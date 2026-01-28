La Capital | Información General | murió

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia

La aeronave, un Beech 1900D, despegó del aeropuerto de Cúcuta con destino a Ocaña pero se estrelló en una zona rural a poco de despegar

28 de enero 2026 · 20:03hs
Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia

Las autoridades colombianas confirmaron el fallecimiento de 15 personas a bordo de un avión de pequeño porte que se precipitó a tierra en zona rural del departamento de Norte de Santander, en el noreste del país. Entre las víctimas mortales había un congresista.

Satena, la aerolínea estatal que operaba el vuelo, indicó que la ubicación de la aeronave accidentada fue reportada por el presidente de la junta de acción comunal de Curasica, por lo que encargaron una comisión de rescate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColombiaOscura/status/2016625550303932646&partner=&hide_thread=false

“Una vez ubicada la aeronave en sitio, las autoridades confirmaron de manera lamentable que no hubo sobrevivientes”, señaló el Ministerio de Transporte en un comunicado.

La Aeronáutica Civil indicó que iniciará una investigación para determinar las circunstancias y causas del siniestro.

La aeronave, un Beech 1900D de matrícula HK4709, despegó a las 11.42 de la mañana, hora local, desde el aeropuerto de Cúcuta, capital del departamento, con destino a Ocaña, un municipio rodeado de montañas, en un vuelo directo que suele durar aproximadamente 40 minutos.

Sin embargo, el último contacto de la aeronave con el control de tráfico aéreo se registró pocos minutos después del despegue, según reportó en un comunicado Satena.

El avión transportaba dos tripulantes y 13 pasajeros, entre ellos el representante a la Cámara Diógenes Quintero, quien representaba a las víctimas del conflicto armado interno de su región, según confirmó la aerolínea.

El Partido de la U, al que pertenecía Quintero, lamentó su muerte y resaltó que “fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio”.

Noticias relacionadas
Foto de Cadena 3. Sies constató que el hombre murió tras el accidente

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

La actriz ruguaya Adela Gleijer murió a sus 92 años 

Murió Adela Gelijer, actriz de "Verano del 98" y "Sos mi vida"

La actriz Agueda Gabriela Ferrero, conocida popularmente como Gaby Ferrero, falleció a sus 64 años

Murió Gaby Ferrero, reconocida actriz de cine, teatro y televisión, a los 64 años

un apostador de la provincia de santa fe gano casi $150 millones en el quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Ver comentarios

Las más leídas

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

La gente de Newell's jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Lo último

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

De la mano de Di María, Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

De la mano de Di María, Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

En Central, la jerarquía de Di María no entiende de malos campos de juego

En Central, la jerarquía de Di María no entiende de malos campos de juego

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

La víctima tenía 37 años. El presunto asesino es la actual pareja de la ex del hombre apuñalado con un cuchillo de mesa

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido
De la mano de Di María, Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Por Carlos Durhand
Ovación

De la mano de Di María, Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

En Central, la jerarquía de Di María no entiende de malos campos de juego

Por Carlos Durhand
Ovación

En Central, la jerarquía de Di María no entiende de malos campos de juego

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6
Información General

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes
LA CIUDAD

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Por Patricia Martino

Economía

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

La gente de Newell's jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Soledad Pastorutti celebra en Cosquín 30 años de carrera: Nunca voy a negar mi raíz

Soledad Pastorutti celebra en Cosquín 30 años de carrera: "Nunca voy a negar mi raíz"

Ovación
En Central, la jerarquía de Di María no entiende de malos campos de juego

Por Carlos Durhand
Ovación

En Central, la jerarquía de Di María no entiende de malos campos de juego

En Central, la jerarquía de Di María no entiende de malos campos de juego

En Central, la jerarquía de Di María no entiende de malos campos de juego

Triunfazo de Central ante Racing: con un golazo de potrero de Di María y otro grito de Veliz

Triunfazo de Central ante Racing: con un golazo de potrero de Di María y otro grito de Veliz

Central Córdoba le ganó a la reserva de Rosario Central en Arroyo Seco

Central Córdoba le ganó a la reserva de Rosario Central en Arroyo Seco

Policiales
Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido
Policiales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo

Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo

Dos adolescentes y un joven fueron detenidos en barrio Tablada por tener un arma de fuego

Dos adolescentes y un joven fueron detenidos en barrio Tablada por tener un arma de fuego

La Ciudad
El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal
La Ciudad

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal

Pago de la patente automotor: cuáles son los descuentos disponibles y cómo obtenerlos

Pago de la patente automotor: cuáles son los descuentos disponibles y cómo obtenerlos

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad
Política

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar
La Ciudad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar

Dos hinchas de Newells, al Heca por incidencias antes y después del partido
LA CIUDAD

Dos hinchas de Newell's, al Heca por incidencias antes y después del partido

Una madrugada movida para los bomberos: tres incendios en distintas zonas de Rosario
LA CIUDAD

Una madrugada movida para los bomberos: tres incendios en distintas zonas de Rosario

Donde había un búnker que reclutaba a chicos harán un espacio público 
Policiales

Donde había un búnker que reclutaba a chicos harán un espacio público 

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos alertan por la deuda de Pami
LA CIUDAD

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos alertan por la deuda de Pami

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos
Policiales

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Pullaro: la agresión a Bastia: fue en términos personales, no institucionales
Política

Pullaro: la agresión a Bastia: "fue en términos personales, no institucionales"

Protectores solares: cómo viene la venta en Rosario y cuáles son los más elegidos
Salud

Protectores solares: cómo viene la venta en Rosario y cuáles son los más elegidos

Javier Milei fue al show de Fátima Flórez y cantó en el escenario de Mar del Plata
Zoom

Javier Milei fue al show de Fátima Flórez y cantó en el escenario de Mar del Plata

¿Llueve o no llueve?: el souvenir del lobo marino de Mar del Plata está online
Información General

¿Llueve o no llueve?: el souvenir del lobo marino de Mar del Plata está online

Estatales realizarán un paro el 11 de febrero contra la reforma laboral
Política

Estatales realizarán un paro el 11 de febrero contra la reforma laboral

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta 8
La Región

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta 8

Buscan datos para hallar a sospechosos por asalto a pollería en Azcuénaga
POLICIALES

Buscan datos para hallar a sospechosos por asalto a pollería en Azcuénaga

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos
La Ciudad

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos

En un solo día hubo más de 88 mil inscriptos para el Boleto Educativo
Información General

En un solo día hubo más de 88 mil inscriptos para el Boleto Educativo

Una turista se golpeó contra una roca en una cascada en Bariloche y murió
Información General

Una turista se golpeó contra una roca en una cascada en Bariloche y murió

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar
POLICIALES

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Central confirmó al sexto refuerzo y hay avances por el séptimo
Ovación

Central confirmó al sexto refuerzo y hay avances por el séptimo