Se viene la temporada 4 "Ted Lasso": fecha de estreno y primeras imágenes

La serie protagonizada por Jason Sudeikis se desarrolla en el mundo del fútbol, y es una de las comedias más celebradas de los últimos años

La temporada 4 "Ted Lasso", que se desarrollará en el universo del fútbol femenino, ya tiene fecha de estreno estimada.

“Ted Lasso”, una de las series más celebradas de los últimos años, vuelve en este 2026. La temporada cuatro, confirmada hace tiempo, ya tiene fecha estimada de estreno y nuevas imágenes disponibles.

Según Apple Tv, la plataforma que produce y emite la comedia, los nuevos episodios están actualmente en producción y se lanzarán el próximo invierno.

“Ted Lasso” narra la historia de un simpático director técnico de fútbol americano que se va a dirigir fútbol a Inglaterra. Con una mirada sensible al mundo del fútbol y las masculinidades, pero sobre todo con mucha comedia, se convirtió en favorita del público y la crítica. Desde su estreno en 2020, ganó siete Critics Choice, dos Globos de Oro y ocho premios Emmy (incluyendo varios para su excelente elenco).

De qué se trata le temporada 4 de "Ted Lasso"

En la temporada cuatro, Ted vuelve al Richmond FC para enfrentarse a su mayor desafío hasta el momento: dirigir la segunda categoría del equipo femenino. Este viraje es interesante dado que el fútbol inglés viene teniendo un crecimiento enorme en la última década, con gran respuesta del público. De hecho, la selección inglesa viene de ganar las últimas dos Eurocopas y es subcampeona del mundo.

Además, vuelven todos los actores y actrices a interpretar a sus personajes entrañables: Jason Sudeikis (el propio Lasso, además creador y productor de la serie), Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein (también guionista), Brendan Hunt and Jeremy Swift. Las nuevas incorporaciones son Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern y Grant Feely.