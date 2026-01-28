Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas de Entre Ríos La aprehensión se dio luego de la denuncia de un familiar, que aseguró que el joven de 22 años se presentó descalzo después de huir de la escena del crimen 28 de enero 2026 · 17:56hs

Joven de 22 años buscado en Entre Ríos fue capturado en San Lorenzo

Un hombre en San Lorenzo entregó a un familiar, identificado como Enrique Luis B. de 22 años, que era buscado por la Fiscalía de Diamante por el crimen de un hombre en la zona de las islas entrerrianas. Está acusado de dispararle a su víctima y arrojar el cuerpo al río Paraná.

Un patrullero de la Policía de Santa Fe recorría este miércoles por la tarde las calles de San Lorenzo cuando fue interceptado por un hombre en calle Pardal, al sur de la ciudad portuaria. El hombre confesó ante los uniformados que en su casa se encontraba Enrique Luis B. y que estaba implicado en un hecho delictivo, también indicó que posiblemente la justicia de Entre Ríos lo estaría buscando.

Al tomar conocimiento del relato, la Policía dispone un operativo de rastrillaje sobre un predio descampado, pero no encuentran a Enrique Luis B., que según el hombre estaba vestido con un short, una gorra verde, pero sin calzado.

De todas formas, otra unidad de la Policía de Santa Fe alertó la presencia de una persona de similares características en calle Paraguay y Castelnovo, a más de un kilómetro del primer patrullero.

Acto seguido, los agentes detuvieron a Enrique Luis B. a 200 metros de donde fue encontrado. Al trasladarlo a la base del Comando Radioeléctrico donde se constata el pedido de captura por ser presunto autor del homicidio de Luis Enrique Berón, padre del implicado. Según la información que recibió la fuerza de seguridad de Santa Fe, el joven de 22 años le habría disparado a su padre cerca de las boyas 462 y 463 del departamento de Diamante, en Entre Ríos. Tras el ataque el cuerpo se habría perdido por la corriente del río Paraná y todavía es buscado por la Prefectura Naval.