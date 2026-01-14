La Capital | Zoom | Lali Espósito

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan: el anuncio que sorprendió en redes

La pareja anunció su casamiento con un carrusel de fotos de vacaciones en Brasil. La mano de Lali Espósito y el anillo, protagonistas

14 de enero 2026 · 16:48hs
Pedro Rosemblat y Lali Espósito son novios desde hace más de dos años

La cantante y actriz Lali Espósito sorprendió este martes a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales que se casará con Pedro Rosemblat. “Nos casamos”, escribió la artista en una publicación acompañada por una imagen de su mano luciendo un anillo, una postal íntima que rápidamente se volvió viral.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de Espósito en Instagram, donde la artista suele compartir tanto novedades profesionales como momentos de su vida personal. En pocos minutos, la publicación acumuló miles de reacciones y comentarios de colegas del espectáculo, figuras de la música y seguidores que celebraron la noticia.

Hasta el momento, la pareja no brindó detalles sobre la fecha ni el lugar del casamiento, ni sobre el tipo de ceremonia que planean realizar. Tampoco hubo declaraciones posteriores que amplíen la información más allá del posteo original, que se limitó a la frase breve y directa junto a la imagen del anillo y varias postales de ellos de vacaciones en Brasil.

El posteo de Lali

Lali Espósito y Pedro Rosemblat, la historia de amor

El vínculo entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat empezó a tomar forma en el radar mediático a mediados de diciembre de 2023, cuando la periodista de espectáculos conocida como Juariu detectó interacciones (“me gusta”) entre ambos en redes sociales y, poco después, en programas como LAM circularon imágenes que los mostraban compartiendo salidas gastronómicas por Palermo. Ese fue el primer tramo del “runrún” público: señales digitales y apariciones en la noche porteña que alimentaron versiones, pero sin confirmación directa de la pareja.

La confirmación llegó semanas después: el 8 de febrero de 2024 Lali “blanqueó” el romance con una galería de fotos juntos publicada en Instagram durante una escapada a la playa, un posteo que también fue replicado por Rosemblat en sus historias con un guiño al "proyecto de ley sobre blanqueo”.

A partir de esa oficialización, la pareja tuvo sus primeras apariciones públicas como tal. En marzo de ese año asistieron juntos a un estreno teatral en el Paseo La Plaza, una salida señalada como la primera desde que habían hecho público el noviazgo. Días antes, el propio Rosemblat había hablado del tema. Consultado al aire, se definió “muy enamorado” y reconoció que cuando la relación se hizo pública él ya estaba “hasta las manos”, dando una de las primeras declaraciones directas del conductor sobre el vínculo.

Más adelante, ya con el noviazgo consolidado, Lali aportó su propio relato sobre el inicio: en una entrevista televisiva de junio de 2025 contó que el acercamiento tuvo un primer motor en redes, lo definió como “cruces en el algoritmo”, que le despertaron interés por el humor y la inteligencia de Rosemblat, y que luego avanzó a través de amistades en común hasta el encuentro personal.

En noviembre de 2025, durante una charla televisiva, Pedro Rosemblat describió aspectos de su convivencia con Lali y cómo el vínculo influyó en su percepción de la vida cotidiana, destacando diferencias de personalidad y la manera en que ambos se complementan incluso fuera del foco mediático.

