Estrenos de cine en Rosario: la vuelta de un romance de vampiros, un thriller de supervivencia y una comedia contagiosa

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 29 de enero. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

"Crepúsculo", el romance que marcó generaciones, vuelve a las salas de cine a 18 años de su estreno

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario arranca el nuevo año con propuestas para todos los gustos. Además, es temporada alta de grandes estrenos internacionales en el marco de la temporada de premios que culmina en marzo con la ceremonia de los Oscar. Es el momento para ver en pantalla grande las películas que vienen circulando en festivales y que serán candidatas a los prestigiosos galardones .

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación . Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

España dio mucho de qué hablar cuando en el Festival de Cannes presentó “Sirât”, un drama de Oliver Laxe ambientado en el desierto. Protagonizado por Sergi López, Brúno Nuñez y Stefania Gadda, el film fue calificado como intenso y poderoso.

La trama sigue a una caravana de jóvenes que atraviesa el desierto rumbo a una última gran fiesta electrónica, mientras el mundo parece estar llegando a su fin. En este contexto, un padre y su pequeño hijo se suman al viaje, ya que creen que en esa fiesta podría estar la hija que llevan meses buscando.

Embed

“¡Ayuda!” - Estados Unidos. 113 minutos.

Con Rachel McAdams y Dylan O’Brien como protagonistas, “¡Ayuda!” sitúa su trama en una isla donde los personajes deben aprender a colaborar para sobrevivir. Se trata de un thriller psicológico con tintes de comedia que explora las relaciones de poder y el instinto por sobrevivir.



Sobre todo, se trata del esperado regreso de Sam Raimi a la dirección. El realizador de las primeras de la saga de “Diálobico” y de la trilogía inicial de “Spider-Man” (las de Tobey Maguire) vuelve después de 17 de años sin ponerse al frente de un proyecto propio (dirigió entregas de franquicias).

Cuando un accidente aéreo deja a dos colegas varados en una isla desierta, la dupla (un jefe y una empleada a la que maltrataba) debe superar viejos resentimientos y trabajar en equipo para mantenerse con vida.



Embed

“Alerta extinción” - Gran Bretaña. 98 minutos.

Habrá lugar para las risas en la cartelera de este jueves ya que desde Gran Bretaña llega una comedia llena de acción y peligro. “Alerta extinción” de Jonny Campbell plantea a sus protagonistas un enemigo tan inesperado como feroz: un hongo letal altamente contagioso que amenaza a toda la población.

La historia está centrada en Teacake (Joe Keery, el querido Steve Harrington de "Stranger Things") y Naomi (Georgina Campbell), dos empleados de una empresa de autoalmacenamiento construida sobre el terreno de una antigua base militar estadounidense. Durante uno de sus turnos nocturnos, un hongo letal que había estado sellado durante décadas empieza a multiplicarse sin control y, con la ayuda de un agente especializado en bioterrorismo (el mismísimo Liam Neeson), Teacake y Naomi deberán contener la amenaza y salvar a la población.

Embed

“El gran premio a toda velocidad” - Alemania - (Título original: “Grand Prix of Europe”) . 97 minutos.

Con “El gran premio a toda velocidad”, la familia tiene un plan asegurado en el cine. Se trata de una aventura llena de personajes entrañables, que pone el foco en valores como la perseverancia, la amistad y el trabajo en equipo, con especial énfasis en el poder de los sueños.

La protagonista de esta historia es Edda, quien sueña con convertirse en corredora de automovilismo. Cuando se acerca el Gran Premio de Europa, tendrá la oportunidad de participar en la competencia, conocer a su ídolo y desafiar todo tipo de adversidades para cumplir su sueño y ayudar a su familia a asegurar su futuro.

Embed

“Corazones jóvenes” - Bélgica. 100 minutos.

Anthony Schatteman dirige este drama sobre el autodescubrimiento que gira sobre una de las fuerzas más revolucionarias el amor.

La historia comienza con la llegada de Alexander al barrio de Elías. El joven, lejos de ser solo un nuevo vecino, despierta en él un sentimiento tan desconocido como intenso al convertirse en su primer amor. A medida que su corazón se entrega, las conversaciones con su familia llenan de duda a Elías, quien inicia un proceso de autodescubrimiento para demostrar la autenticidad de su amor por Alexander.

Embed

“Melania” - Estados Unidos. 104 minutos.

En formato documental, “Melania” explora el mundo de Melania Trump durante los 20 días previos a la investidura presidencial de 2025. La cinta, dirigida por Brett Ratner (realizador de toda la saga de "Rush Hour"), ofrece un acceso sin precedentes a la vida de la primera dama de Estados Unidos con imágenes exclusivas que capturan reuniones cruciales, conversaciones privadas y lugares nunca antes vistos.

“Melania” incluye momentos como la organización del evento de toma de mando, las complejidades de la mudanza a la Casa Blanca y un nuevo traslado de su familia a la capital de los EE.UU.

Embed

Reestrenos

“Crepúsculo” - Estados Unidos. 122 minutos.

La primera película de la icónica saga de vampiros vuelve a la pantalla grande a 18 años de su estreno. “Crepúsculo” supo combinar el romance y la fantasía vampiresca de modo tal que se convirtió en un éxito aún vigente. Basada en la saga literaria homónima de Stephenie Meyer, está protagonizada por Kristen Stewart y Robert Pattinson.

La trama sigue a Bella Swan, una joven solitaria que se muda con su padre a Forks, una ciudad lluviosa en Washington. Su vida cambia cuando conoce a Edward Cullen en la escuela, un joven atractivo y misterioso que esconde un secreto oscuro.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 29 de enero, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos antiguos

“Terror en Silent Hill: regreso al infierno”: (Terror) Cuando una carta misteriosa lo convoca nuevamente a Silent Hill, James emprende su viaje decidido a encontrar a su amor perdido. En el pueblo, figuras terroríficas empezarán a hacer sus inquietantes apariciones y llevarán a James a cuestionar su nivel de cordura.

(Terror) Cuando una carta misteriosa lo convoca nuevamente a Silent Hill, James emprende su viaje decidido a encontrar a su amor perdido. En el pueblo, figuras terroríficas empezarán a hacer sus inquietantes apariciones y llevarán a James a cuestionar su nivel de cordura. "El susurro": (Terror). Los hermanos Lucía y Adrián se refugian de la oscuridad de su padre en una casa en el bosque. Pero cuando Adrián es secuestrado por intrusos, Lucía deberá rescatarlo dejando fluir en ella esa oscuridad familiar.

(Terror). Los hermanos Lucía y Adrián se refugian de la oscuridad de su padre en una casa en el bosque. Pero cuando Adrián es secuestrado por intrusos, Lucía deberá rescatarlo dejando fluir en ella esa oscuridad familiar. "Sin piedad": (Ciencia Ficción) Un detective acusado de asesinar a su esposa tiene 90 minutos para probar su inocencia ante la Jueza de la I.A. avanzada.

(Ciencia Ficción) Un detective acusado de asesinar a su esposa tiene 90 minutos para probar su inocencia ante la Jueza de la I.A. avanzada. "La virgen de la tosquera": (Drama) Cuando Natalia se enamora de Diego, su amigo de toda la vida, experimenta el miedo a perderlo frente a Silvia, una chica mayor. Con ayuda de su abuela Rita, Natalia decide realizar un conjuro contra ellos. Desde entonces, algo nuevo y extraño se manifiesta en el interior de Natalia. (Basada en los cuentos de Mariana Enriquez).

(Drama) Cuando Natalia se enamora de Diego, su amigo de toda la vida, experimenta el miedo a perderlo frente a Silvia, una chica mayor. Con ayuda de su abuela Rita, Natalia decide realizar un conjuro contra ellos. Desde entonces, algo nuevo y extraño se manifiesta en el interior de Natalia. (Basada en los cuentos de Mariana Enriquez). "Marty Supremo": (Drama) En los años cincuenta, Marty Mauser es un joven soñador decidido a consagrarse en el tenis de mesa, un deporte que nadie toma en serio. Poco a poco, su sueño termina arrastrándolo a un mundo de codicia, apuestas clandestinas y peligro.

(Drama) En los años cincuenta, Marty Mauser es un joven soñador decidido a consagrarse en el tenis de mesa, un deporte que nadie toma en serio. Poco a poco, su sueño termina arrastrándolo a un mundo de codicia, apuestas clandestinas y peligro. “Tom y Jerry: la brújula mágica”: (Animación) Al entrar en contacto con una brújula mágica, Tom y Jerry viajan a través del tiempo hasta una Ciudad Dorada al estilo de la antigua China. Allí, deberán enfrentarse a Mega Ratota, un villano peligroso.

(Animación) Al entrar en contacto con una brújula mágica, Tom y Jerry viajan a través del tiempo hasta una Ciudad Dorada al estilo de la antigua China. Allí, deberán enfrentarse a Mega Ratota, un villano peligroso. "Bob Esponja La Película: En busca de los pantalones cuadrados": (Animación) Desesperado por ser un gigante, Bob Esponja se propone demostrar su valentía al Sr. Cangrejo siguiendo al Holandés Volador, un misterioso pirata fantasma aventurero.

(Animación) Desesperado por ser un gigante, Bob Esponja se propone demostrar su valentía al Sr. Cangrejo siguiendo al Holandés Volador, un misterioso pirata fantasma aventurero. “La empleada”: (Suspenso) Una joven está decidida a comenzar su nueva vida como empleada doméstica de una pareja adinerada. Aunque todo parece perfecto al comienzo, de a poco ese trabajo se va convirtiendo en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida.

(Suspenso) Una joven está decidida a comenzar su nueva vida como empleada doméstica de una pareja adinerada. Aunque todo parece perfecto al comienzo, de a poco ese trabajo se va convirtiendo en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida. "Anaconda": (Comedia) Cuando una crisis de la mediana edad les da el impulso, Doug y Griff se adentran en el Amazonas para comenzar a rodar su película favorita: “Anaconda”. Pero la aventura se complica cuando aparece una anaconda de verdad que convierte el set en una situación mortal.

(Comedia) Cuando una crisis de la mediana edad les da el impulso, Doug y Griff se adentran en el Amazonas para comenzar a rodar su película favorita: “Anaconda”. Pero la aventura se complica cuando aparece una anaconda de verdad que convierte el set en una situación mortal. "Avatar: fuego y cenizas": (Ciencia ficción) El conflicto en Pandora se intensifica cuando la familia de Jake y Neytiri se encuentra con una nueva y agresiva tribu Na'vi.

(Ciencia ficción) El conflicto en Pandora se intensifica cuando la familia de Jake y Neytiri se encuentra con una nueva y agresiva tribu Na'vi. “Zootopia 2”: (Aventuras) La dupla de detectives conformada por Judy Hopps y Nick Wilde se encuentra tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Otro de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

2x1 en Cines del Centro

2x1 en Hoyts

2x1 en Cinépolis

30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.