Netflix: la serie romántica de patinaje sobre hielo que arrasa en su estreno

Basada en una historia de patinaje sobre hielo, la producción combina drama, romance y deporte de alto rendimiento y ya lidera el ranking de reproducciones

28 de enero 2026 · 15:47hs
Bailando sobre hielo cuenta con 8 episodios de aproximadamente 30 minutos

"Bailando sobre hielo" cuenta con 8 episodios de aproximadamente 30 minutos

Netflix volvió a marcar tendencia con el estreno de "Bailando sobre hielo", una serie romántica ambientada en el competitivo mundo del patinaje artístico que, con solo ocho episodios, se posicionó entre los contenidos más vistos de la plataforma.

La producción se apoya en una fórmula probada: romance juvenil, conflictos emocionales y un trasfondo deportivo de alta exigencia. La serie adapta la novela homónima de la autora Jennifer Iacoppelli, publicada en 2022 y conocida internacionalmente como "Finding Her Edge". Además, mantiene fidelidad con el libro y traslada a la pantalla una historia atravesada por el amor, las segundas oportunidades y el peso de las decisiones familiares.

"Bailando sobre hielo" cuenta con 8 episodios de aproximadamente 30 minutos, un formato ágil que favorece el consumo intensivo. La serie equilibra escenas de entrenamiento, competencias y conflictos personales, lo que explica su rápida viralización y su impacto en audiencias jóvenes.

De qué trata la serie "Bailando sobre hielo"

La trama sigue a Adriana Russo, interpretada por Madelyn Keys, una patinadora artística de 17 años que pertenece a una familia histórica dentro del deporte. El apellido Russo simboliza prestigio y tradición, pero también una crisis económica que amenaza con borrar su legado.

La historia se centra en el intento desesperado de la familia Russo por sostener su pista de entrenamiento, afectada por malas decisiones financieras y la falta de patrocinadores. Para atraer atención mediática y asegurar inversiones, Adriana acepta fingir un romance fuera del hielo.

En ello, aparece su nuevo compañero de patinaje, Brayden Elliott (Cale Ambrozic). La relación comienza como un acuerdo estrictamente profesional, pero la cercanía y la presión competitiva transforman el vínculo en algo más complejo.

El conflicto emocional se intensifica con el regreso de Freddie (Olly Atkins), ex compañero de pista y primer amor de Adriana. Su aparición reabre heridas del pasado y obliga a la protagonista a replantearse sus elecciones personales y deportivas.

La serie construye su fuerza narrativa en torno a los amores postergados y las segundas oportunidades. A lo largo de los episodios, la historia muestra cómo las expectativas sociales y las necesidades económicas condicionan el futuro de una joven atleta.

Tráiler oficial de "Bailando sobre hielo"

Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newells

Luna, la chica de 13 años que era intensamente buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Familiares confirmaron que un cuerpo hallado el 24 de diciembre, que estaba en el Instituto Médico Legal, corresponde a la adolescente de 13 años. Falleció en un siniestro vial en Circunvalación y Avellaneda
Central rinde su segundo examen ante Racing en un Cilindro con el piso averiado

Por Carlos Durhand
Ovación

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante
La Ciudad

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero
La Ciudad

Aguas Santafesinas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario
La Ciudad

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad
Política

Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

Newells y un empate agónico que debe transformarse en punto de partida para el nuevo ciclo

River anunció la ampliación del Monumental y será el segundo estadio más grande del mundo
Ovación

La dupla Orsi-Gómez destacó el progreso de Newells: Queremos representar al hincha

Colapinto encendió la ilusión y superó al campeón del mundo en esta pretemporada

Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo
Policiales

Dos adolescentes y un joven fueron detenidos en barrio Tablada por tener un arma de fuego

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Aguas Santafesinas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario

Remiseros de Rosario, jaqueados por las apps de viajes: El servicio mermó un 60%

Javier Milei fue al show de Fátima Flórez y cantó en el escenario de Mar del Plata
¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online
Estatales realizarán un paro el 11 de febrero contra la reforma laboral
Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8
Buscan datos para hallar a sospechosos por asalto a pollería en Azcuénaga
Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos
En un solo día hubo más de 88 mil inscriptos para el Boleto Educativo
Una turista se golpeó contra una roca en una cascada en Bariloche y murió
Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar
Central confirmó al sexto refuerzo y hay avances por el séptimo
No la conozco, dijo el Chaqueño Palavecino sobre la asociación que lo expulsó
Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina
Desencuentro en la cúpula: Javier Milei y Paolo Rocca se dan con un caño
Día de los Enamorados: se agotaron los turnos para casarse en el Rosedal
Armas nucleares, IA y cambio climático adelantan el Reloj del apocalipsis
Un pueblo italiano quedó al borde de un precipicio tras un deslave
España dejó de estar libre de sarampión, según indicó la OMS
Designaron a una nueva conducción en Terminal Puerto Rosario
Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado
Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde
