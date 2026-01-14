La Capital | Ovación | Mauro Icardi

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

El exabogado de Wanda Nara puso en escena la realidad de la familia del delantero. Juan Carlos, el papá del jugador, subió a sus redes un claro mensaje

14 de enero 2026
A la pelea mediática que involucra a Mauro Icardi y Wanda Nara en las últimas horas se le agregaron diversos condimentos que ponen en escena por enésima vez un conflicto todoterreno. Un audio del exabogado de la conductora, Nicolás Payarola quien actualmente está preso y un texto de Juan Carlos Icardi, padre del delantero, con un mensaje un tanto enigmático dejó al descubierto la vida de necesidades que transita la familia del atacante en contraste con el andar de lujo y millonario de su hijo. “Se pasea en un Rolls-Royce y su padre no tiene un mango”, se le escucha decir al letrado en un audio que se hizo público.

La historia podría ser digna de una película. La ostentación que hace de todo lo que tiene Mauro puede resultar llamativo, pero también puede decirse que todo lo que ganó es por sus virtudes futbolísticas sin que nadie le regalara nada. Después reside la cuestión sentimental y lo que puede mandar el corazón para ayudar a su familia. Ahí se instala el debate de obligaciones y/o sentimientos.

La familia de Mauro Icardi

La cuestión es que la familia de Icardi no transitaría por un buen momento económico y vive al día con lo que pueda vender. Desde pastas caseras a locro en fechas patrias. Y es ahí donde ingresa un punto de conflicto en toda esta cuestión y quizás detonó con el enojo del delantero de Galatasaray. El punto sería la buena relación de la familia con Wanda, al punto que tiempo atrás la mediática estuvo con sus hijas en Rosario colaborando con una venta de locro que hizo Juan Carlos.

Seguramente este hecho, más las fotos subidas a las redes sociales, elevaron el enojo de Mauro y el distanciamiento con su familia que, según trascendió, viven al día. Ante esta situación, Juan Carlos publicó en su cuenta de Instagram el siguiente texto: "Una persona feliz es esa que no deja de lado el dolor, que no olvida que la vida es difícil, que sabe que hoy igual su mundo está bien, pero mañana puede estar mal. Y que a pesar de todo esto se levanta, sonríe , saca lo mejor de sí misma, y ve todo lo bueno que hay en los demás. Que aprende de las caídas y se levanta, sin esperar a que pase lo que sería justo, sin esperar que venga la ayuda sobrehumana a levantarle. Esa persona se levanta sola, se limpia las rodillas y hecha andar otra vez buscando y encontrando motivos para continuar".

¿Mensaje para su hijo? Quizás sólo fue una publicación, aunque todo parecería un escrito con un destino claro: su hijo, que comparte su vida de lujos en Turquía junto a la China Suárez. Justamente este martes 13 el atacante erró dos penales en el encuentro en el que Galatasaray venció Fethiyespor por 2 a 1, en el marco de la fase de grupos de la Copa de Turquía.

El audio contra Mauro Icardi

Toda esta situación reinante motivan a que el audio del exabogado de Wanda, Nicolás Payarola, quien está preso desde fines del año pasado acusado de diversas estafas a sus clientes, toma sentido. “Se pasea en un Rolls-Royce y su padre vende locro a 7.500 pesos para recaudar unos mangos”, se le escucha decir en un audio difundido por Mitre Live.

Audio Icardi

Hace unos días trascendió que en la humilde casa regalada tiempo atrás por Mauro ubicada en la zona norte de Rosario— a sus padres había sufrido "un corte de luz y el gas por falta de pago", aunque ni Juan Carlos ni nadie del grupo familiar se expresaron al respecto.

En las redes sociales el papá del delantero sólo muestra reuniones, festejos familiares y promociones de los productos que elaboran, además de algunos canjes. Pero fotos y/o reacciones del delantero no aparecen. Ni siquiera en el cumpleaños de su padre, el 3 diciembre del año pasado.

