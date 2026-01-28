Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas narco

Se trata de una vivienda precaria ubicada en el centro de manzana de García del Cossio y pasaje Tobas, que era utilizada para venta de estupefacientes.

A través de un operativo conjunto entre la provincia, el municipio y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), este miércoles por la mañana se derribó una vivienda precaria ubicada en García del Cossio y pasaje Tobas, que era utilizada como búnker para la venta de droga . En el lugar, donde advierten que era utilizado para reclutar a menores de edad para el narcodelito , construirán un espacio público para los vecinos de barrio La Bombacha.

El operativo comenzó pasadas las 8 de este miércoles y fue supervisada por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y fiscales del MPA. Se trató de la inactivación número 106 en toda la provincia de Santa Fe desde principios de 2024, luego de la sanción de la ley de microtráfico .

Por medio de este trabajo se contempla la desactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva.

La vivienda precaria de García del Cossio y pasaje Tobas se encontraba en el centro de manzana, a la que se accedía por un largo pasillo. El fiscal Franco Carbone, a cargo de la Unidad Especial que investiga y combate ese tipo delito, explicó que se trata de un espacio que era utilizado "para la compraventa de droga al menudeo" y "con menores de edad involucardos en esta maniobra".

#ElPrimero Derribo de búnker en García del Cossio y Los Tobas "Este lugar tiene que ver con venta de estupefacientes al menudeo y presencia de armas de fuego y de menores de edad involucrados" Fiscal Carbone Vía @maxiklan https://t.co/cZRiECuFxl pic.twitter.com/CDNJjQE3YX

El fiscal señaló además que en ese mismo pasillo lograron otra inactivación, en este caso con la devolución a sus propietarios de una vivienda que también había sido usurpada. "Queremos devolver la tranquilidad al barrio y al pasillo", dijo Carbone. Según contó, la investigación comenzó en noviembre pasado y derivó en una serie de allanamientos, detenciones y el secuestro de material vinculado a la venta de droga.

Un espacio de reclutamiento

Por su parte, Ramón Soques, secretario de Políticas de Inclusión y Abordaje Sociales de la provincia de Santa Fe, alertó que el corredor donde se produjo esta mañana la intervención "se usaba para delinquir y ahora se va a transformar, con intervención urbana, en un espacio público para vecinos y vecinas del barrio".

"Este era un espacio de reclutamiento de pibes y pibas para las organizaciones narcocriminales", afirmó el funcionario. Más allá de la intervención puntual sobre esa inmueble, dijo que la intención es que esos chicos y chicas de la zona "puedan encontrar otro horizonte a través de los distintos programas del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, como el Nueva Oportunidad".

"En La Bombacha y Stella Maris teníamos altos índices de violencia, homicidios y lesiones por armas de fuego y han bajado por debajo de la media de Rosario", apuntó el funcionario. En coordinación con el municipio y el Plan Abre, en el espacio construirán un espacio público. "A través del Plan Abre la idea es trabajar de forma inmediata, apenas derrumbamos la idea es avanzar con obras", agregó.