La Capital | La Ciudad | paro

Paro docente en la UNR: Coad anunció una medida de fuerza para una semana completa

En el plenario de Conadu, el gremio volvió a impulsar una moción para lanzar una huelga por tiempo indeterminado

6 de junio 2026 · 10:19hs
Google Seguir a La Capital en Google
Coad llama a paro docente del 17 al 20 de junio

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Coad llama a paro docente del 17 al 20 de junio

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad) anunció un nuevo paro de semana completa, en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario. De esta manera, no habrá clases entre el martes 16 de junio y el viernes en las aulas de la UNR.

La huelga se pondrá en marcha después del feriado del lunes 15 de junio, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. La decisión fue tomada en el plenario de secretarios generales de Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) que tuvo lugar este viernes.

Coad impulsa el paro por tiempo indeterminado

Si bien apoya el cese de actividades que se definió para todo el país, Coad presentó dos mociones en el plenario de Conadu. Por un lado, realizar paro por tiempo indeterminado a partir de junio y, por el otro, plantear una votación nacional general para no iniciar las clases del segundo cuatrimestre.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de @coad.docentesunr

Por el momento, las medidas impulsadas por el sindicato rosarino no alcanzaron un consenso mayoritario y se dictó un plan de lucha de menor escala. "Reafirmamos la exigencia de la inmediata implementación de la ley de financiamiento universitario y la convocatoria a paritarias,. La negociación salarial tiene que darse en el ámbito de la negociación colectiva. Ninguna propuesta puede discutirse por fuera del ámbito paritario", sostuvieron las autoridades en un comunicado.

>> Leer más: La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que reflejó el retroceso de las universidades argentinas

En el plenario de Conadu se planteó una movilización hacia los Tribunales Federales de Buenos Aires y en todas las ciudades del país para "reclamar a la Corte Suprema de la Nación que dicte sentencia a favor del cumplimiento" de la normativa.

"Nuestras demandas son claras. Urgente recomposición salarial para todos los trabajadores universitarios; asignación presupuestaria para garantizar todas las actividades universitarias (enseñanza, investigación, formación y extensión); becas para garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes", concluyeron los voceros de Coad.

Noticias relacionadas
Gremios aceiteros harán un paro nacional por tiempo indeterminado tras rechazar la última propuesta salarial de la cámara.

Aceiteros lanzan un paro y se frenan los puertos del Gran Rosario

Las motos fueron trasladadas por distintas faltas de tránsito.

Secuestraron casi 40 motos tras un fuerte operativo de control en la zona oeste

Café de especialidad. Habrá propuestas para todos los gustos y niveles. de experiencia.

Llega una nueva edición de la Semana del Café de Especialidad a Rosario

La Facultad de Arquitectura aprobó la grilla preliminar de su nuevo plan de estudios.

Después de casi 20 años, la carrera de Arquitectura de la UNR cambia su plan de estudios

Ver comentarios

Las más leídas

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza

Newells busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Newell's busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Quién es Viru, la esposa del Indio Solari que lo acompañó hasta su último adiós

Quién es "Viru", la esposa del Indio Solari que lo acompañó hasta su último adiós

Fin de semana gris, con advertencia por niebla y alerta por tormentas

Fin de semana gris, con advertencia por niebla y alerta por tormentas

Lo último

Entre Ríos: un juicio que combina drogas, política, drogas y el río Paraná

Entre Ríos: un juicio que combina drogas, política, drogas y el río Paraná

Se confirmó la baja de un polifuncional para Scaloni a días del Mundial 2026

Se confirmó la baja de un polifuncional para Scaloni a días del Mundial 2026

Franco Colapinto no pudo esta vez llegar a la Q3 y largará 14° en Mónaco

Franco Colapinto no pudo esta vez llegar a la Q3 y largará 14° en Mónaco

El Indio Solari tendrá su despedida en Avellaneda y ya venden viajes desde Rosario

El encuentro para decirle adiós al cantante se llevará a cabo en el Polideportivo José María Gatica del parque Domínico

El Indio Solari tendrá su despedida en Avellaneda y ya venden viajes desde Rosario
Dictaron condena por una emboscada de Los Menores que expuso a un policía corrupto
Policiales

Dictaron condena por una emboscada de Los Menores que expuso a un policía corrupto

Paro docente en la UNR: Coad anunció una medida de fuerza para una semana completa
La Ciudad

Paro docente en la UNR: Coad anunció una medida de fuerza para una semana completa

Secuestraron casi 40 motos tras un fuerte operativo de control en la zona oeste
La Ciudad

Secuestraron casi 40 motos tras un fuerte operativo de control en la zona oeste

Diego Frenkel: El arte puede abrir la visión de lo múltiple

Por Morena Pardo
Zoom

Diego Frenkel: "El arte puede abrir la visión de lo múltiple"

Entre Ríos: un juicio que combina drogas, política, drogas y el río Paraná
Policiales

Entre Ríos: un juicio que combina drogas, política, drogas y el río Paraná

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza

Problemas en un reconocido banco en Rosario: el gremio anunció medida de fuerza

Newells busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Newell's busca el regreso de un exjugador del club que es hincha de la Lepra

Quién es Viru, la esposa del Indio Solari que lo acompañó hasta su último adiós

Quién es "Viru", la esposa del Indio Solari que lo acompañó hasta su último adiós

Fin de semana gris, con advertencia por niebla y alerta por tormentas

Fin de semana gris, con advertencia por niebla y alerta por tormentas

Después de casi 20 años, la carrera de Arquitectura de la UNR cambia su plan de estudios

