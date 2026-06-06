La Capital | La Ciudad | Arquitectura

Después de casi 20 años, la carrera de Arquitectura de la UNR cambia su plan de estudios

La nueva currícula tiene una duración de 5 años, implementa el sistema de créditos universitarios, incorpora nuevas materias y prácticas sociales obligatorias

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

6 de junio 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Facultad de Arquitectura aprobó la grilla preliminar de su nuevo plan de estudios.

La Facultad de Arquitectura aprobó la grilla preliminar de su nuevo plan de estudios.
Después de casi 20 años, la carrera de Arquitectura de la UNR cambia su plan de estudios

Respondiendo a las nuevas demandas de la organización de los planes de estudio universitarios y a los debates académicos sobre la profesión, la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) va camino a renovar el plan de estudios de la carrera de arquitectura. La grilla preliminar, aprobada recientemente por el Consejo Directivo de la casa de estudios, tiene una duración de cinco años, implementa el sistema de créditos universitarios e incorpora nuevas materias como seguridad e higiene, ambiente y ciclo de vida de materiales y cultura digital. También, la realización de prácticas socioeducativas obligatorias.

El actual plan de estudios de la carrera se aprobó en septiembre de 2008 y se desarrolla en seis años. Las materias están divididas en tres ciclos: uno básico, un ciclo superior y otro final, de culminación de los saberes adquiridos. Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas de la facultad, completarlos demandaba mucho más tiempo. En promedio, 9 años y medio.

El cambio de la currícula obedece a dos inquietudes. "Por un lado hay nuevos estándares del Ministerio de Educación y de la UNR para la acreditación de las carreras, como por ejemplo la implementación del sistema de créditos; pero también una serie de debates contemporáneos en torno a la profesión que deben ser incorporados al nuevo plan", señala Ana Valderrama, a cargo de la coordinación de Gabinete de la facultad pública.

Entre los requisitos de organización del plan de estudios se incluyen los relacionados con la duración de las carreras de grado de arquitectura que indican que como mínimo deberán contar con 3.500 horas de clases (o de interacción pedagógica) y cinco años de duración. El Consejo Superior de la UNR tomó este piso pero los consideró como máximos.

Otro de los aspectos es la implementación de los créditos universitarios que determinan la carga horaria total que lleva a un estudiante adquirir determinado conocimiento. Es decir, el tiempo que se destina a hacer trabajos prácticos, investigar o preparar exámenes. "Antes este tiempo podía ser infinito, no estaba regulado, ahora se pide que esta carga horaria esté regulada en los nuevos planes de estudio, lo que significa un contrato académico más transparente entre estudiantes y docentes", señala Valderrama.

El nuevo plan de estudios

De acuerdo a la grilla preliminar del nuevo plan de estudios, la carrera de arquitectura tendrá una duración de cinco años e incorporará el sistema de créditos académicos, lo que regulará la cantidad de horas totales de estudio, en clases y fuera de la facultad. Además incluirá el título intermedio de bachiller en arquitectura que se podrá gestionar a partir de haber completado el tercer año de la carrera.

Pero sobre todo, lo más novedoso, será la incorporación de nuevas materias. Contenidos que ya se encuentran presentes en algunas asignaturas, pero con menor desarrollo. Por ejemplo, Seguridad e Higiene, Ambiente y ciclo de vida de los materiales y Cultura digital, donde se analizará como operan las tecnologías de análisis y visualización de datos y la inteligencia artificial para entender cómo operan esos sistemas y promover un uso crítico.

A la par se convertirán en obligatorias las prácticas en territorio, donde los estudiantes acompañados de sus profesores puedan desarrollar proyectos relacionados con organizaciones sociales o demandas de la comunidad. Y habrá una oferta de materias electivas para la especialización en distintas temáticas en el proyecto final de carrera.

IMG_8844.JPG

Un proceso participativo

Valderrama destacó que el cambio del plan de estudios de Arquitectura demandó un proceso participativo en el que fueron escuchados docentes, graduados y estudiantes. "Diseñamos una serie de dispositivos para la participación de la comunidad que empezamos a implementar en septiembre del año pasado y concluyó hace dos semanas con la aprobación de la grilla preliminar de la currícula por el Consejo Directivo de la facultad", explica.

Ente otras herramientas se desplegaron encuestas a estudiantes, cátedras, institutos de investigación y estudiantes y se diseñó un formulario para la presentación de propuestas relacionadas la incorporación de temáticas o modificación de contenidos. Además se realizaron cuatro mesas de debate en las que estuvieron representados estudiantes, graduados, profesores honorarios y profesores de otras universidades argentinas que recientemente adecuaron sus planes de estudio.

