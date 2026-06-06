Primera C: Leones FC y Argentino cantaron victoria, pero Central Córdoba perdió ante Yupanqui

El Salaíto volvió al triunfo ante Lugano, el equipo de los Messi le ganó a Sportivo Barracas y el Charrúa cayó como visitante

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Primera C. Wilfrán Orejuela anotó el primer tanto de Argentino en el triunfo ante Lugano por 2 a 1.

Primera C. Gonzalo González sale a festejar el segundo tanto de Leones FC en el importante triunfo ante Sportivo Barracas.

Rosario tuvo un sábado a puro ascenso con los tres clubes que participan en el torneo de la Primera C . En barrio Sarmiento, Argentino derrotó a Lugano con goles de Wilfrán Orejuela y Luciano Fernández. Leones FC , en Arroyo Seco, le ganó a Sportivo Barracas (2-0) con tantos de Leandro Duarte y Gonzalo González.

Por su parte Central Córdoba , en una floja producción, perdió en el estadio Ciudad Evita ante Yupanqui (2-1). El tanto del Charrúa lo anotó Benjamín Gallucci en el cierre del partido.

Primera C. Wilfrán Orejuela anotó el primer tanto de Argentino en el triunfo ante Lugano por 2 a 1.

Con estos resultados y a una fecha de finalizar la primera rueda, Leones FC sumó 24 puntos y quedó a dos de General Lamadrid, líder de la Zona B. Por la misma zona, Central Córdoba está en la novena posición con 18 unidades y fuera del Reducido.

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En tanto, Argentino ganó su segundo partido en el torneo, acumula 15 puntos y salió del fondo de la Zona A, donde Sacachispas lidera con 25 unidades.

Se viene la fecha 16

La próxima fecha será la 16ª: Leones FC visitará a Fénix y Argentino al puntero Sacachispas. En barrio Tablada, Central Córdoba recibirá a Deportivo Español.