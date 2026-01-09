Enero en el Teatro del Rayo: tres obras y ciclo de cine

La sala independiente no descansa en el verano. Desde este sábado tendrá programación todos los fines de semana, de jueves a sábado

El unipersonal "Relatos sudamericanos", de Lautaro Lamas, es una de las propuestas para el mes de enero del Teatro del Rayo

El Teatro del Rayo (Salta 2991), una histórica sala independiente de la ciudad, anunció su programación para enero. El espacio continúa con propuestas a lo largo del verano y tendrá actividades todos los fines de semana del mes. Una oportunidad para ver arte local en un ambiente climatizado.

La primera propuesta será “Relatos Sudamericanos”, de Lautaro Lamas, con una única función el sábado 10, a las 21. Un viaje sensorial y literario por la cultura, la cosmovisión y la memoria Sudamericana, donde el Teatro, la Narración Oral y la Literatura se fusionan en una experiencia única.

Después, la cartelera estará encabezada por dos obras escritas y dirigidas por Aldo El-Jatib. El clásico rosarino "Litófagas (burdo absurdo)" volvió a los escenarios en 2025 y realizó múltiples funciones a lo largo del año. Esta vez, se podrá ver los viernes 16, 23 y 30 a las 21.

Dos señoras parlotean mientras barren sin cesar la vereda. El repiqueteo del lenguaje, el discurso aparentemente quebrado, la reiteración exasperante, ese “cacareo” de gallinas, propio de las vecinas de tantos barrios, remite a la incomunicación, la soledad, el vaciamiento de sentido de los diálogos cotidianos, desgranando conflictos aún no resueltos. Actúan Ada Cottu y María de los Ángeles Oliver.

Por su parte, los sábados 17, 24 y 31, también a las 21, habrá funciones de “Pleurotus Fulminaris". Comedia satírica donde cuatro mujeres que forman parte de un coro se juntan a ensayar en un Teatro Bar para una posible oportunidad para cantar. Mujeres afectadas por sus propias historias. Entre recetas de cocina, viajes, política, risas, envidias, secretos, peleas, odios, cosas que ellas saben y callan pero lo dicen durante una hora donde nunca serán las mismas una vez que la "reunión" termina. Ortensia, Ivonne, Laura y Chichita intentan aprender a trabajar en grupo para poder cantar su "hit preferido". Actúan Claudio Muntaabski, Juan Andrés Mollo, Daniel Sanzberro, José María Ochoa, y Marcelo Lavatelli.

Además, los jueves tendrá lugar un ciclo de cine con pizza libre. El objetivo es rescatar los clásicos del cine universal y volver a ver las películas que marcaron diferentes momentos en la historia por sus valores éticos y estéticos. En enero, estará dedicado exclusivamente a la obra de Charles Chaplin. El jueves 15 de enero se exhibirá Luces de la ciudad (1931), el jueves 22 “Tiempos modernos” y el jueves 29, “El gran dictador”.