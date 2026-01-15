La Capital | Ovación | tenis

Tenis: se confirmó la lista de participantes en el Quini 6 Rosario Challenger

El certamen de nivel internacional contará con 11 argentinos en el cuadro principal y la presencia de 4 campeones del circuito ATP. Se realizará del 1 al 8 febrero en el Jockey Club

15 de enero 2026 · 07:40hs
El Rosario Challenger en su primera edición en 2025

Foto: La Capital / Archivo.

El Rosario Challenger en su primera edición en 2025

Rosario volverá a posicionarse en el calendario internacional del tenis al recibir a cinco jugadores ubicados entre los cien mejores del ranking mundial en el Quini 6 Rosario Challenger. El certamen se disputará del 1 al 8 de febrero de 2026 en el Jockey Club de Rosario y reunirá a destacadas figuras del circuito ATP Challenger Tour.

Los argentinos Francisco Comesaña, Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo serán los principales preclasificados del torneo, acompañados por el español Carlos Taberner y el checo Vit Kopriva, todos TOP 100 mundial. En total, el cuadro principal contará con once representantes nacionales y con jugadores que ya saben lo que es consagrarse en torneos del máximo nivel, ya que 4 de ellos son ganadores de torneos ATP.

Francisco Comesaña, Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo lideran la nómina con la ilusión de repetir la coronación nacional que conquistó Camilo Ugo Carabelli el año pasado. Cabe destacar que los tres fueron campeones en el Buenos Aires Challenger: Cerúndolo obtuvo el título en 2022, Navone en 2023 y Comesaña en la temporada siguiente. Dichos resultados les permitieron tener mayor continuidad en un circuito ATP que, esta semana, los observa como protagonistas del torneo 250 de Auckland, Nueva Zelanda. Carlos Taberner y Vit Kopriva completan el grupo de cinco top 100 que jugará la competición.

>> Leer más: Rosario Challenger 2026 ya tiene fecha de inicio en el Jockey Club

Además del menor de los Cerúndolo, que sorprendió al coronarse en el Córdoba Open 2021, habrá otros tres vencedores de trofeos ATP que participarán en la segunda edición del Rosario Challenger. Uno será argentino, ya que Facundo Díaz Acosta se estrenará en el certamen con la ilusión de reencontrarse con el nivel brillante que le permitió consagrarse en el Argentina Open de 2024. Los restantes serán el brasileño Thiago Seyboth Wild, que logró el título en Santiago 2020; y el italiano Marco Cecchinato, ex número 16 del mundo, semifinalista de Roland Garros 2018 y campeón de tres torneos en el máximo nivel (Umag, Budapest y Buenos Aires).

Hasta el momento, el cuadro principal cuenta con la presencia de once argentinos ya que, además de Comesaña, Navone, Cerúndolo y Díaz Acosta, jugarán Román Burruchaga, Juan Pablo Ficovich, Alex Barrena, Santiago Rodríguez Taverna, Genaro Olivieri, Lautaro Midón y Andrea Collarini. El Quini 6 Rosario Challenger presentado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe es el único torneo de categoría 125 del país y uno de los más relevantes de la región.

Cómo adquirir las entradas para el Quini 6 Rosario Challenger

Las entradas para la edición 2026 se venden en la web de TuEntrada, con valores a partir de $6.000. Ya se encuentran disponibles los palcos y plateas con acceso VIP, un espacio exclusivo que ofrece una experiencia única, con gastronomía de primer nivel y una propuesta pensada para disfrutar el tenis desde un entorno privilegiado. Los socios del Jockey Club de Rosario cuentan con un 20% de descuento. Los clientes Visa del Banco Macro y los socios de la AAT cuentan con el beneficio de 2x1 en entradas para las jornadas de lunes a miércoles. Los beneficios y promociones no son acumulables entre sí.

>> Leer más: Tenis: Rosario cerró otra temporada mostrando un crecimiento exponencial de jugadores

Lista para el cuadro principal del Quini 6 Rosario Challenger

68. Francisco Comesaña (ARG)

74. Mariano Navone (ARG)

83. Juan Manuel Cerúndolo (ARG)

98. Carlos Taberner (ESP)

100. Vit Kopriva (CZE)

103. Román Andrés Burruchaga (ARG)

122. Chun-Hsin Tseng (TPE)

137. Hugo Dellien (BOL)

138. Andrea Pellegrino (ITA)

154. Daniel Elahí Galán (COL)

161. Juan Pablo Ficovich (ARG)

188. Alex Barrena (ARG)

194. Thiago Monteiro (BRA)

216. Thiago Seyboth Wild (BRA)

225. Felipe Meligeni Rodrigues Alves (BRA)

227. Santiago Rodríguez Taverna (ARG)

230. Marco Cecchinato (ITA)

231. Genaro Alberto Olivieri (ARG)

234. Lautaro Midón (ARG)

240. Andrea Collarini (ARG)

243. Facundo Díaz Acosta (ARG)

