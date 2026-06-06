Los Monos: detuvieron a un hombre por el homicidio de un soldado del clan

La detención se produjo luego de dos allanamientos en barrio Godoy. El homicidio fue a finales del año pasado

El 14 de diciembre de 2025, Walter Dilcen, de 38 años y a quien en los suburbios donde se movía apodaban "Teta", fue acribillado en Los Talas al 400, de barrio Cabin 9, mientras iba a bordo de su moto. Era un hombre ligado a Los Monos y efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron una serie de allanamientos en dos casas de barrio Godoy para dar con uno de los sospechosos de participar en el asesinato, procedimientos que terminaron con la detención de un sospechoso.

Las medidas fueron desarrolladas por personal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (Uval), con colaboración de efectivos del Grupo de Irrupción de la Unidad Regional II.

La investigación se inició luego del homicidio de Dilcen cuando, a partir de tareas de investigación hechas por personal de la PDI, se logró identificar domicilios en donde se habría planeado el homicidio o bien vivirían sospechosos del ataque .

Los procedimientos se realizaron en Dean Funes al 8100 y al 8100 bis, donde los investigadores secuestraron un total de once teléfonos celulares de interés para la investigación . Asimismo, por disposición judicial, fue detenido Miguel Ángel A. (30), quien quedó a disposición de la Justicia en el marco de la causa. Todos los elementos secuestrados serán sometidos a pericias mientras continúan las medidas investigativas para esclarecer el hecho, con intervención de la Fiscalía de Violencia Altamente Lesiva del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo del fiscal Ignacio Hueso.

Antecedentes y rencillas carcelarias

Durante los últimos años de su vida, Dilcen estuvo vinculado a diferentes hechos policiales y pasó varios períodos detenido, además de estar vinculado a Los Monos. Versiones sobre posibles venganzas por hechos anteriores quedaron desdibujadas en marzo de este año.

Los primeros días de ese mes, fue detenido Diego Jesús Nicolás Valdez. Tiene 41 años y le dicen “Popeye”. Tenía pedido de captura y lo apresaron en un allanamiento a una casa precaria de la calle 1715 al 7800 de Rosario, en la zona de Seguí y Larralde. En el operativo, los policías secuestraron una pistola 9 milímetros y fue implicado en el asesinato de Dilcen.

>> Leer más: Entre Ríos: un juicio que combina narco y política entre Rosario y Diamante

En una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, la fiscal Agustina Eiris lo imputó como autor del homicidio, agravado por el uso de arma en carácter de coautor, así como por el homicidio ya está detenido desde enero Brian Centurión, en su caso acusado de conducir la moto desde la cual abrieron fuego contra la víctima.

Popeye Valdez fue acusado de ser quien realizó los disparos con una pistola Browning 9 milímetros a causa de viejas rivalidades carcelarias. Del mismo calibre es el arma hallada en su casa, donde además se secuestró una caja de municiones con cincuenta cartuchos, un cargador metálico, siete cartuchos 9 milímetros y seis cartuchos calibre 45.