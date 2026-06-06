Tres detenidos en allanamientos por venta de drogas en barrio "La Bombacha"

Luego de una serie de allanamientos que se llevaron a cabo en García del Cossio al 1200, en barrio La Bombacha , tres hombres fueron detenidos por dedicarse a la venta de drogas en la modalidad delivery. Los operativos fueron realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) luego de una investigación llevada acabo por la División Microtráfico.

Las distintas líneas de investigación permitieron llegar a personas presuntamente vinculadas a la comercialización de estupefacientes. Las tareas incluyeron vigilancias, observaciones encubiertas y otras diligencias que fueron incorporadas a la causa judicial.

Durante los procedimientos, se constató la presencia de varios de los investigados, quienes habrían sido previamente vinculados a maniobras de venta de estupefacientes en los inmuebles allanados y en la calle.

En los operativos se contó además con la intervención de la Sección Canes Detectores de la PDI, cuyos ejemplares realizaron tareas de búsqueda en los domicilios allanados. Como resultado, uno de los perros marcó de manera positiva una balanza de precisión , elemento que fue secuestrado por su posible vinculación con la comercialización de estupefacientes.

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Como resultado de las requisas, fueron aprehendidos Emiliano Leonel A. (19), Ricardo Alexis N. (34) y Maximiliano Benjamín C. (21). Además, se secuestraron teléfonos celulares, una balanza de precisión, recortes de nylon con vestigios de material estupefaciente, una tijera con restos compatibles con marihuana y un cigarrillo de cannabis con un peso aproximado de 0,5 gramo.

Por disposición de la fiscal Alejandra Raigal, del Equipo Especializado en Microtráfico de la Fiscalía General, se procedió al secuestro de los elementos hallados y al traslado de los aprehendidos para la prosecución de las actuaciones de rigor.