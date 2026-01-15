Guido Sodini: "Estamos ilusionados y vamos a pelear por el ascenso", dijo el arquero de PSM Fútbol

Guido Sodini atajó un penal y fue clave en la histórica clasificación de PSM Fútbol ante Sarmiento de Maggiolo. Ahora se viene Ben Hur rumbo al Federal

“Por suerte pude atajar un penal que sirvió para que clasifiquemos y para desatar la alegría de todo el grupo”, contó Guido Sodini.

Sufrió, soportó de pie y al final tuvo recompensa. PSM Fútbol la tuvo brava ante Sarmiento de Maggiolo, que le remontó el 1-3 de la ida con un 2-0 en su estadio, forzando los penales y generando una definición para el infarto. Allí surgió la figura del arquero puertense Guido Sodini , que atajó un penal para sellar la clasificación.

Esa que sigue escribiendo Puerto. La que lo tiene entre los mejores cuatro de la región y seguirá en pugna por el ascenso al Federal.

Las casi cuatro horas de viaje que separan a Puerto San Martín de la localidad de Maggiolo fueron tan largas como la diferencia entre el partido de ida y el de vuelta. En cancha de PSM, fue casi un monólogo del local, que dejó la serie prácticamente sentenciada. El fútbol es impredecible aún en la certeza. Eso lo hace lindo. Del 3-1 en Puerto San Martín, al 0-2 en Sarmiento de Maggiolo: los penales definían todo.

Guido Sodini llegó multicampeón desde Unión de Arroyo Seco para reforzar a Puerto en la fase de eliminación directa (el exsalaíto Keiber Roa fue el arquero en la etapa de grupos). El destino, las vueltas del fútbol, el camino mismo, en lo que sea que se crea, lo pusieron como protagonista y héroe de la noche. Sus manos cimentaron la clasificación de PSM Fútbol a la cuarta ronda del Regional, tras el 3-2 en la tanda desde los doce pasos.

Se viene Ben Hur de Rafaela

La historia puertense se escribe pero no se detiene. Y ahora le tocará, quizás, el capítulo más complicado de su travesía por el Regional: Ben Hur de Rafaela. Un rival con historia, que bajó hace poco del Federal, armado para el ascenso y con un rendimiento intachable. ¿Es imbatible? No. Y Puerto está preparado para darle lucha. En definitiva, lo dicho, esto es fútbol. “Sabemos que Ben Hur es candidato al ascenso, pero tenemos nuestras armas y hambre de gloria”, le expresó Guido Sodini a Ovación. PSM Fútbol va por todo. No sea cosa que David vuelva a tumbar a Goliat...

—¿Qué pasó de aquel gran partido que hicieron en la ida, con la ventaja de dos goles, a terminar sufriendo para clasificar?

— Fuimos a ganar el partido en los 90 minutos pero no se pudo. El objetivo principal era clasificar y lo cumplimos. Está claro que no fue nuestro mejor partido, nos hicieron dos goles de pelota parada. Quizás, el resultado de la ida y la ventaja que sacamos, más el largo viaje, nos pudo haber jugado en contra. Igual fue una alegría enorme en lo personal y lo grupal. Los chicos se están sacrificando mucho en los entrenamientos, en pleno enero, no hubo descanso y no todos están dispuestos a hacer ese sacrificio.

"Estamos con la ilusión al máximo"

— Atajaste un penal y terminaste siendo clave en la clasificación. ¿Cómo fue ese momento?

— Antes de los penales hablamos y dijimos que no nos podíamos ir con las manos vacías, sobre todo por la gran serie que hicimos en nuestra cancha. Por suerte pude atajar un penal que sirvió para que clasifiquemos y para desatar la alegría de todo el grupo.

— Ahora se les viene Ben Hur, un candidatazo al ascenso, pero en el fútbol todo puede pasar y ustedes vienen haciendo historia. ¿Cómo analizan al próximo rival?

— Sabemos que Ben Hur es uno de los máximos candidatos al ascenso, viene de jugar el Federal el año pasado. Nosotros tenemos nuestras armas, buenos jugadores y con hambre de gloria, que es lo más importante. Estamos con la ilusión al máximo y queremos llegar a la final para pelear por el ascenso.

— Llegaste como reemplazo de Keiber Roa y enseguida te acomodaste al equipo. Ahora están a tres series de ascender al Federal. ¿Qué significa esta chance para vos en lo personal?

— Yo vengo de Unión de Arroyo Seco. Venía de 4 o 5 años allá saliendo campeón muy seguido. El año pasado llegamos a cuartos de final de la Copa Santa Fe y perdimos con 9 de Julio de Rafaela. Nunca había jugado un torneo tan importante como el Regional, que es lo previo al Federal (tercera categoría nacional). Es mi primera experiencia así. Llegué como refuerzo porque el arquero que estaba se fue a atajar a Venezuela. Así que aproveché la oportunidad de demostrar para que estoy y vine con el objetivo de ascender.

Está entre los cuatro mejores de la región

PSM Fútbol terminó la fase de grupos del Regional como líder de la zona 10 (Litoral Sur), que compartió con Coronel Aguirre y Unión de Alvarez. Ganó todos los partidos: a los de Villa Gobernador Gálvez los venció dos veces por 1-0, mientras que a los alvarenses fue por 3-0 y 2-1.

Ya en la segunda fase, eliminatoria, enfrentó a Racing de Teodelina, ganando 4-2 como visitante y cayendo por la mínima en su cancha, sellando el global a favor por 4-3. En el medio sufrió el éxodo de la mayoría de jugadores que Argentino le había prestado tras la temporada de la Primera C.

En la tercera fase fue el turno de Sarmiento de Maggiolo, con victoria 3-1 de local y caída 0-2 como visitante. El triunfo llegó 3-2 por penales.

Ahora se enfrentará a Ben Hur de Rafaela por la cuarta fase, que viene de eliminar a Colón de San Justo con un global de 5-2. La ida será el próximo domingo, a las 19, en Puerto San Martín y la vuelta en el Néstor Zenklusen de Rafaela.

Si PSM Fútbol pasa a los rafaelinos, jugaría en quinta fase ante el vencedor de Sanjustino y Juventud Unida de Gualeguaychú.

De ganar ese encuentro quedará como vencedor del Litoral Sur y ahí sí jugará por el ascenso al Federal ante el ganador de otra región (sería el de Cuyo). En resumen: debe ganar tres series más para subir de categoría.