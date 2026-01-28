Aguas Santafesinas puso en marcha un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario

La obra moderniza un sector clave sin cambios desde hace 25 años y garantiza la calidad del agua potable para más de 1,2 millones de usuarios

La empresa Aguas Santafesinas puso en funcionamiento un nuevo sistema de preparación de cal en la planta potabilizadora Rosario , una obra clave para garantizar la calidad del agua potable que abastece a más de 1.200.000 usuarios del sur del área metropolitana.

La intervención implicó la readecuación de una de las dos líneas de preparación de cal de la planta y demandó una inversión cercana a los 1.600 millones de pesos , financiados íntegramente por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Según se informó oficialmente, el sector modernizado no había registrado modificaciones en los últimos 25 años.

La cal es un componente esencial en el proceso de potabilización del agua, ya que interviene en la corrección del pH y en la calidad final del agua distribuida a la red. En ese sentido, la obra apunta a mejorar la confiabilidad operativa de la planta y reducir riesgos asociados a sistemas obsoletos.

El nuevo equipamiento beneficia directamente a los usuarios de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Funes, localidades abastecidas por la planta Rosario, una de las más importantes del sistema provincial.

Modernización de un sector estratégico

Desde la empresa explicaron que la actual gestión viene impulsando un proceso de reemplazo de tecnologías obsoletas en todas las etapas del sistema de potabilización. Las obras incluyen mejoras en la captación de agua del río Paraná, la dosificación de insumos químicos, los procesos de filtración y la impulsión del agua tratada hacia la red domiciliaria.

En ese marco, la presidenta de Aguas Santafesinas, Renata Ghilotti, sostuvo que “estas obras estuvieron pendientes durante muchos años y resultan fundamentales para garantizar un servicio esencial que brinda la planta Rosario a más de 1.200.000 usuarios”.

En qué consistió la obra

Los trabajos comprendieron la fabricación, traslado y montaje de un nuevo sistema de descarga de bolsones de cal, que incluye un silo, una tolva y tornillos de traslado. Además, se construyó una nueva cuba de preparación de cal con techo metálico y se desmontaron las estructuras antiguas, entre ellas el viejo silo y la plataforma de descarga.

La obra también contempló la provisión e instalación del sistema completo para el transporte de la lechada de cal desde la cuba de preparación hasta los saturadores, con el tendido de nuevos conductos y sus respectivos puntos de ingreso. A esto se sumó la ejecución de obra civil, la instalación de cuatro nuevas líneas de conexión entre la cisterna y los saturadores, y la incorporación de sistemas energéticos y de automatización.

Desde Aguas Santafesinas recordaron que los reclamos y gestiones pueden realizarse a través del canal de WhatsApp 341-6950008 o mediante el sitio web oficial de la empresa.