Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas narco

Se trata de una vivienda precaria ubicada en el centro de manzana de García del Cossio y pasaje Tobas, que era utilizada para venta de estupefacientes.

28 de enero 2026 · 10:21hs
El búnker estaba ubicado en el centro de una manzana de García del Cossio y pasaje Tobas.

El búnker estaba ubicado en el centro de una manzana de García del Cossio y pasaje Tobas.

A través de un operativo conjunto entre la provincia, el municipio y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), este miércoles por la mañana se derribó una vivienda precaria ubicada en García del Cossio y pasaje Tobas, que era utilizada como búnker para la venta de droga. En el lugar, donde advierten que era utilizado para reclutar a menores de edad para el narcodelito, construirán un espacio público para los vecinos de barrio La Bombacha.

El operativo comenzó pasadas las 8 de este miércoles y fue supervisada por funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y fiscales del MPA. Se trató de la inactivación número 106 en toda la provincia de Santa Fe desde principios de 2024, luego de la sanción de la ley de microtráfico.

Por medio de este trabajo se contempla la desactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva.

Dónde funcionaba el búnker

La vivienda precaria de García del Cossio y pasaje Tobas se encontraba en el centro de manzana, a la que se accedía por un largo pasillo. El fiscal Franco Carbone, a cargo de la Unidad Especial que investiga y combate ese tipo delito, explicó que se trata de un espacio que era utilizado "para la compraventa de droga al menudeo" y "con menores de edad involucardos en esta maniobra".

El fiscal señaló además que en ese mismo pasillo lograron otra inactivación, en este caso con la devolución a sus propietarios de una vivienda que también había sido usurpada. "Queremos devolver la tranquilidad al barrio y al pasillo", dijo Carbone. Según contó, la investigación comenzó en noviembre pasado y derivó en una serie de allanamientos, detenciones y el secuestro de material vinculado a la venta de droga.

Un espacio de reclutamiento

Por su parte, Ramón Soques, secretario de Políticas de Inclusión y Abordaje Sociales de la provincia de Santa Fe, alertó que el corredor donde se produjo esta mañana la intervención "se usaba para delinquir y ahora se va a transformar, con intervención urbana, en un espacio público para vecinos y vecinas del barrio".

"Este era un espacio de reclutamiento de pibes y pibas para las organizaciones narcocriminales", afirmó el funcionario. Más allá de la intervención puntual sobre esa inmueble, dijo que la intención es que esos chicos y chicas de la zona "puedan encontrar otro horizonte a través de los distintos programas del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, como el Nueva Oportunidad".

"En La Bombacha y Stella Maris teníamos altos índices de violencia, homicidios y lesiones por armas de fuego y han bajado por debajo de la media de Rosario", apuntó el funcionario. En coordinación con el municipio y el Plan Abre, en el espacio construirán un espacio público. "A través del Plan Abre la idea es trabajar de forma inmediata, apenas derrumbamos la idea es avanzar con obras", agregó.

