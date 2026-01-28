El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor

El SMN anticipa que al menos en los próximos siete días los registros máximos oscilarían entre 32º y 34º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario cielo algo nublado y una temperatura máxima que rondaría los 32º, y que se mantendría en esos niveles (y hasta con un par de grados más) al menos hasta mediados de la semana próxima.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del este, una marca de 20º y cielo algo nublado que se mantendría por el resto de la jornada. En la mañana la temperatura alcanzaría los 24º, a la tarde crecería hasta los 32º y por la noche se anticipa que los termómetros marcarían 27º.

El viernes estaría parcialmente nublado, con una máxima de 34º y una mínima de 21º.

Para el sábado se esperan registros entre 32º y 21º, con cielo parcialmente nublado.

El domingo prácticamente no tendría cambios, con cielo parcialmente nublado, 33º de máxima y 21º de mínima.

El lunes estaría mayormente nublado, con la máxima en 32º y la mínima en aumento, llegando a los 23º.

El martes tendría 34º de máxima, 24º de mínima y cielo mayormente nublado.