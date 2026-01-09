La Capital | Zoom | teatro

Enero en el Teatro del Rayo: tres obras y ciclo de cine

La sala independiente no descansa en el verano. Desde este sábado tendrá programación todos los fines de semana, de jueves a sábado

9 de enero 2026 · 12:02hs
El unipersonal Relatos sudamericanos

El unipersonal "Relatos sudamericanos", de Lautaro Lamas, es una de las propuestas para el mes de enero del Teatro del Rayo

El Teatro del Rayo (Salta 2991), una histórica sala independiente de la ciudad, anunció su programación para enero. El espacio continúa con propuestas a lo largo del verano y tendrá actividades todos los fines de semana del mes. Una oportunidad para ver arte local en un ambiente climatizado.

La primera propuesta será “Relatos Sudamericanos”, de Lautaro Lamas, con una única función el sábado 10, a las 21. Un viaje sensorial y literario por la cultura, la cosmovisión y la memoria Sudamericana, donde el Teatro, la Narración Oral y la Literatura se fusionan en una experiencia única.

Después, la cartelera estará encabezada por dos obras escritas y dirigidas por Aldo El-Jatib. El clásico rosarino "Litófagas (burdo absurdo)" volvió a los escenarios en 2025 y realizó múltiples funciones a lo largo del año. Esta vez, se podrá ver los viernes 16, 23 y 30 a las 21.

Embed

>> Leer más: Llega la 3º edición del festival En Obra, para construir el primer teatro de Echesortu

Dos señoras parlotean mientras barren sin cesar la vereda. El repiqueteo del lenguaje, el discurso aparentemente quebrado, la reiteración exasperante, ese “cacareo” de gallinas, propio de las vecinas de tantos barrios, remite a la incomunicación, la soledad, el vaciamiento de sentido de los diálogos cotidianos, desgranando conflictos aún no resueltos. Actúan Ada Cottu y María de los Ángeles Oliver.

Por su parte, los sábados 17, 24 y 31, también a las 21, habrá funciones de “Pleurotus Fulminaris". Comedia satírica donde cuatro mujeres que forman parte de un coro se juntan a ensayar en un Teatro Bar para una posible oportunidad para cantar. Mujeres afectadas por sus propias historias. Entre recetas de cocina, viajes, política, risas, envidias, secretos, peleas, odios, cosas que ellas saben y callan pero lo dicen durante una hora donde nunca serán las mismas una vez que la "reunión" termina. Ortensia, Ivonne, Laura y Chichita intentan aprender a trabajar en grupo para poder cantar su "hit preferido". Actúan Claudio Muntaabski, Juan Andrés Mollo, Daniel Sanzberro, José María Ochoa, y Marcelo Lavatelli.

Embed

Además, los jueves tendrá lugar un ciclo de cine con pizza libre. El objetivo es rescatar los clásicos del cine universal y volver a ver las películas que marcaron diferentes momentos en la historia por sus valores éticos y estéticos. En enero, estará dedicado exclusivamente a la obra de Charles Chaplin. El jueves 15 de enero se exhibirá Luces de la ciudad (1931), el jueves 22 “Tiempos modernos” y el jueves 29, “El gran dictador”.

Noticias relacionadas
Cillian Murphy protagoniza Oppenheimer, la premiada película de Nolan que estará disponible en Netflix desde enero

Netflix: siete películas imperdibles que desembarcan en enero

Noah Wyle y elenco vuelven para la segunda temporada de The Pitt, que asume el desafío de estar a la altura de su propio éxito

Se estrenó la segunda temporada "The Pitt", una de las series del momento

La serie Heated Rivalry ya conquistó audiencias a nivel mundial

De qué se tata "Heated Rivalry", la serie viral que combina un romance gay con deporte de élite

Maxi López confirmó que Wanda Nara lo autorizó a contar la noticia

Maxi López anunció que Wanda se separó de Martín Migueles: "No estoy más"

Ver comentarios

Las más leídas

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Lo último

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

La reacción de Evangelina Anderson al conocer que Demichelis y sus hijos casi se ahogan en Punta del Este

La reacción de Evangelina Anderson al conocer que Demichelis y sus hijos casi se ahogan en Punta del Este

Enero en el Teatro del Rayo: tres obras y ciclo de cine

Enero en el Teatro del Rayo: tres obras y ciclo de cine

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario

La provincia decidió donar los anteojos a través de instituciones a partir del decomiso en una causa penal sobre estafas

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario
Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica
LA CIUDAD

Falleció uno de los obreros que sufrió quemaduras por terrible descarga eléctrica

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Escenario

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana
La Ciudad

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana
LA CIUDAD

Una bebé murió por presunta asfixia mientras dormía tapada con una sábana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónico

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Militante libertaria de San Lorenzo chocó en la costa y dio 1,89 de alcoholemia

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Todo por $ 3 mil: una liquidación de ropa provocó largas filas y furor en la peatonal Córdoba

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Jorge Almirón tiene ayudantes en su cuerpo técnico identificados con Central

Newells sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Newell's sumó otro refuerzo: Matías Cóccaro vestirá la camiseta rojinegra

Ovación
Impacto en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento
Ovación

Impacto en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento

Impacto en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento

Impacto en el fútbol argentino: un arquero sufrió un paro cardíaco durante un entrenamiento

De vuelta en casa: Central presentó a Jeremías Ledesma como refuerzo

De vuelta en casa: Central presentó a Jeremías Ledesma como refuerzo

Paula Pareto cruzó las críticas a su cuerpo en redes: Las palabras solo son palabras

Paula Pareto cruzó las críticas a su cuerpo en redes: "Las palabras solo son palabras"

Policiales
Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba
Policiales

Un falso pasajero asaltó a un taxista cerca de la autopista Rosario-Córdoba

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Dos ladrones intentaron robarle a los pasajeros de un colectivo en Ludueña

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

Un disparo de remate en el suelo: imputan a un joven por el crimen de un adolescente en Tablada

La Ciudad
Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina
Escenario

Murió Omar Tiberti, destacado actor y referente de la escena rosarina

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

¿Llueve o no llueve? Así estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario

El gobierno de Santa Fe entregó marcos de lentes incautados a 170 jubilados de Rosario

Jejenes: qué hacer ante el insecto que molesta más que el mosquito y se resiste al repelente

Jejenes: qué hacer ante el insecto que molesta más que el mosquito y se resiste al repelente

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este
Información General

Guardavidas rescataron a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central
OVACIÓN

Adiós a Ángel Coerezza, el árbitro que dirigió en varios hitos de la historia de Central

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario
Economía

Bioceres SA entró en concurso de acreedores y pierde el control societario

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión
Policiales

Crímenes ligados al narcomenudeo: imputan a Brian Villalba como instigador en prisión

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado
Información General

Una ciudad argentina tiene una parada de colectivo con aire acondicionado

Reclaman a Venezuela la liberación del gendarme Gallo y del abogado Giuliani
Política

Reclaman a Venezuela la liberación del gendarme Gallo y del abogado Giuliani

Del kuka al mandril: ranking de los agravios de Milei en redes
Política

Del "kuka" al "mandril": ranking de los agravios de Milei en redes

En medio de la escalada de protestas, Irán cortó el acceso a internet
El Mundo

En medio de la escalada de protestas, Irán cortó el acceso a internet

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon en un taller mecánico de Rosario
Policiales

Lo acusaron de robar dos baterías y lo golpearon en un taller mecánico de Rosario

Créditos Nido: quiénes son los 112 rosarinos que ganaron en el nuevo sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes son los 112 rosarinos que ganaron en el nuevo sorteo

Menos secuestros extorsivos en el país en 2025: Rosario no registró ningún caso
Policiales

Menos secuestros extorsivos en el país en 2025: Rosario no registró ningún caso

Funes, el punto de encuentro para la devoción en el santuario del Gauchito Gil
La Región

Funes, el punto de encuentro para la devoción en el santuario del Gauchito Gil

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector
La Ciudad

El Heca realizó una ablación de órganos con una técnica inédita en el efector

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord
La Ciudad

Javkin lanzó el Plan de Calles 2026 con 48 frentes de obra y una inversión récord

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo
La Región

Insólito test de alcoholemia: un conductor superó el límite del dispositivo

La provincia aseguró que la cifra de entraderas y escruches está estable
Policiales

La provincia aseguró que la cifra de entraderas y escruches está estable

Tres líneas de colectivos cambian sus recorridos por obras en barrio Bella Vista
LA CIUDAD

Tres líneas de colectivos cambian sus recorridos por obras en barrio Bella Vista