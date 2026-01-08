Estrenos de cine en Rosario: la adaptación de una novela argentina, un animal de terror y un drama movilizador

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 8 de enero. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Brendan Fraser vuelve a la pantalla grande en "Familia en renta", un drama reflexivo ya disponible en las salas de cine

Jennifer Lopez, Diego Luna y Tonatiuh Elizarraz protagonizan la nueva adaptación cinematográfica de "El beso de la mujer araña", ya disponible en las salas de cine

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario recibe el nuevo año con propuestas para todos los gustos. Además, es temporada alta de grandes estrenos internacionales en el marco de la temporada de premios que culmina en marzo con la ceremonia de los Oscar. Es el momento para ver en pantalla grande las películas que vienen circulando en festivales y que serán candidatas a los prestigiosos galardones.

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación .

La novela del escritor argentino Manuel Puig tiene su nueva adaptación cinematográfica bajo la dirección de Bill Condon (realizador de aclamados musicales de este siglo como "Chicago" o "Dreamgirls"). “El beso de la mujer araña” es una historia de complicidad en medio de una brutal trama de represión. Ambientada en la última dictadura militar argentina, entrelaza la realidad con la fantasía. Está protagonizada por Jennifer Lopez, Diego Luna, Tonatiuh Elizarraz, Bruno Bichir y la participación del rosarino Federico Salles.

La narración sigue las conversaciones entre dos presos aparentemente opuestos que comparten encierro en los años 70 en Argentina. Valentín es un preso político dispuesto a sacrificarlo todo por la revolución y Molina es un homosexual encarcelado por su identidad, que se refugia en los recuerdos de viejas películas e ilusiones glamorosas. Sus intercambios en el encierro atraviesan, desafían y transforman al otro.

“Familia en renta” - Estados Unidos. 110 minutos.

Protagonizada por el ganador del Oscar Brendan Fraser (“La Ballena”), y dirigida por la realizadora japonesa Hikari (“37 segundos”), llega “Familia en renta”, un drama que dispara reflexiones acerca del valor de las conexiones humanas. La cinta pone el énfasis en un negocio en auge en Japón como lo es el de las agencias de “familias de alquiler”.

La trama sigue a Phillip (Fraser), un actor estadounidense que vive en Tokio y consigue trabajo en una agencia en la que debe interpretar determinados roles para desconocidos. En este camino, comienza a establecer vínculos que escapan de la ficción y que desdibujan las líneas entre lo que actúa y lo que verdaderamente siente. De frente a las complejidades morales de su trabajo, Phillip redescubre su propósito en la vida y resignifica el valor de conectar.

“Primate” - Gran Bretaña. 95 minutos.

Nunca puede faltar el suspenso en la cartelera de cine y este jueves esta tarea la asume “Primate”, una cinta de terror que tiene como particularidad a su villano: un chimpancé. Dirigida y coescrita por Johannes Roberts, la película está protagonizada por Johnny Sequoyah, Jessica Alexander y Troy Kotsur.

La historia comienza con el regreso de Lucy a su casa en una isla tropical, un evento que se vuelve mortal cuando Ben, el inteligente y querido chimpancé de la familia, se vuelve rabioso. Sin su padre y sin ayuda, ese paraíso se vuelve una prisión en la que Lucy y sus amigos deberán luchar contra la mascota en la que alguna vez confiaron.

“Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable” - Estados Unidos. 132 minutos.

Hugh Jackman y Kate Hudson protagonizan el dramático musical de Craig Brewer, “Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable”. La cinta, que incluye las canciones de Neil Diamond, es una oda a los nuevos comienzos y la pasión por el arte.

La película narra la historia real de dos músicos de mediana edad que deciden cortar su mala racha formando una banda tributo a Neil Diamond. El proyecto en el que se sumergen, los empuja a redescubrir el amor y la perseverancia, demostrándose que nunca es tarde para seguir los sueños.

“Volver a los 17”- Argentina. 95 minutos.

“¿Qué harías diferente si pudieras volver a tu pasado?”. Esa es la pregunta que se hace “Volver a los 17”, una comedia romántica argentina que gira en torno a los viajes en el tiempo. Está dirigida por Gonzalo Badilla y protagonizada por Sebastián Badilla y Manuela Viale y Caro Domenech.

