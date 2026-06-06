Paro docente en la UNR: Coad anunció una medida de fuerza para una semana completa En el plenario de Conadu, el gremio volvió a impulsar una moción para lanzar una huelga por tiempo indeterminado 6 de junio 2026 · 10:19hs

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital Coad llama a paro docente del 17 al 20 de junio

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad) anunció un nuevo paro de semana completa, en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario. De esta manera, no habrá clases entre el martes 16 de junio y el viernes en las aulas de la UNR.

La huelga se pondrá en marcha después del feriado del lunes 15 de junio, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. La decisión fue tomada en el plenario de secretarios generales de Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) que tuvo lugar este viernes.

Coad impulsa el paro por tiempo indeterminado Si bien apoya el cese de actividades que se definió para todo el país, Coad presentó dos mociones en el plenario de Conadu. Por un lado, realizar paro por tiempo indeterminado a partir de junio y, por el otro, plantear una votación nacional general para no iniciar las clases del segundo cuatrimestre.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @coad.docentesunr Por el momento, las medidas impulsadas por el sindicato rosarino no alcanzaron un consenso mayoritario y se dictó un plan de lucha de menor escala. "Reafirmamos la exigencia de la inmediata implementación de la ley de financiamiento universitario y la convocatoria a paritarias,. La negociación salarial tiene que darse en el ámbito de la negociación colectiva. Ninguna propuesta puede discutirse por fuera del ámbito paritario", sostuvieron las autoridades en un comunicado.

>> Leer más: La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que reflejó el retroceso de las universidades argentinas En el plenario de Conadu se planteó una movilización hacia los Tribunales Federales de Buenos Aires y en todas las ciudades del país para "reclamar a la Corte Suprema de la Nación que dicte sentencia a favor del cumplimiento" de la normativa. "Nuestras demandas son claras. Urgente recomposición salarial para todos los trabajadores universitarios; asignación presupuestaria para garantizar todas las actividades universitarias (enseñanza, investigación, formación y extensión); becas para garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes", concluyeron los voceros de Coad.