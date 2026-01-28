Netflix: la serie romántica de patinaje sobre hielo que arrasa en su estreno

Basada en una historia de patinaje sobre hielo, la producción combina drama, romance y deporte de alto rendimiento y ya lidera el ranking de reproducciones

Netflix volvió a marcar tendencia con el estreno de " Bailando sobre hielo" , una serie romántica ambientada en el competitivo mundo del patinaje artístico que, con solo ocho episodios, se posicionó entre los contenidos más vistos de la plataforma.

La producción se apoya en una fórmula probada: romance juvenil, conflictos emocionales y un trasfondo deportivo de alta exigencia. La serie adapta la novela homónima de la autora Jennifer Iacoppelli , publicada en 2022 y conocida internacionalmente como "Finding Her Edge". Además, mantiene fidelidad con el libro y traslada a la pantalla una historia atravesada por el amor, las segundas oportunidades y el peso de las decisiones familiares.

"Bailando sobre hielo" cuenta con 8 episodios de aproximadamente 30 minutos , un formato ágil que favorece el consumo intensivo. La serie equilibra escenas de entrenamiento, competencias y conflictos personales, lo que explica su rápida viralización y su impacto en audiencias jóvenes.

De qué trata la serie "Bailando sobre hielo"

La trama sigue a Adriana Russo, interpretada por Madelyn Keys, una patinadora artística de 17 años que pertenece a una familia histórica dentro del deporte. El apellido Russo simboliza prestigio y tradición, pero también una crisis económica que amenaza con borrar su legado.

La historia se centra en el intento desesperado de la familia Russo por sostener su pista de entrenamiento, afectada por malas decisiones financieras y la falta de patrocinadores. Para atraer atención mediática y asegurar inversiones, Adriana acepta fingir un romance fuera del hielo.

En ello, aparece su nuevo compañero de patinaje, Brayden Elliott (Cale Ambrozic). La relación comienza como un acuerdo estrictamente profesional, pero la cercanía y la presión competitiva transforman el vínculo en algo más complejo.

El conflicto emocional se intensifica con el regreso de Freddie (Olly Atkins), ex compañero de pista y primer amor de Adriana. Su aparición reabre heridas del pasado y obliga a la protagonista a replantearse sus elecciones personales y deportivas.

La serie construye su fuerza narrativa en torno a los amores postergados y las segundas oportunidades. A lo largo de los episodios, la historia muestra cómo las expectativas sociales y las necesidades económicas condicionan el futuro de una joven atleta.

Tráiler oficial de "Bailando sobre hielo"