La Capital | Ovación | Guido Sodini

Guido Sodini: "Estamos ilusionados y vamos a pelear por el ascenso", dijo el arquero de PSM Fútbol

Guido Sodini atajó un penal y fue clave en la histórica clasificación de PSM Fútbol ante Sarmiento de Maggiolo. Ahora se viene Ben Hur rumbo al Federal

Leandro Garbossa

Por Leandro Garbossa

15 de enero 2026 · 06:10hs
“Por suerte pude atajar un penal que sirvió para que clasifiquemos y para desatar la alegría de todo el grupo”

“Por suerte pude atajar un penal que sirvió para que clasifiquemos y para desatar la alegría de todo el grupo”, contó Guido Sodini. 

Sufrió, soportó de pie y al final tuvo recompensa. PSM Fútbol la tuvo brava ante Sarmiento de Maggiolo, que le remontó el 1-3 de la ida con un 2-0 en su estadio, forzando los penales y generando una definición para el infarto. Allí surgió la figura del arquero puertense Guido Sodini, que atajó un penal para sellar la clasificación.

Esa que sigue escribiendo Puerto. La que lo tiene entre los mejores cuatro de la región y seguirá en pugna por el ascenso al Federal.

Las casi cuatro horas de viaje que separan a Puerto San Martín de la localidad de Maggiolo fueron tan largas como la diferencia entre el partido de ida y el de vuelta. En cancha de PSM, fue casi un monólogo del local, que dejó la serie prácticamente sentenciada. El fútbol es impredecible aún en la certeza. Eso lo hace lindo. Del 3-1 en Puerto San Martín, al 0-2 en Sarmiento de Maggiolo: los penales definían todo.

Guido Sodini llegó multicampeón desde Unión de Arroyo Seco para reforzar a Puerto en la fase de eliminación directa (el exsalaíto Keiber Roa fue el arquero en la etapa de grupos). El destino, las vueltas del fútbol, el camino mismo, en lo que sea que se crea, lo pusieron como protagonista y héroe de la noche. Sus manos cimentaron la clasificación de PSM Fútbol a la cuarta ronda del Regional, tras el 3-2 en la tanda desde los doce pasos.

Leer más: Oferta de diez millones de euros por Veliz, pero Central está a resguardo y define el nueve

Se viene Ben Hur de Rafaela

La historia puertense se escribe pero no se detiene. Y ahora le tocará, quizás, el capítulo más complicado de su travesía por el Regional: Ben Hur de Rafaela. Un rival con historia, que bajó hace poco del Federal, armado para el ascenso y con un rendimiento intachable. ¿Es imbatible? No. Y Puerto está preparado para darle lucha. En definitiva, lo dicho, esto es fútbol. “Sabemos que Ben Hur es candidato al ascenso, pero tenemos nuestras armas y hambre de gloria”, le expresó Guido Sodini a Ovación. PSM Fútbol va por todo. No sea cosa que David vuelva a tumbar a Goliat...

—¿Qué pasó de aquel gran partido que hicieron en la ida, con la ventaja de dos goles, a terminar sufriendo para clasificar?

— Fuimos a ganar el partido en los 90 minutos pero no se pudo. El objetivo principal era clasificar y lo cumplimos. Está claro que no fue nuestro mejor partido, nos hicieron dos goles de pelota parada. Quizás, el resultado de la ida y la ventaja que sacamos, más el largo viaje, nos pudo haber jugado en contra. Igual fue una alegría enorme en lo personal y lo grupal. Los chicos se están sacrificando mucho en los entrenamientos, en pleno enero, no hubo descanso y no todos están dispuestos a hacer ese sacrificio.

Leer más: Vóley: Sonder y Normal 3, grandes protagonistas de la primera fecha de la Liga Nacional masculina

"Estamos con la ilusión al máximo"

— Atajaste un penal y terminaste siendo clave en la clasificación. ¿Cómo fue ese momento?

— Antes de los penales hablamos y dijimos que no nos podíamos ir con las manos vacías, sobre todo por la gran serie que hicimos en nuestra cancha. Por suerte pude atajar un penal que sirvió para que clasifiquemos y para desatar la alegría de todo el grupo.

— Ahora se les viene Ben Hur, un candidatazo al ascenso, pero en el fútbol todo puede pasar y ustedes vienen haciendo historia. ¿Cómo analizan al próximo rival?

— Sabemos que Ben Hur es uno de los máximos candidatos al ascenso, viene de jugar el Federal el año pasado. Nosotros tenemos nuestras armas, buenos jugadores y con hambre de gloria, que es lo más importante. Estamos con la ilusión al máximo y queremos llegar a la final para pelear por el ascenso.

— Llegaste como reemplazo de Keiber Roa y enseguida te acomodaste al equipo. Ahora están a tres series de ascender al Federal. ¿Qué significa esta chance para vos en lo personal?

— Yo vengo de Unión de Arroyo Seco. Venía de 4 o 5 años allá saliendo campeón muy seguido. El año pasado llegamos a cuartos de final de la Copa Santa Fe y perdimos con 9 de Julio de Rafaela. Nunca había jugado un torneo tan importante como el Regional, que es lo previo al Federal (tercera categoría nacional). Es mi primera experiencia así. Llegué como refuerzo porque el arquero que estaba se fue a atajar a Venezuela. Así que aproveché la oportunidad de demostrar para que estoy y vine con el objetivo de ascender.

