Explosión e incendio en una fábrica de la localidad bonaerense de San Fernando

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves y en el lugar trabajaron unas diez dotaciones de bomberos. No hay heridos

29 de enero 2026 · 08:54hs
La explosión se produjo de madrugada en una fábrica de la localidad de San Fernando.

La explosión se produjo de madrugada en una fábrica de la localidad de San Fernando.

Una fuerte explosión se produjo en la madrugada de este jueves en una fábrica de productos químicos de la empresa Otowil, de la localidad bonaerense de San Fernando. El fuego afectó a viviendas aledañas y al menos diez dotaciones de bomberos trabajaron para contener el incendio.

El siniestro se registró cerca de la 1.30 de la madrugada de este jueves en un inmueble ubicado en la calle Brandsen al 800. Como consecuencia del mismo, se produjo un corte de suministro de energía en varias cuadras cercanas al área del incendio.

Otowil es una empresa que se dedica a la comercialización de productos de cuidado personal y salud a través de plataformas digitales.

El trabajo de los bomberos en la explosión

Al lugar asistieron al menos diez dotaciones de bomberos de los cuarteles de San Fernando, Tigre, Don Torcuato y Escobar, entre otras zonas, para controlar las llamas que afectaron las instalaciones de la fábrica, donde se almacenan productos químicos. Además provocó daños en la planta lindera de la compañía, Sabores y Fragancias S.A, aunque en menor magnitud.

Gustavo Calveiro, jefe de bomberos, habló con los medios y confirmó que “no hay afectados” y que solo se registró “rotura de vidrios y ventanas de casas linderas”. “Es material combustible, por eso se genera la explosión y se propaga muy rápido. La fábrica tenía 20 metros de frente por 100 de largo”, detalló. Y agregó: “Es una zona en donde había un gran acopio de productos químicos y eso aumentó las llamas”.

No se registraron heridos, solo hubo algunos bomberos afectados por el humo, pero nada más. El incendio ya está circunscripto, ahora estamos en las tareas de remoción”, sumó.

Por último, respecto a la fábrica lindera, Calveiro comentó: “No se vio afectada porque se retiró de manera inmediata todos los productos químicos para evitar la propagación”. Por el momento se desconocen las causas del incendio.

murieron 15 personas al estrellarse un avion en colombia

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia

Los productos no contaban con la inscripción sanitaria correspondiente

Anmat prohibió la venta de más productos para el cabello y un spray medicinal

El sitio web El cosito del clima fue creado por un platense

¿Llueve o no llueve?: el souvenir del lobo marino de Mar del Plata está online

un pueblo italiano quedo al borde de un precipicio tras un deslave

Un pueblo italiano quedó al borde de un precipicio tras un deslave

Exención de pago de la TGI para jubilados con la mínima: el paso a paso para realizar el trámite

Exención de pago de la TGI para jubilados con la mínima: el paso a paso para realizar el trámite

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

Trabajadores estatales de Santa Fe: cronograma de pago de los haberes de enero

Trabajadores estatales de Santa Fe: cronograma de pago de los haberes de enero

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Refugios climáticos en Rosario: los espacios para hacerle frente al calor

Refugios climáticos en Rosario: los espacios para hacerle frente al calor

Alquileres, expensas y deudas: crecen los reclamos de inquilinos en Rosario

Alquileres, expensas y deudas: crecen los reclamos de inquilinos en Rosario

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica
Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Newells consiguió un mojón que debe ser su plataforma de despegue

Newell's consiguió un mojón que debe ser su plataforma de despegue

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo

Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo

Dos adolescentes y un joven fueron detenidos en barrio Tablada por tener un arma de fuego

Dos adolescentes y un joven fueron detenidos en barrio Tablada por tener un arma de fuego

Exención de pago de la TGI para jubilados con la mínima: el paso a paso para realizar el trámite
Exención de pago de la TGI para jubilados con la mínima: el paso a paso para realizar el trámite

Las claves del caso Luna Zárate: un siniestro vial, una llamada anónima, un joven y un Uber

Las claves del caso Luna Zárate: un siniestro vial, una llamada anónima, un joven y un Uber

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí
Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia
Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores
Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas
Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal
El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: El servicio mermó un 60 %
Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: "El servicio mermó un 60 %"

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 
La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero
La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario
Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad
Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar
Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar

Dos hinchas de Newells, al Heca por incidencias antes y después del partido
Dos hinchas de Newell's, al Heca por incidencias antes y después del partido

Una madrugada movida para los bomberos: tres incendios en distintas zonas de Rosario
Una madrugada movida para los bomberos: tres incendios en distintas zonas de Rosario

Donde había un búnker que reclutaba a chicos harán un espacio público 
Donde había un búnker que reclutaba a chicos harán un espacio público 

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos alertan por la deuda de Pami
Medicamentos para jubilados: farmacéuticos alertan por la deuda de Pami

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos
Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Pullaro: la agresión a Bastia: fue en términos personales, no institucionales
Pullaro: la agresión a Bastia: "fue en términos personales, no institucionales"

Javier Milei fue al show de Fátima Flórez y cantó en el escenario de Mar del Plata
Javier Milei fue al show de Fátima Flórez y cantó en el escenario de Mar del Plata