Además se hicieron asambleas y reuniones con los profesores de la facultad y se analizaron los datos de la evaluación del plan de estudios actual y las currículas de otras facultades de arquitectura, del país, latinoamericanas y europeas.

"Con todo ese material, la comisión encargada de redactar el nuevo plan de estudios fue realizando distintos informes que se comunicaron por correo electrónico y se publicaron en la web para el acceso de toda la comunidad", destaca Valderrama.

Luego de aprobar la grilla preliminar, la facultad continúa con el proceso participativo en el que la comunidad educativa se encuentra analizando la grilla preliminar y posibles modificaciones, determinando el valor de los créditos universitarios y desarrollando los contenidos de las asignaturas. De esta forma se continúa con la construcción participativa del plan de estudios que servirá para la formación de las nuevas generaciones de arquitectos.

Noticias relacionadas
Rosario tendrá un fin de semana pasado por agua y el tiempo estará inestable.

Fin de semana gris, con advertencia por niebla y alerta por tormentas

El Banco Supervielle tiene una sucursal en el microcentro.

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza

La dirigente socialista apoyó la sanción a la fiscal rosarina.

Fiscal suspendida por un caso de violencia de género: "La Justicia debe llegar pronto"

Día Internacional del Juego

Día Internacional del Juego: cuando una ciudad decide llegar antes

Ver comentarios

Las más leídas

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza

Newells busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Newell's busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Argentina vs. Honduras: hora, canal y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Argentina vs. Honduras: hora, canal y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Muerte del Indio Solari: qué reveló el primer informe oficial de la Fiscalía

Muerte del Indio Solari: qué reveló el primer informe oficial de la Fiscalía

Lo último

Otra ruta provincial llevará el nombre de un célebre piloto de carreras santafesino

Otra ruta provincial llevará el nombre de un célebre piloto de carreras santafesino

La despedida al Indio Solari se reprogramó y los Fundamentalistas transmiten en vivo

La despedida al Indio Solari se reprogramó y los Fundamentalistas transmiten en vivo

Un último ensayo que dejó preocupación para Franco Colapinto en Mónaco

Un último ensayo que dejó preocupación para Franco Colapinto en Mónaco

Guerra de repartidores: siguen los cruces entre el sindicato y las apps

Referentes del gremio aseguran que se busca “embarrar la cancha para correr el eje del debate”. Polémica por la regulación del servicio

Guerra de repartidores: siguen los cruces entre el sindicato y las apps

Por Matías Petisce
Después de casi 20 años, la carrera de Arquitectura de la UNR cambia su plan de estudios

Por Carina Bazzoni
La ciudad

Después de casi 20 años, la carrera de Arquitectura de la UNR cambia su plan de estudios

La despedida al Indio Solari se reprogramó y los Fundamentalistas transmiten en vivo
Zoom

La despedida al Indio Solari se reprogramó y los Fundamentalistas transmiten en vivo

Fin de semana gris, con advertencia por niebla y alerta por tormentas
la ciudad

Fin de semana gris, con advertencia por niebla y alerta por tormentas

Un último ensayo que dejó preocupación para Franco Colapinto en Mónaco

Por Gustavo Conti
Ovacion

Un último ensayo que dejó preocupación para Franco Colapinto en Mónaco

Llega una nueva edición de la Semana del Café de Especialidad a Rosario
La Ciudad

Llega una nueva edición de la Semana del Café de Especialidad a Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza

Newells busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Newell's busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Argentina vs. Honduras: hora, canal y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Argentina vs. Honduras: hora, canal y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Muerte del Indio Solari: qué reveló el primer informe oficial de la Fiscalía

Muerte del Indio Solari: qué reveló el primer informe oficial de la Fiscalía

Quién es Viru, la esposa del Indio Solari que lo acompañó hasta su último adiós

Quién es "Viru", la esposa del Indio Solari que lo acompañó hasta su último adiós

Ovación
Con Messi afilado, la Scaloneta acelera con Honduras antes de la largada mundialista

Por Lucas Vitantonio
Mundial 2026

Con Messi afilado, la Scaloneta acelera con Honduras antes de la largada mundialista

Con Messi afilado, la Scaloneta acelera con Honduras antes de la largada mundialista

Con Messi afilado, la Scaloneta acelera con Honduras antes de la largada mundialista

El vóleibol está de fiesta en Rosario: la selección masculina juega en el cubierto de Newells

El vóleibol está de fiesta en Rosario: la selección masculina juega en el cubierto de Newell's