Después de casi 20 años, la carrera de Arquitectura de la UNR cambia su plan de estudios

Ovación
Franco Colapinto no pudo esta vez llegar a la Q3 y largará 14° en Mónaco

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto no pudo esta vez llegar a la Q3 y largará 14° en Mónaco

Franco Colapinto no pudo esta vez llegar a la Q3 y largará 14° en Mónaco

Franco Colapinto no pudo esta vez llegar a la Q3 y largará 14° en Mónaco

Un último ensayo que dejó preocupación para Franco Colapinto en Mónaco

Un último ensayo que dejó preocupación para Franco Colapinto en Mónaco

Con Messi afilado, la Scaloneta acelera con Honduras antes de la largada mundialista

Con Messi afilado, la Scaloneta acelera con Honduras antes de la largada mundialista

Policiales
Entre Ríos: un juicio que combina drogas, política, drogas y el río Paraná
Policiales

Entre Ríos: un juicio que combina drogas, política, drogas y el río Paraná

Dictaron condena por una emboscada de Los Menores que expuso a un policía corrupto

Dictaron condena por una emboscada de Los Menores que expuso a un policía corrupto

Frontera: la Policía Federal allanó y desbarató un búnker, del que incautaron dinero y drogas

Frontera: la Policía Federal allanó y desbarató un búnker, del que incautaron dinero y drogas

Condenaron a un violador a 18 años de cárcel

Condenaron a un violador a 18 años de cárcel

La Ciudad
Secuestraron casi 40 motos tras un fuerte operativo de control en la zona oeste
La Ciudad

Secuestraron casi 40 motos tras un fuerte operativo de control en la zona oeste

Paro docente en la UNR: Coad anunció una medida de fuerza para una semana completa

Paro docente en la UNR: Coad anunció una medida de fuerza para una semana completa

Llega una nueva edición de la Semana del Café de Especialidad a Rosario

Llega una nueva edición de la Semana del Café de Especialidad a Rosario

Después de casi 20 años, la carrera de Arquitectura de la UNR cambia su plan de estudios

Después de casi 20 años, la carrera de Arquitectura de la UNR cambia su plan de estudios

Rosario alcanzó la máxima calificación crediticia del país gracias a su disciplina fiscal
la ciudad

Rosario alcanzó la máxima calificación crediticia del país gracias a su disciplina fiscal

La marca de ropa deportiva Decathlon desembarca en el Portal Rosario

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

La marca de ropa deportiva Decathlon desembarca en el Portal Rosario

Investigan ataque contra una farmacia en zona norte de Rosario
Policiales

Investigan ataque contra una farmacia en zona norte de Rosario

Bomba molotov al predio de Newells: cómo se planificó el ataque por el que hay tres imputados
Policiales

Bomba molotov al predio de Newell's: cómo se planificó el ataque por el que hay tres imputados

La licitación de la hidrovía entró a la recta final y se anunció la preadjudicación
Economía

La licitación de la hidrovía entró a la recta final y se anunció la preadjudicación

Muerte del Indio Solari: qué reveló el primer informe oficial de la Fiscalía
Zoom

Muerte del Indio Solari: qué reveló el primer informe oficial de la Fiscalía

Adiós a un ídolo: murió el Indio Solari, la voz de los Redonditos de Ricota
Zoom

Adiós a un ídolo: murió el Indio Solari, la voz de los Redonditos de Ricota

Punta Quebracho, la historia que vuelve a latir entre el río y la memoria

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Punta Quebracho, la historia que vuelve a latir entre el río y la memoria

Nuevos taxis para Rosario: habilitaron el uso de autos eléctricos
La Ciudad

Nuevos taxis para Rosario: habilitaron el uso de autos eléctricos

Diputados votó a favor de un mayor control a los cuidacoches, pero el proyecto vuelve al Senado
La Ciudad

Diputados votó a favor de un mayor control a los cuidacoches, pero el proyecto vuelve al Senado

Fiscal suspendida por un caso de violencia de género: La Justicia debe llegar pronto
La Ciudad

Fiscal suspendida por un caso de violencia de género: "La Justicia debe llegar pronto"

Maquinaria agrícola: la industria busca cambiar de clima en Agroactiva

Por Alvaro Torriglia
Economía

Maquinaria agrícola: la industria busca cambiar de clima en Agroactiva

Adiós al papel en las farmacias: nuevo sistema de entrega de medicamentos
Información General

Adiós al papel en las farmacias: nuevo sistema de entrega de medicamentos

Puerto San Martín: evacuación de vecinos por fuerte olor en un taller 
La región

Puerto San Martín: evacuación de vecinos por fuerte olor en un taller 

Día Internacional del Juego: cuando una ciudad decide llegar antes
La Ciudad

Día Internacional del Juego: cuando una ciudad decide llegar antes

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado
Policiales

Condena a un sicario que mató a una testaferro del narco Esteban Alvarado

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier
Policiales

Crimen de Agostina: detuvieron a un hombre que vivía con Barrelier

Argentina Casting: piden mantener preso al acusado de explotación sexual
Policiales

Argentina Casting: piden mantener preso al acusado de explotación sexual

Suspendieron a una fiscal rosarina por demoras en una causa de violencia de género
Política

Suspendieron a una fiscal rosarina por demoras en una causa de violencia de género

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: No quise herir a nadie
Ovación

Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: "No quise herir a nadie"