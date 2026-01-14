Parte médico: cómo sigue el estado de salud de la mujer hallada inconsciente en la barranca del río

Permanece internada en el Heca. Los médicos buscan estabilizarla clínicamente y luego su caso será abordado por un equipo especializado en salud mental

Cintia R., la mujer que fue hallada ayer a la tarde inconsciente sobre la barranca del río , tras estar varios días desaparecida, permanece internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). El objetivo de los médicos es estabilizarla clínicamente para después comenzar un trabajo multidisciplinario en salud mental.

Así lo consignó este miércoles Andrea Becherucci, directora del Heca, quien brindó el parte de novedades sobre la salud de la mujer que fue hallada ayer en horas de tarde en un sector de barrancas a la altura de Presidente Quintana y colectora de Circunvalación .

En declaraciones a la prensa, Becherucci, señaló: “La paciente fue trasladada a este hospital por el Sies. Ingresó con un cuadro confusional, con un algún deterioro sensorio alternante, con un grado de deshidratación, quemaduras solares y picaduras de insectos, producto de haber estado a la intemperie durante un tiempo importante ”.

Luego de aclarar que no podía tenerse una certeza de cuánto tiempo estuvo Cintia a la intemperie, la titular del Heca dijo que la tarea médica ahora pasa por “estabilizar la cuestión clínica, con hidratación, compensación y en tratamiento a cargo, además de los equipos clínicos, del área de salud mental”.

La médica describió que Cintia “tiene escoriaciones y lesiones propias de haber estado a la intemperie”, y puntualizó que “antes de otorgarle el alta, primero hay que compensarla clínicamente y luego continuar un tratamiento con los diferentes equipos multidisciplinarios de salud mental”.

Becherucci tomó mucha cautela para hablar sobre el futuro de Cintia. “Está en una etapa de evaluación y compensación clínica. Desde ayer se presentaron sus familiares”.

Desde cuándo buscaban a Cintia

Cintia R., que tiene 39 años, era buscada desde el sábado. La denuncia por averiguación de paradero la presentó su esposo en la Seccional 15ª. Según consta en la denuncia, ese sábado, alrededor de las 6 de la mañana, el hombre se levantó y advirtió que su esposa ya no se encontraba en la vivienda.

Tras buscarla sin éxito dentro del domicilio y en las inmediaciones, y recorrer distintos lugares que ella solía frecuentar junto a un familiar, decidió radicar la denuncia. El esposo de Cintia relató que cerca de las 4 de la madrugada se había despertado y su pareja aún estaba en la casa, por lo que volvió a acostarse.

También indicó que la mujer dejó en el domicilio su teléfono celular, la billetera y las llaves, y que no era la primera vez que se ausentaba en circunstancias similares. De acuerdo con lo informado en esa oportunidad, Cintia R. se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. Finalmente, la mujer fue hallada con vida este martes por la tarde. Estaba inconsciente tirada en la zona de la barranca del acceso sur, a la altura de Presidente Quintana al 500 bis. Desde allí fue trasladada por el Sies al Heca.