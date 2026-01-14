Un jugador denunció marginación por homofobia en un club: "Me sentí muy solo" Se convirtió en referente en el mundo por visibilizar la diversidad en el fútbol y contó que fue apartado de Adelaide United no por cuestiones deportivas 14 de enero 2026 · 08:40hs

“Me he sentido muy solo en un lugar que pensaba que era seguro”, expresó Josh Cavallo.

Josh Cavallo quedó una vez más en escena y en esta ocasión por una fuerte denuncia que realizó tras su paso por el fútbol de Australia. El actual jugador de Stamford AFC utilizó sus redes sociales para contar que durante su etapa en Adelaide United fue sistemáticamente marginado por su orientación sexual y no por una razón deportiva teniendo en cuenta su desempeño dentro del plantel.

Cavallo explicó que con el tiempo pudo procesar lo sucedido y tomó la determinación de hacerlo público. “Me ha llevado un tiempo digerir cómo acabaron mis años en Adelaide, pero creo que los fans merecen honestidad. No importaba lo que mejorara o lo que aportaba al equipo, estaba claro que no se me quería en el campo debido a la homofobia interna del club”, reflejó en una parte del comunicado.

El futbolista tenía en claro que los miedos que lo rodeaban eran precisamente los que se hicieron presentes tras visibilizar su identidad. Y al abrir su corazón el impacto fue profundo, tanto en lo emocional como en lo profesional. Según su testimonio, el ambiente dejó de ser un espacio seguro y su desarrollo dentro del plantel lo afectó.

Cavallo recordó un hecho que sucedió y que le generaron un enorme dolor. Fue cuando sus compañeros se burlaron de una foto suya junto a su pareja dentro de un grupo privado. “Me he sentido muy solo en un lugar que pensaba que era seguro”, expresó reflejando el clima que se vivía en el vestuario.