Primera C: los tres clubes del ascenso buscarán tener un feliz sábado por la fecha 15

Primera C: los tres clubes del ascenso buscarán tener un feliz sábado por la fecha 15

Policiales
Frontera: la Policía Federal allanó y desbarató un búnker, del que incautaron dinero y drogas
Policiales

Frontera: la Policía Federal allanó y desbarató un búnker, del que incautaron dinero y drogas

Condenaron a un violador a 18 años de cárcel

Condenaron a un violador a 18 años de cárcel

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron al Corto Hereñú, acusado de matar a puñaladas al joven

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron al Corto Hereñú, acusado de matar a puñaladas al joven

Bomba molotov al predio de Newells: cómo se planificó el ataque por el que hay tres imputados

Bomba molotov al predio de Newell's: cómo se planificó el ataque por el que hay tres imputados

La Ciudad
Llega una nueva edición de la Semana del Café de Especialidad a Rosario
La Ciudad

Llega una nueva edición de la Semana del Café de Especialidad a Rosario

Después de casi 20 años, la carrera de Arquitectura de la UNR cambia su plan de estudios

Después de casi 20 años, la carrera de Arquitectura de la UNR cambia su plan de estudios

Guerra de repartidores: siguen los cruces entre el sindicato y las apps

Guerra de repartidores: siguen los cruces entre el sindicato y las apps

Fin de semana gris, con advertencia por niebla y alerta por tormentas

Fin de semana gris, con advertencia por niebla y alerta por tormentas

Adiós a un ídolo: murió el Indio Solari, la voz de los Redonditos de Ricota
Zoom

Adiós a un ídolo: murió el Indio Solari, la voz de los Redonditos de Ricota

Punta Quebracho, la historia que vuelve a latir entre el río y la memoria

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Punta Quebracho, la historia que vuelve a latir entre el río y la memoria

Nuevos taxis para Rosario: habilitaron el uso de autos eléctricos
La Ciudad

Nuevos taxis para Rosario: habilitaron el uso de autos eléctricos

Diputados votó a favor de un mayor control a los cuidacoches, pero el proyecto vuelve al Senado
La Ciudad

Diputados votó a favor de un mayor control a los cuidacoches, pero el proyecto vuelve al Senado

Fiscal suspendida por un caso de violencia de género: La Justicia debe llegar pronto
La Ciudad

Fiscal suspendida por un caso de violencia de género: "La Justicia debe llegar pronto"

Maquinaria agrícola: la industria busca cambiar de clima en Agroactiva

Por Alvaro Torriglia
Economía

Maquinaria agrícola: la industria busca cambiar de clima en Agroactiva

Adiós al papel en las farmacias: nuevo sistema de entrega de medicamentos
Información General

Adiós al papel en las farmacias: nuevo sistema de entrega de medicamentos

Puerto San Martín: evacuación de vecinos por fuerte olor en un taller 
La región

Puerto San Martín: evacuación de vecinos por fuerte olor en un taller 

Día Internacional del Juego: cuando una ciudad decide llegar antes
La Ciudad

Día Internacional del Juego: cuando una ciudad decide llegar antes

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado
Policiales

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier
Policiales

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier

Argentina Casting: piden mantener preso al acusado de explotación sexual
Policiales

Argentina Casting: piden mantener preso al acusado de explotación sexual

Suspendieron a una fiscal rosarina por demoras en una causa de violencia de género
Política

Suspendieron a una fiscal rosarina por demoras en una causa de violencia de género

Lavagna dijo que en la obra pública hubo sobreprecios durante el kirchnerismo
Política

Lavagna dijo que en la obra pública hubo sobreprecios durante el kirchnerismo

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: No quise herir a nadie
Ovación

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: "No quise herir a nadie"

Gonzalo Belloso: Quintana salió a mariconear, es una falta de respeto lo que hizo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Gonzalo Belloso: "Quintana salió a mariconear, es una falta de respeto lo que hizo"

Cúneo Libarona, sin filtro: Me arrepiento de haber defendido a miles de personajes
Política

Cúneo Libarona, sin filtro: "Me arrepiento de haber defendido a miles de personajes"

Causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista
Policiales

Causa por tráfico de drogas: detuvieron a un jefe policial de Reconquista

Almirón sigue en Central: Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no, dijo Belloso
Ovación

Almirón sigue en Central: "Hasta mi mamá me pidió que lo eche, pero no", dijo Belloso

Colapsó el tren de aterrizaje de un Boeing 787 de Lufthansa: varios heridos
Información General

Colapsó el tren de aterrizaje de un Boeing 787 de Lufthansa: varios heridos