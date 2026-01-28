Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia

La aeronave, un Beech 1900D, despegó del aeropuerto de Cúcuta con destino a Ocaña pero se estrelló en una zona rural a poco de despegar

Las autoridades colombianas confirmaron el fallecimiento de 15 personas a bordo de un avión de pequeño porte que se precipitó a tierra en zona rural del departamento de Norte de Santander, en el noreste del país. Entre las víctimas mortales había un congresista.

Satena, la aerolínea estatal que operaba el vuelo, indicó que la ubicación de la aeronave accidentada fue reportada por el presidente de la junta de acción comunal de Curasica, por lo que encargaron una comisión de rescate.

“Una vez ubicada la aeronave en sitio, las autoridades confirmaron de manera lamentable que no hubo sobrevivientes”, señaló el Ministerio de Transporte en un comunicado.

La Aeronáutica Civil indicó que iniciará una investigación para determinar las circunstancias y causas del siniestro.

La aeronave, un Beech 1900D de matrícula HK4709, despegó a las 11.42 de la mañana, hora local, desde el aeropuerto de Cúcuta, capital del departamento, con destino a Ocaña, un municipio rodeado de montañas, en un vuelo directo que suele durar aproximadamente 40 minutos.

Sin embargo, el último contacto de la aeronave con el control de tráfico aéreo se registró pocos minutos después del despegue, según reportó en un comunicado Satena.

El avión transportaba dos tripulantes y 13 pasajeros, entre ellos el representante a la Cámara Diógenes Quintero, quien representaba a las víctimas del conflicto armado interno de su región, según confirmó la aerolínea.

El Partido de la U, al que pertenecía Quintero, lamentó su muerte y resaltó que “fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio”.