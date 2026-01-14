La Capital | Política | YPF

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

A través de un convenio firmado se renovarán las bocas de expendio actuales, pero aún no están las fechas de arranque. Se acordó la que estará cerca de Rosario

Por Facundo Borrego

14 de enero 2026 · 16:19hs
El gobierno provincial empieza a hacer cumplir el convenio que cerró con YPF para renovar la explotación de la petrolera en las dos estaciones de servicio ubicadas en medio de las dos trazas de la autopista Rosario-Santa Fe y para ahorrar combustible en la flota de vehículos oficiales.

En marzo pasado, la cámara de Diputados aprobó el acuerdo del gobierno provincial con la petrolera de mayoría estatal, que se compromete a realizar intensas refacciones en las dos estaciones de la traza, ubicadas en Villa La Ribera (al norte de Timbúes) y en Coronda. En junio, los directivos de la compañía y el gobernador Maximiliano Pullaro pusieron la firma del convenio.

El mismo tiene como uno de sus puntos salientes la reconversión total de las estaciones: no solo en la modernización de cartelería e instalaciones sino para ofrecer mejores servicios sanitarios, comodidad, gastronomía y carga. Hasta se piensa en la explotación de locales comerciales en el predio.

YPF y Santa Fe

En este momento hay una discusión respecto de la fecha de arranque. La petrolera plantea comenzar las obras en agosto, una de ellas, y en octubre la otra. Y la provincia presiona para que los plazos sean en marzo y junio, así durante este año ya están terminadas y hay mejores servicios para quienes transiten la traza.

Además, el convenio prevé la construcción de una tercera estación de servicio en el kilómetro 5 de la autopista, donde la provincia construye en este momento un tercer carril. Esta nueva área se destinará al expendio de combustibles líquidos para vehículos livianos. La fecha de inicio de obra es en enero de 2028.

pullaro YPF
El gobernador Maximiliano Pullaro firmando el convenio con YPF.

El extenso convenio, además de las estaciones, tiene un alcance de beneficios y ahorro en el gasto de combustibles, ya que el Estado accede a precios menores a los de mercado. El descuento es del 7 % sobre el valor en el surtidor.

El Programa YPF Ruta, decretado en diciembre pasado por el Ejecutivo provincial, será de aplicación obligatoria y progresiva para el abastecimiento de combustible, gestión y control de todos los vehículos.

En marzo, la totalidad de las unidades estarán obligadas a cargar combustibles en la red. Además, centraliza la facturación y la regulación de los cupos que tendrá a cargo el Ministerio de Economía. Puntualmente, la semana pasada la cartera de Pablo Olivares delegó la administración en la Secretaría de Hacienda.

Estaciones YPF

"YPF asumiría el compromiso de realizar una renovación de ambas áreas de servicios en sus aspectos operativos y funcionales, así como en su estética integral y en las tiendas Full", señalaron.

El contrato es por 20 años de explotación, con un canon mensual equivalente a 300 mil litros de nafta, atado a la actualización del combustible y a si entre ambas estaciones despachan más de 3.500.000 litros.

Las dos estaciones, en conjunto, son la cuarta que más vende del país. De hecho, en el gobierno provincial destacan que la nueva estación de servicio fue pensada para el abastecimiento del transporte hacia la zona portuaria y que aporte en descongestión vehicular.

La construcción de la nueva estación podrá iniciarse una vez iniciada la ejecución del tercer carril de la autopista, desde el km 0 hasta la ciudad de San Lorenzo, "lo que generaría un importante impacto en la movilidad de vehículos livianos". Las características serán similares a las existentes, aunque se adaptarán a las necesidades del mercado en cuanto a la oferta de combustibles.

Por Facundo Borrego
