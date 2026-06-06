Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: reclaman el informe oficial de una pericia clave

Las familia de Giovani Mvogo Eteme cuestionó la demora tras el simulacro del 7 de agosto. El cuerpo del joven apareció el 28 de noviembre de 2024

La familia de Giovani Mvogo Eteme , el joven jugador de vóley de Central Córdoba cuyo cuerpo apareció sin vida el 28 de noviembre de 2024 en la zona del parque de España, realizó una nueva presentación en la Fiscalía Regional de Rosario. Así objetó la "prolongada" demora del informe de una pericia oficial tras un simulacro realizado hace 10 meses.

La última novedad que arrojó el caso ocurrió el pasado 2 de marzo , cuando se realizó un barrido con luminol sobre la fachada donde presumiblemente el muchacho cayó al vacío o lo arrojaron. La misma dio resultados negativos, lo que elevó la presunción de la familia de que el joven "nunca pudo haberse suicidado y lo mataron".

Representantes del Centro de Asistencia Judicial de Rosario (CAJ) , asesores de la familia del joven de 17 años, se presentaron el último martes en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para solicitarle a la fiscal Mariana Prunotto los motivos de la "prolongada" demora del informe.

Ese reclamo surgió a raíz de las "numerosas consultas" realizadas por la madre de Giovani, Vanesa Palavecino, al equipo de asesores legales del CAJ, quienes acompañan a la familia en la causa aún caratulada como "muerte dudosa" tras descartarse la hipótesis inicial de "suicidio, sin la intervención de terceros".

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En la solicitud se manifesta preocupación por los diez meses transcurridos desde aquel 7 de agosto del año pasado, cuando se llevó a cabo un simulacro de caída de altura desde la parte superior del parque de España, donde se presume que el joven pudo haber caído por circunstancias aún no esclarecidas, entre las 4 y las 4.40 de la madrugada del jueves, sin presencia de testigos y con cámaras de videovigilancia que no funcionaban.

En el pedido también se mencionó la necesidad de la madre del joven de entrevistarse con el fiscal regional Matías Merlo para reclamar avances en la investigación. Hasta el momento no hay personas imputadas ni testigos que puedan dar cuenta de lo sucedido frente al río Paraná.

Simulacro de caída

Por el momento, la reconstrucción del hecho sólo cuenta con una declaración testimonial de un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). S. B. denunció al 911 el hallazgo del cuerpo aquella madrugada y participó además del simulacro realizado el pasado 7 de agosto en esa misma zona.

Esa mañana, el uniformado realizó todo el recorrido acompañado por peritos, abogados, padres de Giovani y la fiscal Prunotto para indicar precisiones respecto al hallazgo del cuerpo del joven aquella madrugada de noviembre.

Se trató de una reconstrucción sin precedentes en Rosario, que incluyó un simulacro con un maniquí al que arrojaron de diversas formas para ensayar posibles maniobras y posibilidades de caída de altura.

El perito de parte de la familia ya tiene una conclusión al respecto, según pudo saber La Capital. Por eso reclaman el informe oficial para cotejar datos y establecer posibles causas de muerte.

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La familia sostiene la teoría de un asesinato y lo expresó en reiteradas oportunidades, incluso cuando se conoció el resultado de la pericia realizada en marzo pasado en un aire acondicionado y un toldo de la fachada este del colegio, que da hacia el río Paraná.

La misma se llevó a cabo por insistencia de su madre en pos de saber si allí podrían encontrarse restos de ADN para cotejarlos con las heridas que presentaba el cuerpo de Giovani cuando lo encontraron aquella madrugada. Ese estudio arrojó resultados negativos, con lo cual elevó la presunción de su familia de que al joven "lo mataron".

marcha giovani Familiares, amigos y compañeros de Giovani Mvogo Eteme marcharon este viernes por la tarde por el centro de Rosario para reclamar justicia por su muerte. Gustavo de los Ríos / La Capital

"No hay rastros, no hay ADN, no hay nada. El cuerpo de Giovani no tocó ni rozó elementos, de modo que los golpes que presentaba el cuerpo como consecuencia de una caída quedaron descartados por completo", aseguró en declaraciones a La Capital la madre del joven.

La misma información respecto a lo resultados fue confirmada en marzo pasado por la Fiscalía y el CAJ, que asesora a la familia de Giovani desde que la carátula cambio de suicidio a muerte dudosa.

La pieza que le falta al rompecabezas

Hasta el momento ninguna de las partes pudo explicar por qué y hacia dónde se dirigió Giovani aquella noche. Lo único que se pudo acreditar es que tomó un ómnibus de la línea 132 a la 1.01 en el barrio Puente Gallego, donde vivía con su padre. Es justamente la pieza que le falta al rompecabezas, puesto que no hay otro testigo hasta el momento capaz de aportar datos certeros y fehacientes.

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Hasta ahora lo único en concreto en la causa es la declaración testimonial del agente de la PSA que participó del simulacro para reconstruir el recorrido que hizo esa noche. De acuerdo a su versión, se asomó por el borde del tapial de la parte superior y halló el cuerpo del joven tendido en el ingreso al Colegio.

Para la familia del joven, la versión del efectivo de la PSA "tiene contradicciones" al asegurar que "jamás podría haber enviado una foto del amanecer a su superior por el horario del hallazgo del cuerpo y la salida del sol", tal como esgrimió el mismo uniformado durante el período que permaneció en Rosario en el marco del Plan Bandera.