El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal

Se realizaron obras de mejoras en la emblemática pileta de natación del estadio que en 2025 cumplió 100 años desde su construcción

El Fondo de Asistencia Educativa (FAE) realizó, junto a la Municipalidad de Rosario, obras integrales para reacondicionar la histórica y emblemática pileta de natación del Estadio Municipal “Jorge Newbery” , que en 2025 cumplió 100 años desde su construcción.

Algunos de sus espacios se encontraban con deterioros y, si bien todos los años se realizaban tareas de mantenimiento, era necesario plantear una reforma integral. En este sentido, con el objetivo de mejorar la infraestructura, se realizaron trabajos de albañilería y pintura en la pileta y el entorno, reparaciones de pisos y escaleras, colocación de losetas atérmicas, antideslizantes e impermeabilizadas, cambios de repuestos en bomba de agua y su puesta en marcha para garantizar el funcionamiento del natatorio.

La obra se inició el 12 de noviembre de 2025 y se terminó el 15 de diciembre. Entre los materiales utilizados, se contabilizaron 220 metros cuadrados de losetas, incluidas las escaleras (880 losetas), y 100 litros de pintura.

El Estadio Municipal se inauguró en 1925, convirtiéndose entonces en el primer espacio deportivo público de gran magnitud en Argentina. El entonces presidente de la Nación, Marcelo T. de Alvear, fue quien colocó la piedra fundamental.

Un espacio para los alumnos

Dicho espacio se encuentra ubicado el Centro de Educación Física Nº 2, al cual asisten durante el año alumnos de la escuela primaria Nº 1267 “Latinoamérica”, la Nº 610 “República de Bolivia”, la Nº 93 “Carlos Guido y Spano”, la Nº 67 “Enrique Pestalozzi” y del Jardín de Infantes Nº 74 “ Inti Huasi”.

La pileta, de 25 metros de largo por 8 de ancho, es utilizada por los estudiantes durante los meses de noviembre y diciembre, hasta finalizar las clases, y luego hay otras actividades entre las cuales se pueden mencionar colonia de verano para las infancias, clases de Aquagym, natación y pileta libre.

Aporte económico

La obra se llevó adelante con aportes 100 % del municipio a través del FAE y se suma a la inversión que la Municipalidad realiza en espacios deportivos y educativos de la ciudad.

Desde el FAE Rosario sostienen que “invertir en educación pública y deporte desde el municipio ha sido una decisión sostenida en los últimos años y, a través del Fondo de Asistencia Educativa, se hace con compromiso, eficiencia y transparencia lo que permite ver obras de esta magnitud y un acompañamiento permanente a la comunidad educativa. Hay que recordar que en infraestructura deportiva, este 2026 seremos ciudad sede de los Juegos Suramericanos".