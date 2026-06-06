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Scaloni tiene los 11 de la selección argentina para el primer amistoso ante Honduras

El DT tiene todo confirmado para el encuentro de esta noche, en el marco de la preparación para el Mundial 2026. Un ex-Central y otro ex-Newell's van de arranque

6 de junio 2026 · 17:22hs
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Scaloni apostará por un mix de jugadores experimentados y otros con poco rodaje en la selección

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La selección argentina tendrá este sábado el primero de los dos amistosos de preparación para el Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Aunque mantiene piezas históricas, Lionel Scaloni decidió apostar por mayoría de jugadores que suelen ser recambios, aunque dos con pasado en el fútbol rosarino se hacen un lugar entre los titulares.

El entrenador nacido en Pujato sostiene a los históricos Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico y Lautaro Martínez. Un grupo al que se le pueden sumar Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, y por qué no Thiago Almada.

Los recambios se habilitan debido a las bajas de Emiliano “Dibu” Martínez, Cristian “Cuti” Romero y un dolor de cabeza por partida doble en el lateral derecho, porque Nahuel Molina y Gonzalo Montiel se encuentran con molestias musculares. También, Julián Álvarez se queda afuera de los titulares al estar entre algodones.

Frente a este panorama, Scaloni armó un equipo equilibrado y con Lo Celso como líder del mediocampo y el ex-Newell's, Lisandro Martínez, en la zaga central.

El 11 de Scaloni para enfrentar a Honduras

Argentina tendrá, como es de costumbre, un esquema versátil, sobre todo en el mediocampo. La idea de Scaloni es tener variables para sostener los momentos del partido. Así, pensó en un 11 que le permita jugar con cuatro, cinco o tres mediocampistas.

Sin el Dibu Martínez, el entrenador le dará la titularidad a Juan Musso. Sin los laterales disponibles, Agustín Giay le ganó la pulseada a Nicolás Capaldo. La baja del Cuti Romero se reemplaza con un histórico dentro del proceso como Lisandro Martínez.

>> Leer más: Se confirmó la baja de un polifuncional para Scaloni a días del Mundial 2026

A los lesionados mencionados, se suma la decisión del DT de buscar rodaje en jugadores y puestos que no suelen tenerlo como Exequiel Palacios en el centro del campo y Valentín Barco en el andarivel izquierdo del mediocampo. A ellos se suma Giuliano Simeone, que se hizo un lugar en las últimas convocatorias, pero además le da la oportunidad de jugar de extremo.

Esa línea media será encabezada por Lo Celso, el jugador con más experiencia en la albiceleste que se posicionará, a priori, por detrás de los atacantes de Argentina.

Haciendo la banda izquierda del ataque estará Thiago Almada, con la posibilidad de cerrarse y asociarse con Lo Celso. Como centrodelantero estará Lautaro Martínez.

En limpio, los 11 de Scaloni para enfrentar a Honduras son: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolas Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Giovani Lo Celso; Thiago Almada y Lautaro Martínez.

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