Un jugador denunció marginación por homofobia en un club: "Me sentí muy solo"

Se convirtió en referente en el mundo por visibilizar la diversidad en el fútbol y contó que fue apartado de Adelaide United no por cuestiones deportivas

14 de enero 2026 · 08:40hs
“Me he sentido muy solo en un lugar que pensaba que era seguro”

“Me he sentido muy solo en un lugar que pensaba que era seguro”, expresó Josh Cavallo.

Josh Cavallo quedó una vez más en escena y en esta ocasión por una fuerte denuncia que realizó tras su paso por el fútbol de Australia. El actual jugador de Stamford AFC utilizó sus redes sociales para contar que durante su etapa en Adelaide United fue sistemáticamente marginado por su orientación sexual y no por una razón deportiva teniendo en cuenta su desempeño dentro del plantel.

Cavallo explicó que con el tiempo pudo procesar lo sucedido y tomó la determinación de hacerlo público. “Me ha llevado un tiempo digerir cómo acabaron mis años en Adelaide, pero creo que los fans merecen honestidad. No importaba lo que mejorara o lo que aportaba al equipo, estaba claro que no se me quería en el campo debido a la homofobia interna del club”, reflejó en una parte del comunicado.

El futbolista tenía en claro que los miedos que lo rodeaban eran precisamente los que se hicieron presentes tras visibilizar su identidad. Y al abrir su corazón el impacto fue profundo, tanto en lo emocional como en lo profesional. Según su testimonio, el ambiente dejó de ser un espacio seguro y su desarrollo dentro del plantel lo afectó.

Cavallo recordó un hecho que sucedió y que le generaron un enorme dolor. Fue cuando sus compañeros se burlaron de una foto suya junto a su pareja dentro de un grupo privado. “Me he sentido muy solo en un lugar que pensaba que era seguro”, expresó reflejando el clima que se vivía en el vestuario.

Central: Mallo, el caudillo que busca recuperar su mejor versión en 2026

Tras su salida del club en mayo de 2025, Cavallo encontró una nueva oportunidad en el ascenso del fútbol inglés. Es por eso que agradeció el acompañamiento de los hinchas, celebró el poder recomenzar y aseguró que su principal objetivo es volver a disfrutar del juego y reencontrarse con la pasión por el fútbol.

Cóccaro llegó libre y firmó un contrato con la metodología impuesta por Newell's: cobrará por productividad

El club de Australia emitió un comunicado

Frente a las declaraciones, Adelaide United respondió con un comunicado oficial en el que rechazó las acusaciones. La institución afirmó estar “profundamente decepcionada” por los dichos del jugador, sostuvo que siempre trabajó por un entorno inclusivo y aclaró que todas las decisiones tomadas fueron exclusivamente deportivas y no estuvieron vinculadas a cuestiones personales.

alarma en central: en brasil aseguran que alejo veliz podria recalar en el club bahia

Alarma en Central: en Brasil aseguran que Alejo Veliz podría recalar en el club Bahía

Súper Nacho. Malcorra tuvo un día inolvidable en su estreno en Independiente.

Central ya extraña a Malcorra: gol y asistencias en su debut en Independiente

La localía en Calzada le cayó bien. Normal 3 hizo los deberes y despachó a sus rivales de la primera fecha de la Liga Nacional de Vóley.

Vóley: Sonder y Normal 3, grandes protagonistas de la primera fecha de la Liga

Este martes el defensor argentino llegó a Rosario para realizar la revisión médica, firmó su contrato y ya se puso a disposición del cuerpo técnico de Newells. 

Newell's: Bruno Cabrera ya es leproso, Espínola puede emigrar y se programó un amistoso

