Una mujer fue detenida por estafa realizada con tarjetas de crédito

Efectivos de PDI realizaron un allanamiento en Asunción al 5400, donde además secuestraron teléfonos celulares y tarjetas bancarias

La vivienda allanada por PDI en una causa por estafa con tarjeta de crédito. Una mujer quedó detenida

Una mujer fue detenida en las últimas horas acusada de perpetrar una estafa mediante el uso de una tarjetas de crédito . El procedimiento se realizó en Asunción al 5400 y estuvo a cargo de efectivos del Departamento Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PD).

La causa judicial se tramita en la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio N.º 2, con intervención del fiscal Matías Ocariz. La persona implicada fue identificada como Melani C.

Según fuentes ligadas a la investigación del caso, todo comenzó a partir de la denuncia radicada por una mujer mayor de edad, quien manifestó haber sido víctima de una maniobra fraudulenta vinculada al uso indebido de su tarjeta.

La víctima declaró que había detectado compras efectuadas a nombre de la persona aprehendida. En ese contexto, y por disposición judicial, personal policial diligenció la orden de allanamiento con la colaboración de la División Delitos Económicos.

>> Leer más: Allanaron una casa en Villa Gobernador Gálvez donde se hicieron estafas con tarjetas de crédito

Como resultado del procedimiento, los investigadores secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos teléfonos celulares y diversas tarjetas bancarias. Melani C. fue trasladada a sede de la PDI para su correcta identificación y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación.