Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Entre la noche del martes y la madrugada del miércoles se registraron al menos tres hechos violentos distintos con heridos de arma de fuego. Dos ocurrieron en la zona norte y uno en el sur, sobre la colectora de Circunvalación. En uno de los episodios la víctima fue una nena de 12 años que está fuera de peligro.

El primero ocurrió pasadas las 20.30 del martes en inmediaciones de Medrano y Siripo , barrio La Cerámica. De acuerdo a fuentes policiales, un hombre de 32 años identificado como Nicolás Emanuel E . ingresó al Hospital Alberdi con un balazo en un brazo.

En el centro de salud el hombre contó que los agresores fueron dos hijos de una mujer identificada por la justicia como vendedora de drogas en la zona del ataque . Relató que estos hombres se le acercaron a bordo de una moto y uno de ellos le disparó provocándole una herida en el brazo.

Una nena herida

Otro ataque ocurrió poco después en Los Cocos y pasaje 1341, también en la zona norte de Rosario en inmediaciones del barrio La Florida. En esta ocasión el herido fue una niña de 12 años que sufrió el roce de un balazo.

Sobre este caso no trascendieron detalles en relación a la mecánica del ataque. Los agentes policiales que custodiaron la escena de la balacera hallaron dos vainas servidas. En cuanto a la víctima, identificada como Nahiara M., se confirmó que fue trasladada al Hospital de Niños Zona Norte con una herida en la mano provocada por el roce de una bala.

Más ataques a balazos

Ya en la madrugada del miércoles, y a cien metros de donde ocurrió el primer ataque, se registró una denuncia al 911 por disparos al aire. Fue alrededor de las 1.30 cerca de la intersección de Medrano y calle 1342, donde según los testigos un hombre con camiseta de Rosario Central disparó hacia arriba y luego se retiró a las corridas hacia un pasillo de Anchoris y Coliqueo. Los agentes levantaron en el lugar 2 vainas.

Por último, ya al amanecer del miércoles, se registró otro herido de bala en lo que se investiga como un posible robo. Si bien no trascendieron datos sobre la víctima ni la mecánica del hecho, fuentes policiales confirmaron que se trata de un hombre herido en una mano como consecuencia de un disparo. Ocurrió pasadas las 5.30 en la zona de la colectora de Circunvalación, a la altura de José María Rosa al 8100.