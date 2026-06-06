Mundial 2026: un rosarino puede sumarse a la lista de la selección argentina ante la baja de Balerdi

Un desgarro dejó afuera del Mundial al zaguero del Olympique de Marsella. Hay varias candidatos a reemplazarlo, pero la versión de un llamado a un jugador de Central cobra fuerza

A días del Mundial, Lionel Scaloni tiene que retocar la lista de convocados de la selección argentina.

La selección argentina afrontará esta noche de sábado un amistoso de gran importancia debido a la cercanía del comienzo del Mundial ante el combinado de Honduras, en el estadio Kyle Field de la ciudad estadounidense de College Station, Texas, a partir de las 21. Todo indica que habrá un rosarino de titular en la Scaloneta: Giovani Lo Celso. Y hay otro jugador exCentral que podría meterse en la lista del Mundial . El reglamento lo impediría, pero ¿podrá ser?

La noticia de la baja de Balerdi por un desgarro pegó muy duro en la concentración albiceleste. Esto abrirá un cupo en la nómina de 26 mundialistas.

Si el DT se decide por reemplazarlo con un jugador de la lista original de 55, podría apelar a Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Zaid Romero, Lautaro Di Lollo, Marcos Senesi, Marcos Acuña, Kevin Mac Allister y Gabriel Rojas. Además, están también con el grupo Nicolás Capaldo y Agustín Giay.

Pero desde Estados Unidos no descartan que podría citarse a un jugador que no esté en la nómina preliminar de 55 futbolistas reservados por cada país para el Mundial . Y en este caso se le abre una puerta, por ahora hipotética, al joven defensor de Rosario Central Ignacio Ovando , que además tiene el plus de que ya está trabajando con la selección en Estados Unidos y dejó una gratísima impresión en el cuerpo técnico.

Ova Ignacio Ovando entregó una muy buena imagen en los entrenamientos de la selección argentina.

En principio no sería posible reglamentariamente, pero tal vez haya algún pedido especial de la AFA ante la lesión de Balerdi para sumar a Ovando. Y allí habría que ver qué sucede.

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Se viene el partido ante Honduras, en el que jugará Lo Celso de titular y hasta podría abrirse un cupo para Ovando, aunque por ahora asoma como una opción remota.

Ataja Musso

En la previa del cotejo ante Honduras, el DT Lionel Scaloni confirmó que no estará disponible el arquero Emiliano "Dibu" Martínez y que atajará Juan Musso.

Lo más sorprendente estará en el mediocampo, donde jugarán de arranque Valentín Barco, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso, lo que es una gran oportunidad para el exCentral, quien no pudo estar por lesión en el Mundial de Qatar 2022 y ahora tendrá revancha.

En tanto, en la defensa Agustín Giay le ganó la pulseada a Nicolás Capaldo en el lateral derecho.

La selección argentina de Scaloni formará con Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Valentín Barco; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.