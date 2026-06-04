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Diputados votó a favor de un mayor control a los cuidacoches, pero el proyecto vuelve al Senado

La Cámara alta provincial había propuesto la prohibición total y Diputados aprobó el texto pero introdujo modificaciones

4 de junio 2026 · 22:47hs
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Diputados votó a favor de un mayor control a los cuidacoches, pero el proyecto vuelve al Senado

Héctor Rio / La Capital

La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe aprobó el proyecto de ley que propone un mayor control de los cuidacoches y la creación de dos jueces de primera instancia para intervenir en estas causas. Ahora la votación se trasladará al Senado, luego de que la Cámara baja introdujera modificaciones.

El proyecto de ley tuvo 25 votos afirmativos, 17 negativos y una abstención en Diputados.

>> Leer más: Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura antes de la votación

La norma modifica el Código de Convivencia provincial con nuevas contravenciones para quienes exijan pagos por el estacionamiento, cuidado o lavado de vehículos en lugares donde esté prohibido.

También establece la adhesión de los municipios como paso fundamental para aplicación y plantea tareas comunitarias, penas de arresto y a su vez una alternativa de reinserción laboral de los trapitos.

El proyecto también persigue la creación de un nuevo cargo de juez de primera instancia en Rosario y otro en Santa Fe, que se incorporarán a los Colegios de Jueces Penales.

La iniciativa ya tenía el voto positivo del Senado, aunque con la prohibición total de la actividad. Las modificaciones que se resolvieron en Diputados obligan a remitirla nuevamente a la Cámara alta provincial, que tiene la posibilidad de convertirlo en ley, proponer otros cambios o votar en contra.

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