Estrenos de cine en Rosario: la nueva de Almodóvar, terror y animé

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas
Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.
Pedro Almodóvar regresa a la pantalla grande con "Amarga Navidad", una película protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Bárbara Lennie.
La trama sigue dos líneas temporales que terminan conectándose de manera inesperada. Por un lado está Elsa (Lennie), una exitosa directora de publicidad que atraviesa un momento emocional complicado durante el puente de diciembre de 2004 en España. Del otro lado aparece Raúl (Sbaraglia), un director y guionista que, en 2025, intenta salir de una profunda sequía creativa escribiendo una historia inspirada justamente en la vida de Elsa, su novio Bonifacio (Patrick Criado) y su círculo íntimo de amigas.
A medida que avanza la película, los límites entre lo real y lo imaginario empiezan a desdibujarse. Elsa se transforma en una especie de reflejo de Raúl, mientras el cineasta vuelca en su guion sus propias obsesiones, vínculos y emociones más profundas. También forman parte del elenco Victoria Luengo, Milena Smit, Quim Gutiérrez y Aitana Sánchez-Gijón.
Con una estética intensa y personajes atravesados por el deseo, la culpa y la inspiración, Almodóvar vuelve a meterse de lleno en los vínculos humanos y en esa delgada línea que separa la vida real de las historias que contamos.
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Desde Estados Unidos llega esta película de acción dirigida por David Mackenzie, que combina tensión, acción y un gran robo en medio del caos.
La historia comienza cuando unos obreros de la construcción en Londres (Inglaterra) descubren una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial. El hallazgo obliga a evacuar gran parte de la ciudad y desata una situación de emergencia que paraliza todo. Unos ladrones oportunistas, aprovechan el caos para llevar a cabo un elaborado atraco.
El terror también tendrá su espacio en la cartelera de este jueves una inquietante y perturbadora película que promete estremecer a los fanáticos del género.
"Dolly: juega conmigo" sigue la historia de Macy, interpretada por Fabianne Therese, una joven que es secuestrada por una perturbadora figura monstruosa que utiliza una máscara de porcelana. Pero lo más aterrador no es solo el secuestro, sino el siniestro objetivo de la criatura: criar a Macy como si fuera su propia hija.
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El animé también dice presente en la cartelera con el reestreno de la película del legendario director japonés Hayao Miyazaki, animador y cofundador de Studio Ghibli.
La historia sigue a Sophie, una joven que es víctima de una maldición que la transforma en una anciana. Desesperada por encontrar una solución, termina refugiándose en el mágico castillo ambulante del enigmático mago Howl, donde comenzará una aventura llena de fantasía, magia y emociones.
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A la par de los estrenos que desembarcaron el 27 de mayo, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.
A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.
Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:
Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.
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El club del parque Independencia admitió que uno de los acusados cumplía tareas ad honorem en la institución "de las que fue apartado"