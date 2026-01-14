La Capital | Policiales | robo

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

La sospechosa tiene 29 años y se cree que facilitó el ingreso del cerrajero que terminó abriendo una caja de fuerte en la que había dinero y joyas

14 de enero 2026 · 11:12hs
Un móvil policial frente al edificio de barrio Martin donde sucedió el robo mediante el cuento del tío

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Un móvil policial frente al edificio de barrio Martin donde sucedió el robo mediante el cuento del tío

El robo de unos 20 mil dólares y una cantidad no precisada de joyas de un departamento de barrio Martin, perpetrado mediante el cuento del tío, sumó un condimento nuevo esta mañana, al confirmarse que una mujer que trabajaba como cuidadora de la víctima fue detenida por la Policía. La sospecha de los investigadores es que la empleada habría sido cómplice de un cerrajero para urdir un plan para apoderarse de los billetes estadounidenses y otros objetos de valor como joyas y alhajas.

Según trascendió, la sospechosa fue identificada como Tamara G., tiene 29 años y hasta ayer a la tarde se desempeñaba en tareas de cuidados en general de una mujer de 75 años, dueña del departamento ubicado en avenida de La Libertad 85. La cuidadora quedó a disposición del fiscal de la Unidad de Flagrancia y Turno Rodrigo Urruticoechea, quien esperará el cumplimiento de varias medidas investigativas para resolver la situación procesal de la mujer.

De acuerdo con las primeras informaciones, la caja de seguridad donde estaba el dinero y las joyas estaba ubicada en una de las habitaciones del departamento.

El caso trascendió a raíz de una llamada a la Central de Emergencias 911 que realizó la hija de la víctima. La denunciante declaró ante la Policía que una mujer que se hizo pasar por ella y llamó por teléfono a su madre diciéndole que iría a su casa un cerrajero para revisar la caja de seguridad. Lo cierto es que un técnico se presentó en el edificio para realizar el mencionado trabajo y así empezó la historia que terminó con la sustracción del botín.

Cómo ingresó el ladrón al edificio de barrio Martin

Según contó Franco, el portero del edificio, cuando el cerrajero se presentó en el hall de ingreso le anunció que lo habían convocado para realizar una reparación en el séptimo piso, convocado supuestamente por una mujer llamada Tamara. En declaraciones a LT8, Franco contó que en ese momento actuó conforme al reglamento: lo primero que hizo fue llamar desde la central telefónica de planta baja al departamento en cuestión para pedir autorización para dejar entrar al técnico.

>> Leer más: Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de decenas de miles de dólares

“La única Tamara que conozco es la empleada de la señora del séptimo piso. Me comuniqué con ella y pregunté si el cerrajero estaba autorizado a subir, porque no sube nadie sin permiso de arriba”, sostuvo el encargado del edificio.

De acuerdo con el testimonio de Franco, Tamara "dio el ok para que pasara el cerrajero y yo permití el acceso. Actué de acuerdo a nuestro convenio. Después, no sé qué pasó arriba. Yo me retiré al cumplir mi horario y me enteré de lo que pasó cuando estaba en mi casa y me llamó mi compañero del turno tarde”, sostuvo Franco con dejo de amargura por la situación incómoda en la que había quedado a casi un año de trabajar en ese lugar.

>> Leer más: Cuento del tío en barrio Martin: engañan a un hombre de 81 años y saquean su departamento

Lo que sucedió en el departamento es materia de investigación. Según la denuncia policial, la persona que ingresó a la vivienda como cerrajero, y manteniendo engañada a la víctima, se apoderó de unos 20 mil dólares, más joyas y alhajas, que pertenecían a la dueña del inmueble y huyó del lugar sin llamar la atención. Horas después, y tras la denuncia que hizo la hija de la víctima, quedó bajo todas las miradas Tamara, a quien se la demoró porque se sospecha que habría actuado en combinación con el cerrajero.

El caso es investigado por el fiscal Rodrigo Urruticoechea, quien ordenó que Tamara continúe detenida mientras se cumplen diversas medidas para resolver su situación procesal. Entre las dirigencias que pidió el fiscal figuran relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas, levantamiento de rastros y toma de testimonios.

Noticias relacionadas
El Palacio de los Leones. Los ladrones ingresaron por los andamios que están por calle Santa Fe, aprovechando el telón negro que cubre la estructura

Escruche en el Palacio de Los Leones: "Fue un hecho menor, no se perdió nada de valor"

El escruche en el edificio centenario trascendió luego del fin de semana.

Escruche en el Palacio de los Leones: entraron a robar a la Municipalidad de Rosario

El ladrón tenía 18 identidades

El ladrón cordobés: causas en seis provincias y 18 identidades

El violento episodio ocurrió en Benito Juárez al 1600, en la zona sur de Rosario.

