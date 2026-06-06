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Desagües cloacales: quieren saber cuál es el estado de las obras del Emisario Sur y Emisario 9

El Concejo aprobó un pedido de informes para obtener precisiones sobre la planta de tratamientos cloacales ubicada en el bajo Ayolas y los correspondientes entubados subterráneos

6 de junio 2026 · 15:39hs
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Camiones atmosféricos solían trasladar desechos cloacales a la planta del Emisario Sur. Allí también se destinan desechos industriales. Reclaman su tratamiento correspondiente.

Camiones atmosféricos solían trasladar desechos cloacales a la planta del Emisario Sur. Allí también se destinan desechos industriales. Reclaman su tratamiento correspondiente.

El Concejo aprobó este jueves un pedido de informes para saber cuál es el estado de las obras previstas en el Emisario Sur y el Emisario 9 de Rosario, por donde se descargan unos 350 millones de litros de efluentes cloacales sin tratamiento previo de gran parte de Rosario directo al río Paraná.

En torno a ese proyecto, los concejales peronistas Pablo Basso (autor de la iniciativa) y sus compañeros de bloque, Mariano Romero y María José Poncino, reclamaron una participación activa del Ejecutivo en el tratamiento de efluentes, cuyas obras fueron licitadas en marzo por el gobierno provincial.

La licitación fue realizada en el marco del Plan de Renovación de Redes de Agua Potable y Cloacas 2024-2027, destinado a brindar una solución estructural al sistema del Emisario Sur de la ciudad de Rosario. Se trata de una intervención clave en materia de saneamiento y gestión de efluentes que beneficiará a una amplia zona del sur y y del oeste de la ciudad, según se anunció.

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Vista satelital del Emisario Sur.

Vista satelital del Emisario Sur.

Sin embargo, el concejal Basso aseguró que hasta el momento sólo se efectuaron tareas superficiales y menores respecto a una obra de semejante envergadura y proyectada en tres etapas.

"Lo que planteamos es el contraste de lo que parece ser la prioridad de la gestion con la persistencia del parque acuático en La Florida, cuando en el sur de la ciudad se descargan efluentes cloacales e industriales sin ningún tratamiento y sin siquiera entubar ese pequeño brazo de descarga", comentó en declaraciones a La Capital el edil justicialista respecto al proyecto aprobado en la última sesión del Palacio Vasallo.

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En ese sentido, apuntó que "la falta de participación del municipio en la empresa Aguas Santafesinas, encargada de los servicios sanitarios en la ciudad, lo hace con muchas falencias y al municipio no parece preocuparle, ya que las prioridades que tienen el Ejecutivo están muy lejos de acercarse a este tipo de obras".

Falta de tratamiento de efluentes

Por eso, el concejal peronista pidió "discutir la falta y la necesidad de una planta de tratamiento de efluentes cloacales" en la ciudad para mejorar la calidad de vida de los rosarinos y proteger al biodiversidad de quienes viven a la vera del Paraná.

Según el proyecto, el Emisario Sur transporta al río los efluentes cloacales y el agua de lluvia, a tal punto que durante tormentas intensas puede evacuar hasta 110 metros cúbicos de agua por segundo.

Sin embargo, el tramo final, ubicado a la altura de avenida Uriburu, colapsó en 2018 debido al deterioro de la antigua estructura metálica afectada por la corrosión.

>> Leer más: Rosario, Santa Fe y Reconquista todavía no tienen planta de tratamiento de residuos cloacales

No obstante, el plan de obras contempla la construcción de dos nuevos conductos rectangulares de hormigón armado, de aproximadamente 3 metros de alto por 5 metros de ancho y unos 550 metros de longitud, con una vida útil estimada superior a los 100 años.

Además, se prevé la construcción de una cámara vertedero que permitirá separar los líquidos pluviales de los efluentes cloacales y se incorporarán protecciones especiales en el punto de descarga al río Paraná.

La tercera etapa del programa incluye la construcción de una estación de bombeo, una planta de tratamiento y un emisario subfluvial, para gestionar de manera adecuada los líquidos pluviocloacales provenientes de la cuenca del Emisario Sur, separando los efluentes cloacales y sometiéndolos a tratamiento antes de su descarga final.

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