuesta comercial, atraer nuevas audiencias, generar mejores experiencias y consolidar al shopping como un espacio cada vez más dinámico, moderno y relevante para la ciudad”, señaló Sebastián Núñez, Gerente General División Shopping en Cencosud Argentina.

El proyecto considera una reconfiguración integral del activo, incluyendo la renovación de espacios clave, como una serie de mejoras en el supermercado Jumbo y la cadena de venta de artículos para el hogar Easy. También contempla el desarrollo de nuevas propuestas gastronómicas y comerciales, con foco en elevar el estándar de experiencia del centro comercial.

>>Leer más: La lista de marcas extranjeras que llegan a Rosario para dar pelea al consumo

El objetivo está orientado a invertir, modernizar y generar valor en sus principales activos en Argentina. En esa línea, la transformación de Portal Rosario se suma al reciente anuncio de expansión y modernización de Unicenter en Buenos Aires, que contempla la incorporación de nuevos espacios comerciales, propuestas gastronómicas y mejoras en infraestructura, circulación y experiencia de visita.

Idas y vueltas en el arribo de la marca deportiva

Mucho se dijo sobre la llegada de Decathlon a la ciudad, aunque hasta ahora todos eran trascendidos sin confirmación. Tras la apertura de su primer local en Argentina, en noviembre de 2024 en el complejo Al Río de Vicente López, la compañía ratificó su intención de continuar creciendo en el país de la mano del Grupo One, partner local de la marca y encabezado por el empresario Manuel Antelo. En ese contexto, Rosario siempre figuró entre las plazas prioritarias para la expansión.

Durante los últimos años circularon distintas alternativas para su instalación, desde predios sobre avenida Circunvalación hasta una posible apertura en Funes. Incluso desde el ámbito público se reconocieron conversaciones con representantes de la marca para facilitar su desembarco en la región.

El modelo de negocio de la firma francesa se basa en grandes superficies comerciales, con locales de formato amplio y una oferta enfocada en variedad, volumen y precios competitivos. Este tipo de desarrollos, sin embargo, debe ajustarse a los marcos regulatorios locales, entre ellos la normativa sobre grandes superficies comerciales, que establece requisitos específicos para su habilitación e instalación. La confirmación de su llegada a Portal Rosario pone fin a una larga serie de versiones sobre posibles ubicaciones y representa un paso clave en la estrategia de expansión que la compañía lleva adelante en el mercado argentino.

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