Violento episodio en la zona sur: lo apuñalaron en el cuello mientras manejaba

Ver comentarios

Las más leídas

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Lo último

Convocan a muralistas rosarinos para transformar basurales en espacios con identidad cultural

Convocan a muralistas rosarinos para transformar basurales en espacios con identidad cultural

Marcela Tauro contó que Julio Iglesias se sobrepasó con ella: Me dio un pico y me sentó en su falda

Marcela Tauro contó que Julio Iglesias se sobrepasó con ella: "Me dio un pico y me sentó en su falda"

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

La sospechosa tiene 29 años y se cree que facilitó el ingreso del cerrajero que terminó abriendo una caja de fuerte en la que había dinero y joyas

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima
Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca
LA CIUDAD

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca

Convocan a muralistas rosarinos para transformar basurales en espacios con identidad cultural
La Ciudad

Convocan a muralistas rosarinos para transformar basurales en espacios con identidad cultural

La inflación se acelera: qué precios fueron los que más subieron

Por Alvaro Torriglia
Economía

La inflación se acelera: qué precios fueron los que más subieron

Circunvalación: Nación dice que corta el pasto, pero el municipio volvió a cruzarla

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación: Nación dice que corta el pasto, pero el municipio volvió a cruzarla

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito
POLICIALES

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Buscan a una mujer desaparecida en Rosario: piden datos para dar con su paradero

Buscan a una mujer desaparecida en Rosario: piden datos para dar con su paradero

Ovación
El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

Por Luis Castro
Ovación

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Un jugador denunció marginación por homofobia en un club: Me sentí muy solo

Un jugador denunció marginación por homofobia en un club: "Me sentí muy solo"

Central: Mallo, el caudillo que busca recuperar su mejor versión en 2026

Central: Mallo, el caudillo que busca recuperar su mejor versión en 2026

Policiales
Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima
POLICIALES

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de decenas de miles de dólares

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de decenas de miles de dólares

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

La Ciudad
Convocan a muralistas rosarinos para transformar basurales en espacios con identidad cultural
La Ciudad

Convocan a muralistas rosarinos para transformar basurales en espacios con identidad cultural

Choques en auto y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?

Choques en auto y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca

Circunvalación: Nación dice que corta el pasto, pero el municipio volvió a cruzarla

Circunvalación: Nación dice que corta el pasto, pero el municipio volvió a cruzarla

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca
La Ciudad

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante
La Ciudad

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura
OVACIÓN

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Vóley: Sonder y Normal 3, grandes protagonistas de la primera fecha de la Liga

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Sonder y Normal 3, grandes protagonistas de la primera fecha de la Liga

La inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo y fue del 2,8 % en diciembre
Economía

La inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo y fue del 2,8 % en diciembre

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre
La Ciudad

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares
Policiales

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala
La Ciudad

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala

Central ya extraña a Malcorra: gol y asistencias en su debut en Independiente
Ovación

Central ya extraña a Malcorra: gol y asistencias en su debut en Independiente

Boca abre el 2026 con un homenaje especial a Miguel Ángel Russo
Ovación

Boca abre el 2026 con un homenaje especial a Miguel Ángel Russo

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada
La Ciudad

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023
Economía

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023

Escruche en el Palacio de los Leones: entraron a robar a la Municipalidad de Rosario
Policiales

Escruche en el Palacio de los Leones: entraron a robar a la Municipalidad de Rosario

Volcó en una ruta de Pergamino y esperó ayuda durante nueve horas
Información General

Volcó en una ruta de Pergamino y esperó ayuda durante nueve horas

Carolina del Sur: confirman 124 nuevos casos de sarampión en cuatro días
Información General

Carolina del Sur: confirman 124 nuevos casos de sarampión en cuatro días

Se viralizó un video de YouTube que dura 140 años y no tiene imagen ni sonido
Información General

Se viralizó un video de YouTube que "dura 140 años" y no tiene imagen ni sonido

Pullaro: Los empleados públicos nunca van a perder contra la inflación
La Ciudad

Pullaro: "Los empleados públicos nunca van a perder contra la inflación"

Prisión preventiva para el acosador de una empleada de un almacén de Alberdi
Policiales

Prisión preventiva para el acosador de una empleada de un almacén de Alberdi

Alarmante aumento de las consultas por depresión: ¿hay respuestas para todos?
Salud

Alarmante aumento de las consultas por depresión: ¿hay respuestas para todos?

Dos policías detenidos por permitir que un delincuente escape de la seccional 15ª
POLICIALES

Dos policías detenidos por permitir que un delincuente escape de la seccional 15ª