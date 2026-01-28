La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor

El SMN anticipa que al menos en los próximos siete días los registros máximos oscilarían entre 32º y 34º

28 de enero 2026 · 23:45hs
El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario cielo algo nublado y una temperatura máxima que rondaría los 32º, y que se mantendría en esos niveles (y hasta con un par de grados más) al menos hasta mediados de la semana próxima.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del este, una marca de 20º y cielo algo nublado que se mantendría por el resto de la jornada. En la mañana la temperatura alcanzaría los 24º, a la tarde crecería hasta los 32º y por la noche se anticipa que los termómetros marcarían 27º.

El viernes estaría parcialmente nublado, con una máxima de 34º y una mínima de 21º.

Para el sábado se esperan registros entre 32º y 21º, con cielo parcialmente nublado.

El domingo prácticamente no tendría cambios, con cielo parcialmente nublado, 33º de máxima y 21º de mínima.

El lunes estaría mayormente nublado, con la máxima en 32º y la mínima en aumento, llegando a los 23º.

El martes tendría 34º de máxima, 24º de mínima y cielo mayormente nublado.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Las piletas del parque Alem, una opción para hacerle frente al calor que dominará el tiempo en la ciudad.

El tiempo en Rosario: sábado con mucho calor y alerta amarillo por temperaturas extremas

El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta

el tiempo en rosario: empieza a apretar el calor y la maxima sera de 32 grados

El tiempo en Rosario: empieza a apretar el calor y la máxima será de 32 grados

Ver comentarios

Las más leídas

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Triunfazo de Central ante Racing: con un golazo de potrero de Di María y otro grito de Veliz

Triunfazo de Central ante Racing: con un golazo de potrero de Di María y otro grito de Veliz

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Lo último

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor

Djokovic se consagró rey del fair play y terminó ganando por pura suerte

Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario

"Los jóvenes quedaron solos": la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad

La Pastoral Carcelaria de Rosario se preguntó "dónde van a encerrar a los menores y bajo la tutela de qué personal". Qué opina la Iglesia
Los jóvenes quedaron solos: la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad
Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Por Carlos Durhand
Ovación

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Por Carlos Durhand
Ovación

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido
Policiales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario
Economía

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6
Información General

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Triunfazo de Central ante Racing: con un golazo de potrero de Di María y otro grito de Veliz

Triunfazo de Central ante Racing: con un golazo de potrero de Di María y otro grito de Veliz

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Ovación
Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Por Carlos Durhand
Ovación

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

En Central, la jerarquía de Di María no entiende de malos campos de juego

En Central, la jerarquía de Di María no entiende de malos campos de juego

Policiales
Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido
Policiales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo

Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo

Dos adolescentes y un joven fueron detenidos en barrio Tablada por tener un arma de fuego

Dos adolescentes y un joven fueron detenidos en barrio Tablada por tener un arma de fuego

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor

Los jóvenes quedaron solos: la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad

"Los jóvenes quedaron solos": la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal

Pago de la patente automotor: cuáles son los descuentos disponibles y cómo obtenerlos

Pago de la patente automotor: cuáles son los descuentos disponibles y cómo obtenerlos

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 
Política

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero
La Ciudad

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario
La Ciudad

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad
Política

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar
La Ciudad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar

Dos hinchas de Newells, al Heca por incidencias antes y después del partido
LA CIUDAD

Dos hinchas de Newell's, al Heca por incidencias antes y después del partido

Una madrugada movida para los bomberos: tres incendios en distintas zonas de Rosario
LA CIUDAD

Una madrugada movida para los bomberos: tres incendios en distintas zonas de Rosario

Donde había un búnker que reclutaba a chicos harán un espacio público 
Policiales

Donde había un búnker que reclutaba a chicos harán un espacio público 

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos alertan por la deuda de Pami
LA CIUDAD

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos alertan por la deuda de Pami

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos
Policiales

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Pullaro: la agresión a Bastia: fue en términos personales, no institucionales
Política

Pullaro: la agresión a Bastia: "fue en términos personales, no institucionales"

Javier Milei fue al show de Fátima Flórez y cantó en el escenario de Mar del Plata
Zoom

Javier Milei fue al show de Fátima Flórez y cantó en el escenario de Mar del Plata

¿Llueve o no llueve?: el souvenir del lobo marino de Mar del Plata está online
Información General

¿Llueve o no llueve?: el souvenir del lobo marino de Mar del Plata está online

Estatales realizarán un paro el 11 de febrero contra la reforma laboral
Política

Estatales realizarán un paro el 11 de febrero contra la reforma laboral