Después de casi 20 años, la carrera de Arquitectura de la UNR cambia su plan de estudios

Respondiendo a las nuevas demandas de la organización de los planes de estudio universitarios y a los debates académicos sobre la profesión, la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) va camino a renovar el plan de estudios de la carrera de arquitectura . La grilla preliminar, aprobada recientemente por el Consejo Directivo de la casa de estudios, tiene una duración de cinco años, implementa el sistema de créditos universitarios e incorpora nuevas materias como seguridad e higiene, ambiente y ciclo de vida de materiales y cultura digital . También, la realización de prácticas socioeducativas obligatorias.

El actual plan de estudios de la carrera se aprobó en septiembre de 2008 y se desarrolla en seis años . Las materias están divididas en tres ciclos: uno básico, un ciclo superior y otro final, de culminación de los saberes adquiridos. Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas de la facultad, completarlos demandaba mucho más tiempo. En promedio, 9 años y medio.

El cambio de la currícula obedece a dos inquietudes. " Por un lado hay nuevos estándares del Ministerio de Educación y de la UNR para la acreditación de las carreras, como por ejemplo la implementación del sistema de créditos; pero también una serie de debates contemporáneos en torno a la profesión que deben ser incorporados al nuevo plan ", señala Ana Valderrama, a cargo de la coordinación de Gabinete de la facultad pública.

Entre los requisitos de organización del plan de estudios se incluyen los relacionados con la duración de las carreras de grado de arquitectura que indican que como mínimo deberán contar con 3.500 horas de clases (o de interacción pedagógica) y cinco años de duración. El Consejo Superior de la UNR tomó este piso pero los consideró como máximos.

Otro de los aspectos es la implementación de los créditos universitarios que determinan la carga horaria total que lleva a un estudiante adquirir determinado conocimiento. Es decir, el tiempo que se destina a hacer trabajos prácticos, investigar o preparar exámenes. "Antes este tiempo podía ser infinito, no estaba regulado, ahora se pide que esta carga horaria esté regulada en los nuevos planes de estudio, lo que significa un contrato académico más transparente entre estudiantes y docentes", señala Valderrama.

El nuevo plan de estudios

De acuerdo a la grilla preliminar del nuevo plan de estudios, la carrera de arquitectura tendrá una duración de cinco años e incorporará el sistema de créditos académicos, lo que regulará la cantidad de horas totales de estudio, en clases y fuera de la facultad. Además incluirá el título intermedio de bachiller en arquitectura que se podrá gestionar a partir de haber completado el tercer año de la carrera.

Pero sobre todo, lo más novedoso, será la incorporación de nuevas materias. Contenidos que ya se encuentran presentes en algunas asignaturas, pero con menor desarrollo. Por ejemplo, Seguridad e Higiene, Ambiente y ciclo de vida de los materiales y Cultura digital, donde se analizará como operan las tecnologías de análisis y visualización de datos y la inteligencia artificial para entender cómo operan esos sistemas y promover un uso crítico.

A la par se convertirán en obligatorias las prácticas en territorio, donde los estudiantes acompañados de sus profesores puedan desarrollar proyectos relacionados con organizaciones sociales o demandas de la comunidad. Y habrá una oferta de materias electivas para la especialización en distintas temáticas en el proyecto final de carrera.

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Un proceso participativo

Valderrama destacó que el cambio del plan de estudios de Arquitectura demandó un proceso participativo en el que fueron escuchados docentes, graduados y estudiantes. "Diseñamos una serie de dispositivos para la participación de la comunidad que empezamos a implementar en septiembre del año pasado y concluyó hace dos semanas con la aprobación de la grilla preliminar de la currícula por el Consejo Directivo de la facultad", explica.

Ente otras herramientas se desplegaron encuestas a estudiantes, cátedras, institutos de investigación y estudiantes y se diseñó un formulario para la presentación de propuestas relacionadas la incorporación de temáticas o modificación de contenidos. Además se realizaron cuatro mesas de debate en las que estuvieron representados estudiantes, graduados, profesores honorarios y profesores de otras universidades argentinas que recientemente adecuaron sus planes de estudio.

Además se hicieron asambleas y reuniones con los profesores de la facultad y se analizaron los datos de la evaluación del plan de estudios actual y las currículas de otras facultades de arquitectura, del país, latinoamericanas y europeas.

"Con todo ese material, la comisión encargada de redactar el nuevo plan de estudios fue realizando distintos informes que se comunicaron por correo electrónico y se publicaron en la web para el acceso de toda la comunidad", destaca Valderrama.

Luego de aprobar la grilla preliminar, la facultad continúa con el proceso participativo en el que la comunidad educativa se encuentra analizando la grilla preliminar y posibles modificaciones, determinando el valor de los créditos universitarios y desarrollando los contenidos de las asignaturas. De esta forma se continúa con la construcción participativa del plan de estudios que servirá para la formación de las nuevas generaciones de arquitectos.