Leer más: Dakar: Luciano Benavides se reinventó en el desierto y le pisa los talones al líder en motos

Está entre los cuatro mejores de la región

PSM Fútbol terminó la fase de grupos del Regional como líder de la zona 10 (Litoral Sur), que compartió con Coronel Aguirre y Unión de Alvarez. Ganó todos los partidos: a los de Villa Gobernador Gálvez los venció dos veces por 1-0, mientras que a los alvarenses fue por 3-0 y 2-1.

Ya en la segunda fase, eliminatoria, enfrentó a Racing de Teodelina, ganando 4-2 como visitante y cayendo por la mínima en su cancha, sellando el global a favor por 4-3. En el medio sufrió el éxodo de la mayoría de jugadores que Argentino le había prestado tras la temporada de la Primera C.

En la tercera fase fue el turno de Sarmiento de Maggiolo, con victoria 3-1 de local y caída 0-2 como visitante. El triunfo llegó 3-2 por penales.

Ahora se enfrentará a Ben Hur de Rafaela por la cuarta fase, que viene de eliminar a Colón de San Justo con un global de 5-2. La ida será el próximo domingo, a las 19, en Puerto San Martín y la vuelta en el Néstor Zenklusen de Rafaela.

Si PSM Fútbol pasa a los rafaelinos, jugaría en quinta fase ante el vencedor de Sanjustino y Juventud Unida de Gualeguaychú.

De ganar ese encuentro quedará como vencedor del Litoral Sur y ahí sí jugará por el ascenso al Federal ante el ganador de otra región (sería el de Cuyo). En resumen: debe ganar tres series más para subir de categoría.

Noticias relacionadas
Ricardo Centurión, con la camiseta de Racing de Córdoba que usará esta temporada.

El futbolista que quiere reinventarse en Córdoba y que en el pasado lo buscaron de Rosario

la nueva era del real madrid arranco con una derrota ante albacete, de la segunda division

La nueva era del Real Madrid arrancó con una derrota ante Albacete, de la segunda división

Ariel Pepi Zapata fue campeón con Newells en 2004.

Newell's presentó a los DT de inferiores, que incluye a varias glorias del club

Argentino abrochó la contratación de  José Previti al frente del primer equipo

Argentino confirmó a José Previti para dirigir el equipo en la Primera C

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

Lo último

Tenis: se confirmó la lista de participantes en el Quini 6 Rosario Challenger

Tenis: se confirmó la lista de participantes en el Quini 6 Rosario Challenger

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

La Municipalidad indicó que se deberían gastar inicialmente $530 millones mensuales para ponerla en condiciones
Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

Por Lucas Ameriso

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público
La Ciudad

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña
La Ciudad

Una pareja agredió al personal médico del hospital Roque Sáenz Peña

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

Por Facundo Borrego
Política

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas
La Ciudad

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

La millonaria cifra que desperdició Newells por una figura del fútbol argentino

La millonaria cifra que desperdició Newell's por una figura del fútbol argentino

Ovación
En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newells todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

En Newell's todo se renueva: se conocieron los primeros esbozos de la versión 2026

El futbolista que quiere reinventarse en Córdoba y que en el pasado lo buscaron de Rosario

El futbolista que quiere reinventarse en Córdoba y que en el pasado lo buscaron de Rosario

Guido Sodini: Estamos ilusionados y vamos a pelear por el ascenso, dijo el arquero de PSM Fútbol

Guido Sodini: "Estamos ilusionados y vamos a pelear por el ascenso", dijo el arquero de PSM Fútbol

Policiales
Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas
Policiales

Violencia de género: aceptó dos años de condena por amenazas telefónicas

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Cómo fue el paso a paso para robar 20 mil dólares en barrio Martin

Robo en barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey

Robo en barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

La Ciudad
Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas
La Ciudad

Aseguran que sólo tres de los 24 paradores isleños tienen guardavidas y piden medidas

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Suman otros 20 colectivos cero kilómetro al transporte público

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

Circunvalación: la Justicia intimó a Vialidad a reparar la iluminación en un plazo de diez días

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas y descenso de la temperatura

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana
Política

Milei declaró organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana

El presidente recibió a dos argentinos que habían sido secuestrados por Hamas
Política

El presidente recibió a dos argentinos que habían sido secuestrados por Hamas

Choque de camiones en Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado
La Ciudad

Choque de camiones en Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8 % en diciembre
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8 % en diciembre

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca
La Ciudad

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio
Policiales

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca
LA CIUDAD

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca

Robo en barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey
POLICIALES

Robo en barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial
La Ciudad

Convocan a muralistas a transformar basurales en plazas con identidad barrial

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios
Economía

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región
Economía

Inflación en América Latina: cómo quedó Argentina en el ranking 2025 de la región

Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?
La Ciudad

Choques y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima
POLICIALES

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

Un jugador denunció marginación por homofobia en un club
Ovación

Un jugador denunció marginación por homofobia en un club

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito
POLICIALES

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

El lapidario audio que expone a Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

Por Luis Castro
Ovación

El lapidario audio que expone a Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz
Política

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea