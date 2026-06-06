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La despedida al Indio Solari se reprogramó y los Fundamentalistas transmiten en vivo

Los organizadores del encuentro decidieron postergarlo en busca de darle más tiempo a quienes planean hacer viajes largos para asistir

6 de junio 2026 · 08:50hs
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Miles de rosarinos fueron a homenajear al Indio Solari en el Monumento.

Foto: La Capital/Marcelo Bustamante.

Miles de rosarinos fueron a homenajear al Indio Solari en el Monumento.

Como era de esperarse, no es tarea sencilla decirle adiós al Indio Solari en ningún rincón del país. Si bien ya se había hecho un anuncio oficial al respecto, la despedida al artista se trasladó a este domingo. Mientras tanto, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado ratificaron el show que tenían programado y decidieron compartirlo por internet.

Un comunicado publicado en la cuenta de Instagram del cantante de 77 años indica que el encuentro se reprogramó ante la expectativa de una asistencia masiva desde lugares muy distantes. Sin sede definida, lo único que ratificaron los organizadores es que no se llevará a cabo en Parque Leloir, donde vivía uno de los creadores de Patricio Rey sus Redonditos de Ricota.

Según la explicación oficial, la despedida se postergó "para darle tiempo a la gente que viene desde lejos". Extraoficialmente se barajaron distintos escenarios en la provincia de Buenos Aires, desde el Estadio Único de La Plata hasta la cancha de Racing, donde la primera banda de la carrera del vocalista dio uno de sus conciertos más famosos.

Los Fundamentalistas despiden al Indio Solari

En medio de la conmoción, el grupo con el que Carlos Solari lanzó su carrera solista descartó la suspensión del espectáculo de este sábado en Comodoro Rivadavia. "Decidimos mantener el concierto de mañana y aunque no estaba en los planes, transmitirlo en vivo para todos", anunciaron este viernes.

Los Fundamentalistas señalaron que están "en shock, como todos" y que no tienen claro cómo abordarla situación. Luego señalaron: "Abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos".

>> Leer más: Skay Beilinson no despedirá al Indio Solari en Rosario: suspendió la fecha "hasta nuevo aviso"

La banda anticipó que el encuentro en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia "no va a ser fácil" por la pérdida de su creador. "Tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador. Te amamos, Indio", concluyeron.

En Rosario se dio una conflicto similar con una resolución diferente. Skay Beilison también tenía previsto brindar un show este sábado en La Segunda Seguros Arena. Poco después del anuncio de la muerte de Solari, el exguitarrista de los Redonditos de Ricota confirmó la suspensión "hasta nuevo aviso".

¿Cómo fue la despedida al Indio Solari en Rosario?

El fallecimiento del artista se confirmó este viernes a la mañana y el paso de las horas encendió la mecha de la convocatoria para organizar despedidas en espacios públicos de distintos puntos de Argentina. A partir de las 18, el Monumento Nacional a la Bandera se convirtió en el templo de una misa ricotera con esa consigna.

"Para mí el Indio es todo. Yo me crié solo y él me sacó de muchos pozos. En la calle te encontras con personas y te identificás con ellos por su música", dijo Rauli, uno de los fanáticos del vocalista. Llevaba puesto un piluso con la imagen de su ídolo y contó que asistió a todos los recitales que pudo.

La reunión de los admiradores de Solari en el punto de encuentro elegido quedó desplazada temporalmente porque antes se estaba desarrollando una movilización en apoyo al pueblo boliviano y al estado plurinacional. Concluida esta manifestación, los primeros seguidores empezaron a acercarse a la explanada sobre la avenida Belegrano con una mezcla de tristeza, música y agradecimiento.

En vísperas de la noche, el parque nacional a la Bandera se llenó de grupos de amigos, familias enteras y seguidores de distintas generaciones sobre el césped. En distintos sectores surgían las canciones del ídolo. Algunos adolescentes acompañaban con guitarras acústicas sentados en ronda, otros hacían sonar parlantes con clásicos de Los Redondos y, a la distancia, se escuchaban cánticos con el tono de la previa de un partido de fútbol. Las banderas comenzaron a poblar el paisaje en los árboles y en el piso. "Indio, maldición, va a ser un día hermoso", decía una, firmada por Luna.

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