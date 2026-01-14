La Capital | Ovación | Newell's

La millonaria cifra que desperdició Newell's por una figura del fútbol argentino

Tras idas y vueltas, Racing le compró parte del pase de Matko Miljevic a Huracán, apenas un año después de su salida conflictiva de la Lepra

14 de enero 2026 · 10:58hs
Matko Miljevic pasó por Newells en 2024

Foto: Héctor Rio / La Capital

Matko Miljevic pasó por Newell's en 2024, pero se marchó sin ser tenido en cuenta por Mariano Soso.

Los mercados de pases del fútbol argentino suelen tener grandes novelas con idas y vueltas para concretar el traspaso de un futbolista. En este verano, Matko Miljevic fue uno de los apuntados por Racing, que luego de largas negociaciones le compró su pase a Huracán en una cifra millonaria, apenas un año después de su salida de Newell's.

El mediocampista fue una de las figuras del Globo en el 2025 y por eso la Academia decidió pagar “la suma de 3 millones de dólares netos, pagaderos en 6 cuotas de 500 mil dólares, por el 80% de la ficha”, según informó el conjunto de Parque Patricios. En Avellaneda, firmó contrato hasta fines de 2029 y recibió la número 10.

Huracán en enero de 2025 compró el 50% de los derechos económicos del jugador por 400 mil dólares, de los cuales abonó 300 mil”, detalló el Globo en un comunicado oficial.

Matko Miljevic (1).jpg
Miljevic fue una de las figuras de Huracán en 2025, que le vendió parte de su pase a Racing.

Miljevic fue una de las figuras de Huracán en 2025, que le vendió parte de su pase a Racing.

La oportunidad económica que dejó pasar Newell's

Previo al duelo entre Huracán y Newell's en el Coloso en el torneo Apertura 2025, Miljevic rompió el silencio que mantenía “por respeto al club” y contó los sucesos de su conflictiva salida de la Lepra, que “no ejecutó la cláusula porque no tenía plata” y debido a que Mariano Soso, por entonces DT rojinegro, “no lo iba a tener en cuenta”, según indicó el propio futbolista.

“Tenía entendido que había una opción de compra hasta diciembre y si no se ejecutaba en una determinada fecha quedaba libre. Llegó esa fecha y no se ejecutó porque el club no tenía el dinero para comprarme”, explicó Matko en un mano a mano con Ovación en abril del año pasado.

>> Leer más: Llegó a Newell's siendo un desconocido y quiere ganarse un lugar en el rojinegro: "Espero estar a la altura"

La dirigencia leprosa tenía decidido ejecutar la opción de compra de su pase, que rondaba los 300 mil dólares por el 50% de su ficha, una cifra accesible considerando los gastos que realizó la gestión de Ignacio Astore en los siguientes mercados de pases. No obstante, un conflicto en Córdoba habría sentenciado su futuro en el parque Independencia.

Miljevic.jpg
Destello de calidad. Miljevic clavó un golazo para la victoria de Newell's ante Lanús en 2024.

Destello de calidad. Miljevic clavó un golazo para la victoria de Newell's ante Lanús en 2024.

El conflicto con Mariano Soso

Durante aquella entrevista con Ovación, Miljevic remarcó: “Salieron a hablar muchas cosas, igualmente Soso no me iba a tener en cuenta para este año y creo que por eso no hicieron nada. A pesar de todo estoy muy agradecido a la gente por haberme dado la confianza”.

>> Leer más: Newell's: Bruno Cabrera ya es leproso, Espínola puede emigrar y se programó un amistoso

Distintas versiones señalaban que el mediocampista le recriminó al DT tras sacarlo de la cancha durante el entretiempo de la última fecha de la Liga Profesional 2024, en el que Newell's venció 3-1 a Talleres y le ahogó las chances de ser campeón.

“Son momentos, creo que el último tiempo en Newell's me sentí bien, cómodo, pero cuando vino Mariano Soso no me sentí más de esa manera, era un técnico que tenía otra estructura y priorizaba a otros jugadores y a mí me dejaba de lado. Se sabía lo que iba a pasar este año, siempre dejó en claro que para 2025 no me iba a tener en cuenta y le dio prioridad a jugadores que sabía se quedaban en el club”, concluyó Matko.

