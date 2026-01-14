Convocan a muralistas rosarinos para transformar basurales en espacios con identidad cultural

La Municipalidad de Rosario abrió una convocatoria para muralistas de la ciudad . La propuesta es armar un registro único de artistas locales que participarán durante 2026 en las intervenciones del programa Plazas de Bolsillo, una iniciativa que apunta a transformar basurales en lugares de encuentro para los vecinos de distintos barrios . El año pasado se reconvirtieron 72 de estos espacios.

Desde el municipio destacaron que la propuesta busca sumar arte y cultura local a procesos de transformación urbana que combinan limpieza, mejora del espacio público y participación comunitaria, incorporando murales que reflejen la identidad de la ciudad y fortalezcan el sentido de pertenencia de vecinas y vecinos .

Vanesa Di Bene, secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana, dijo que las plazas de bolsillo "son transformaciones urbanas donde antes había un basural y que, gracias a la iniciativa de los vecinos y de la decisión de la Municipalidad, hoy se tratan de espacios limpios, más seguros y con mucha identidad barrial ".

"Son los mismos vecinos los que eligen qué hacer en estas plazas, qué poner, cómo utilizarlas a través de procesos participativos", aclaró Di Bene.

Cómo pueden participar los muralistas

La inscripción para formar parte del registro se realiza a través del sitio oficial rosario.gob.ar y permanecerá abierta hasta el 2 de febrero inclusive.

"El requisito es que sean rosarinos, que tengan experiencia y también mucha escucha, ya que muchas de las intervenciones que hacemos desde la Municipalidad de Rosario es en diálogo con los vecinos, recuperando la identidad del barrio", dijo esta mañana Federico Valentini, secretario de Cultura y Educación municipal.

El funcionario explicó que la idea es intervenir cada uno de estos basurales, por lo que se requiere también "mucha responsabilidad de los vecinos y las vecinas, por eso es hacerlo de manera conjunta". Valentini aclaró que aquellos muralistas que participaron en anteriores convocatorias podrán volver a hacerlo en esta oportunidad.