Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar para los acusados

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, aseguró que el gobierno aborda de manera interdisciplinaria la situación de los implicados

“No todos los chicos, lamentablemente, pueden ser escolarizados de la misma manera”, sostuvo Goity sobre el crimen de Jeremías Monzón.

El homicidio de Jeremías Monzón generó un fuerte impacto social en la provincia de Santa Fe y suma definiciones oficiales. En ese contexto, el ministro de Educación, José Goity , reconoció la preocupación existente por el futuro de los menores de edad acusados por el crimen y explicó cómo se está trabajando para garantizar su derecho a la educación , sin afectar el normal funcionamiento de las escuelas.

“Es una preocupación social, una preocupación general ”, afirmó Goity al ser consultado sobre la situación de los chicos que hoy están implicados en la causa. En ese sentido, indicó que el abordaje no es exclusivo del área educativa, sino que se lleva adelante de forma conjunta con otros organismos del Estado.

El ministro detalló que la problemática se analiza de manera interdisciplinaria , con la participación de áreas de Desarrollo Social y del ámbito judicial , con el objetivo de encontrar una respuesta responsable y adecuada a cada caso.

“No todos los chicos, lamentablemente, pueden ser escolarizados de la misma manera”, sostuvo Goity, al remarcar que el sistema educativo enfrenta desafíos cuando se trata de situaciones complejas como la del caso Jeremías.

El homicidio de Jeremías Monzón

El asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años hallado muerto en diciembre de 2025 en un galpón abandonado de la ciudad de Santa Fe, ha conmocionado al país debido a la brutalidad del ataque y a la edad de los implicados.

El joven fue víctima de una emboscada en la que recibió más de 20 puñaladas, crimen que fue presuntamente instigado por una adolescente de 16 años (quien ordenó el ataque para obtener claves de un celular) y ejecutado en coautoría con otros dos menores de 14 y 15 años, llegando incluso a circular un video del hecho en redes sociales.

El caso reabrió un intenso debate nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad, ya que los principales acusados son adolescentes considerados no punibles por la ley vigente, mientras que la investigación se extendió con la detención de la madre de la joven instigadora, por su presunta participación en el encubrimiento del homicidio.

Estrategias educativas frente al crimen

En sus declaraciones, el titular de la cartera educativa provincial planteó la necesidad de avanzar hacia estrategias diferenciales, reconociendo que el sistema educativo muchas veces resulta demasiado rígido.

“A veces hablamos de la diversidad y la diversidad justamente nos implica que tenemos que tener estrategias diferentes. Tenemos que ir a transformaciones del sistema para poder escolarizar y garantizar el derecho a la educación, pero no siempre es en un ámbito escolar tradicional”, explicó.

Goity subrayó que la prioridad del gobierno provincial es encontrar soluciones que no perjudiquen a la comunidad educativa ni vulneren derechos. “Vamos a buscar estrategias que no afecten a la escuela, que no vulneren los derechos de la institución y que tampoco se vulnere el derecho a ser educado”, aseguró.

Finalmente, adelantó que, en algunos casos, la educación de estos chicos podría darse en contextos alternativos al modelo escolar tradicional, aunque evitó brindar mayores precisiones hasta que las definiciones estén consolidadas.