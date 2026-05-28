Estrenos de cine en Rosario: la nueva de Almodóvar, terror y animé

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Leonardo Sbaraglia protagoniza la nueva película de Pedro Almodóvar que llega a todos los cines del país

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Pedro Almodóvar regresa a la pantalla grande con "Amarga Navidad", una película protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Bárbara Lennie.

La trama sigue dos líneas temporales que terminan conectándose de manera inesperada. Por un lado está Elsa (Lennie), una exitosa directora de publicidad que atraviesa un momento emocional complicado durante el puente de diciembre de 2004 en España. Del otro lado aparece Raúl (Sbaraglia), un director y guionista que, en 2025, intenta salir de una profunda sequía creativa escribiendo una historia inspirada justamente en la vida de Elsa, su novio Bonifacio (Patrick Criado) y su círculo íntimo de amigas.

A medida que avanza la película, los límites entre lo real y lo imaginario empiezan a desdibujarse. Elsa se transforma en una especie de reflejo de Raúl, mientras el cineasta vuelca en su guion sus propias obsesiones, vínculos y emociones más profundas. También forman parte del elenco Victoria Luengo, Milena Smit, Quim Gutiérrez y Aitana Sánchez-Gijón.

Con una estética intensa y personajes atravesados por el deseo, la culpa y la inspiración, Almodóvar vuelve a meterse de lleno en los vínculos humanos y en esa delgada línea que separa la vida real de las historias que contamos.

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-"Zona de riesgo"- Estados Unidos (Título original: "Fuze"). 111 minutos

Desde Estados Unidos llega esta película de acción dirigida por David Mackenzie, que combina tensión, acción y un gran robo en medio del caos.

La historia comienza cuando unos obreros de la construcción en Londres (Inglaterra) descubren una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial. El hallazgo obliga a evacuar gran parte de la ciudad y desata una situación de emergencia que paraliza todo. Unos ladrones oportunistas, aprovechan el caos para llevar a cabo un elaborado atraco.

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-"Dolly: juega conmigo"- Estados Unidos. 83 minutos

El terror también tendrá su espacio en la cartelera de este jueves una inquietante y perturbadora película que promete estremecer a los fanáticos del género.

"Dolly: juega conmigo" sigue la historia de Macy, interpretada por Fabianne Therese, una joven que es secuestrada por una perturbadora figura monstruosa que utiliza una máscara de porcelana. Pero lo más aterrador no es solo el secuestro, sino el siniestro objetivo de la criatura: criar a Macy como si fuera su propia hija.

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-"El castillo ambulante" (Título original: “Howls moving castle”) Japón. 119 minutos

El animé también dice presente en la cartelera con el reestreno de la película del legendario director japonés Hayao Miyazaki, animador y cofundador de Studio Ghibli.

La historia sigue a Sophie, una joven que es víctima de una maldición que la transforma en una anciana. Desesperada por encontrar una solución, termina refugiándose en el mágico castillo ambulante del enigmático mago Howl, donde comenzará una aventura llena de fantasía, magia y emociones.

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Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 27 de mayo, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

"Star Wars: The Mandalorian and Grogu": (Ciencia Ficción) El cruel Imperio ha caído, pero los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la Galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano, Din Djarin (Pedro Pascal), y su joven aprendiz, Grogu.

(Ciencia Ficción) El cruel Imperio ha caído, pero los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la Galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano, Din Djarin (Pedro Pascal), y su joven aprendiz, Grogu. "El Partido" : (Documental) Con una duración de 91 minutos - igual que el partido de 1986 - el largometraje reúne por primera vez a jugadores de ambos equipos para reconstruir no solo el partido, sino los sucesos históricos que se pusieron en marcha siglos antes. Junto a testimonios de sus protagonistas y archivos nunca vistos de entrenadores, árbitros, hinchas, músicos, y políticos, la película logra capturar la belleza del juego y lo absurdo de la guerra.

: (Documental) Con una duración de 91 minutos - igual que el partido de 1986 - el largometraje reúne por primera vez a jugadores de ambos equipos para reconstruir no solo el partido, sino los sucesos históricos que se pusieron en marcha siglos antes. Junto a testimonios de sus protagonistas y archivos nunca vistos de entrenadores, árbitros, hinchas, músicos, y políticos, la película logra capturar la belleza del juego y lo absurdo de la guerra. "El pasajero del diablo": (Suspenso) Tras presenciar un terrible accidente en la autopista, una joven pareja pronto se da cuenta de que no salieron ilesos del lugar del siniestro, pues una presencia demoníaca llamada el Pasajero, que no se detendrá hasta atraparlos a ambos, convierte su aventura en la carretera en una pesadilla.

(Suspenso) Tras presenciar un terrible accidente en la autopista, una joven pareja pronto se da cuenta de que no salieron ilesos del lugar del siniestro, pues una presencia demoníaca llamada el Pasajero, que no se detendrá hasta atraparlos a ambos, convierte su aventura en la carretera en una pesadilla. "Nada entre los dos": (Romance) Del director de Un novio para mi mujer y Me casé con un boludo, Guillermo (Gael García Bernal) y Mechi (Natalia Oreiro) se conocen en un viaje laboral de la empresa para la que trabajan. Ambos están casados y arrastran vidas que ya no los representan: él, atrapado en un matrimonio rutinario bajo la presión de un suegro que parece manejarlo; ella, con un trabajo que no la identifica, un marido (Peto Menahen) lleno de proyectos fallidos y una hija que la rechaza. Escapando de un supuesto temblor, se cruzan una madrugada en la playa y, entre risas y copas, nace una conexión inesperada. Mientras la empresa para la que trabajan se hunde, entre ellos aparece algo que no estaban buscando, pero que no pueden ignorar.

(Romance) Del director de Un novio para mi mujer y Me casé con un boludo, Guillermo (Gael García Bernal) y Mechi (Natalia Oreiro) se conocen en un viaje laboral de la empresa para la que trabajan. Ambos están casados y arrastran vidas que ya no los representan: él, atrapado en un matrimonio rutinario bajo la presión de un suegro que parece manejarlo; ella, con un trabajo que no la identifica, un marido (Peto Menahen) lleno de proyectos fallidos y una hija que la rechaza. Escapando de un supuesto temblor, se cruzan una madrugada en la playa y, entre risas y copas, nace una conexión inesperada. Mientras la empresa para la que trabajan se hunde, entre ellos aparece algo que no estaban buscando, pero que no pueden ignorar. “Obsesión”: (Suspenso) El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.

(Suspenso) El anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos. "Mortal Kombat II": (Acción) Los campeones favoritos de los fans —ahora acompañados por el mismísimo Johnny Cage— se enfrentan entre sí en la batalla definitiva, sangrienta y sin reglas, para derrotar el oscuro dominio de Shao Kahn, que amenaza con destruir el Reino de la Tierra y a sus defensores.

(Acción) Los campeones favoritos de los fans —ahora acompañados por el mismísimo Johnny Cage— se enfrentan entre sí en la batalla definitiva, sangrienta y sin reglas, para derrotar el oscuro dominio de Shao Kahn, que amenaza con destruir el Reino de la Tierra y a sus defensores. "Las ovejas detectives": (Aventuras) En esta nueva y divertida historia de misterio, George (Hugh Jackman) es un pastor que cada noche les lee novelas detectivescas a sus queridas ovejas, convencido de que no pueden entenderlas. Pero cuando un misterioso incidente altera la vida en la granja, las ovejas se dan cuenta de que deben convertirse en las detectives. A medida que siguen las pistas e investigan a los sospechosos humanos, demuestran que incluso las ovejas pueden ser brillantes resolviendo crímenes.

(Aventuras) En esta nueva y divertida historia de misterio, George (Hugh Jackman) es un pastor que cada noche les lee novelas detectivescas a sus queridas ovejas, convencido de que no pueden entenderlas. Pero cuando un misterioso incidente altera la vida en la granja, las ovejas se dan cuenta de que deben convertirse en las detectives. A medida que siguen las pistas e investigan a los sospechosos humanos, demuestran que incluso las ovejas pueden ser brillantes resolviendo crímenes. "Hokum: la maldición de la bruja": (Terror) Un escritor de terror visita una posada irlandesa para esparcir las cenizas de sus padres, sin saber que se dice que la propiedad está embrujada.

(Terror) Un escritor de terror visita una posada irlandesa para esparcir las cenizas de sus padres, sin saber que se dice que la propiedad está embrujada. "El diablo viste a al moda 2": (Comedia) Casi veinte años después de dar vida a los icónicos personajes Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación.

(Comedia) Casi veinte años después de dar vida a los icónicos personajes Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación. “Michael: la historia de Michael Jackson”: (Drama) La película narra la historia de la vida de Michael Jackson más allá de la música, trazando su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five, hasta convertirse en el artista visionario cuya ambición creativa impulsó una búsqueda incansable por convertirse en el mayor artista del mundo. Destacando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más emblemáticas de sus inicios como solista, la película ofrece al público un asiento en primera fila para ver a Michael Jackson como nunca antes. Aquí es donde comienza su historia.

(Drama) La película narra la historia de la vida de Michael Jackson más allá de la música, trazando su trayectoria desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five, hasta convertirse en el artista visionario cuya ambición creativa impulsó una búsqueda incansable por convertirse en el mayor artista del mundo. Destacando tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más emblemáticas de sus inicios como solista, la película ofrece al público un asiento en primera fila para ver a Michael Jackson como nunca antes. Aquí es donde comienza su historia. “Super Mario Galaxy: la película": (Aventuras) En esta nueva aventura, luego de vencer a Bowser y salvar Brooklyn, Mario y sus amigos se enfrentan a una nueva amenaza: Wario, quien junto a Bowser Jr. conspira para dominar el mundo. Para detenerlos, deberán unir fuerzas con Yoshi en una misión llena de acción y diversión.

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

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Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

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