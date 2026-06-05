Rosario alcanzó la máxima calificación crediticia del país gracias a su disciplina fiscal La agencia FIX (afiliada a FitchRatings) elevó la nota del Municipio a "A-" en el largo plazo y a "A2" en el corto plazo. Así, la ciudad se posiciona en el podio nacional de solvencia financiera, junto a San Isidro y La Plata 5 de junio 2026 · 18:13hs

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital El municipio de Rosario alcanzó una calificación crediticia de excelencia en Argentina.

En el marco del Programa de Austeridad y la estricta disciplina fiscal implementada durante los últimos años, la agencia de calificación de riesgo FIX SCR (afiliada a FitchRatings) dispuso una mejora en las calificaciones del municipio de Rosario y sus instrumentos financieros.

En la medición a largo plazo, el municipio escaló dos peldaños, pasando de una nota de BBB a A-. Por su parte, en el corto plazo, ascendió de A3 a A2. Con estos indicadores, Rosario obtiene la calificación más alta que registran los municipios en la Argentina, junto a las localidades bonaerenses de San Isidro y La Plata.

En su informe técnico, FIX fundamentó la suba destacando la "consolidación de los resultados operativos, que representan un 11,3% de los recursos". Asimismo, ponderó la robusta autonomía fiscal de la ciudad —donde los recursos propios superan el 57% del total general—, un bajo nivel de endeudamiento del 4,3% de los ingresos corrientes y una adecuada posición de liquidez para afrontar los compromisos futuros.

Desde la Secretaría de Hacienda y Economía explicaron que este reconocimiento responde al "impecable historial" de cumplimiento del municipio en las amortizaciones de deuda iniciadas en 2020. Hasta la fecha, la ciudad lleva emitidas nueve series de Letras del Tesoro y tres de Bonos para Obra Pública, las cuales fueron canceladas íntegramente a su vencimiento sin necesidad de refinanciar deuda.