En la cinta, Pipe Ortiz es un adulto que desea volver a su adolescencia impulsado por un único lamento: no haber conquistado a Amalia Braun. Con la ayuda de un alma en pena, su deseo de volver a tener 17 años se vuelve realidad y, esta vez más sabio, no podrá desperdiciar la oportunidad de enamorar a Amalia.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 8 de enero, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos antiguos

"Valor sentimental": (Drama) Dos hermanas se reencuentran con su padre, un cineasta muy reconocido, cuando este le ofrece a una de ellas el protagónico de su próxima película. Luego de rechazada la oferta, se descubre que le dio el papel a una joven estrella de Hollywood y la dinámica familiar se complejiza.

(Drama) Dos hermanas se reencuentran con su padre, un cineasta muy reconocido, cuando este le ofrece a una de ellas el protagónico de su próxima película. Luego de rechazada la oferta, se descubre que le dio el papel a una joven estrella de Hollywood y la dinámica familiar se complejiza. "Bob Esponja La Película: En busca de los pantalones cuadrados": (Animación) Desesperado por ser un gigante, Bob Esponja se propone demostrar su valentía al Sr. Cangrejo siguiendo al Holandés Volador, un misterioso pirata fantasma aventurero.

(Animación) Desesperado por ser un gigante, Bob Esponja se propone demostrar su valentía al Sr. Cangrejo siguiendo al Holandés Volador, un misterioso pirata fantasma aventurero. "La noche de los espantapájaros": (Terror) Benny, un asesino que pasó décadas encerrado en un hospital psiquiátrico, aprovecha la noche más aterradora del año para escaparse. Disfrazado de espantapájaros y dejando víctimas tras su paso, va en búsqueda de Cassandra, una joven con un pasado misterioso y ligado al asesino.

(Terror) Benny, un asesino que pasó décadas encerrado en un hospital psiquiátrico, aprovecha la noche más aterradora del año para escaparse. Disfrazado de espantapájaros y dejando víctimas tras su paso, va en búsqueda de Cassandra, una joven con un pasado misterioso y ligado al asesino. “La empleada”: (Suspenso) Una joven está decidida a comenzar su nueva vida como empleada doméstica de una pareja adinerada. Aunque todo parece perfecto al comienzo, de a poco ese trabajo se va convirtiendo en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida.

(Suspenso) Una joven está decidida a comenzar su nueva vida como empleada doméstica de una pareja adinerada. Aunque todo parece perfecto al comienzo, de a poco ese trabajo se va convirtiendo en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida. "Anaconda": (Comedia) Cuando una crisis de la mediana edad les da el impulso, Doug y Griff se adentran en el Amazonas para comenzar a rodar su película favorita: “Anaconda”. Pero la aventura se complica cuando aparece una anaconda de verdad que convierte el set en una situación mortal.

(Comedia) Cuando una crisis de la mediana edad les da el impulso, Doug y Griff se adentran en el Amazonas para comenzar a rodar su película favorita: “Anaconda”. Pero la aventura se complica cuando aparece una anaconda de verdad que convierte el set en una situación mortal. "Avatar: fuego y cenizas": (Ciencia ficción) El conflicto en Pandora se intensifica cuando la familia de Jake y Neytiri se encuentra con una nueva y agresiva tribu Na'vi.

(Ciencia ficción) El conflicto en Pandora se intensifica cuando la familia de Jake y Neytiri se encuentra con una nueva y agresiva tribu Na'vi. "Five nights at Freddy's 2": (Terror) Cuando Abby, la hermana de Mike, se escapa para reencontrarse con sus amigos animatrónicos Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, se desencadena una serie de eventos que revelan secretos oscuros sobre el verdadero origen de Freddy's.

(Terror) Cuando Abby, la hermana de Mike, se escapa para reencontrarse con sus amigos animatrónicos Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, se desencadena una serie de eventos que revelan secretos oscuros sobre el verdadero origen de Freddy's. “Zootopia 2”: (Aventuras) La dupla de detectives conformada por Judy Hopps y Nick Wilde se encuentra tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

