Pedido de Justicia de la familia de Luna, la nena que estaba desaparecida y apareció muerta

Tras más de cuatro semanas de búsqueda, se confirmó que la niña de 13 años falleció el mismo día que se fue de su casa. Las hipótesis

Luna Zárate, la chica de 13 años que fue buscada durante más de un mes

Tras más de un mes de intensa búsqueda de Luna Zárate, se confirmó que la nena de 13 años murió en un siniestro vial ocurrido el pasado 24 de diciembre en avenida Circunvalación, tan solo unas horas después de que su familia la viera por última vez. Durante todo ese tiempo, el cuerpo de la menor permaneció en el Instituto de Medicina Legal (IML), ya que al momento del fallecimiento no contaba con documentos que la identificaran y fue clasificada como NN. Ahora, la familia de la joven reclama por la falta de cruzamiento de datos entre autoridades sanitarias, policiales y judiciales

"Mi nieta está muerta hace un mes y nunca se comunicaron con nosotros" , expresó Marisol, la abuela de Luna Zárate, en conversación con la prensa. Además, afirmó que desde la Justicia le pidieron "no hacer piquete", con el fin de "no entorpecer la causa". "Desde el mismo día que salió (de la casa familiar) que está muerta" , resaltó la mujer.

"(Luna) murió la misma madrugada, la misma noche que salió. La Comisaría 32 ya sabía todo y nunca se comunicaron con nosotros" , enfatizó Marisol, en referencia a la dependencia de la policía que tomó la denuncia la noche que falleció la menor. Según información oficial, la chica fue atropellada por un hombre de 37 años que conducía un Ford Focus, que dio negativo en los exámenes de alcoholemia y alcoholuria, y a quien se le formó causa por homicidio culposo.

Una llamada anónima

Además de Marisol, la abuela de Luna, en la conversación con la prensa también estuvo el papá de la menor, quien reveló un detalle clave: luego de que la familia le diera una nota a Canal 3 visibilizando la búsqueda, recibieron una llamada anónima de una médica que les permitió dar con el paradero del cuerpo de la niña.

"Recibimos una llamada anónima de una doctora que nos dijo, vayan a Jefatura a hacer quilombo, que la policía sabe dónde está su hija, porque esa nena con las características que yo estoy viendo en la tele estuvo acá en el hospital (por el Heca) y después desapareció", expresó el papá de la menor. Además, afirmó que la médica les pidió no revelar sus datos porque le generaría un problema en su lugar de trabajo.

Finalmente, este miércoles los familiares reconocieron el cuerpo de la menor, que hasta ese momento estaba señalado como NN en el Instituo Médico Legal. (IML) Un dato importante es que por la contextura física de Luna, desde IML creían que correspondía a una mujer de 25, factor que demoró el cruzamiento de datos.

La hipótesis de la familia

En la misma conversación con los medios, Marisol, la abuela de Luna, dio detalles sobre los últimos momentos de la chica. Según la familia, la niña fallecida tenía planificado encontrarse con un chico, cuya identidad no conocen o no revelaron. El joven le habría mandado un auto de Uber para encontrarse.

"Ella chateó con un pibe, que le mandó un Uber. Bajó en una estación de Puma y la encontraron muerta en Circunvalación y Avellaneda", detalló la abuela, y continuó: "Ella no buscó esto, a ella la citaron a tomar algo y no volvió más".

Embed

"Del siniestro nunca supimos nada, no sabemos si la tiraron”, enfatizó la mujer, visiblemente angustiada por la dolorosa situación que les toca afrontar como familia.

Lo que se sabe del siniestro vial

La investigación permitió establecer que, en la madrugada del 24 de diciembre, alrededor de las 4, se había producido un siniestro vial en avenida Circunvalación, a la altura de la salida hacia bulevar Avellaneda. Según la información oficial, un hombre de 37 años que conducía un Ford Focus embistió a una persona de sexo femenino que se encontraba sobre la traza, por causas que aún se investigan.

El conductor permaneció en el lugar y solicitó auxilio. La víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció cerca de las 5.50 a causa de politraumatismos graves.

Tras el hecho tomó intervención la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos. Se realizaron pericias accidentológicas, mecánicas, fotográficas y planimétricas, además de exámenes de alcoholemia y alcoholuria al conductor, que arrojaron resultados negativos. El hombre fue demorado y se le formó causa por homicidio culposo. Posteriormente, recuperó la libertad y quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

La víctima fue trasladada al Instituto Médico Legal para la autopsia correspondiente. Al no portar documentación y no obtenerse resultados positivos en el cotejo de huellas y registros disponibles, el cuerpo quedó identificado como NN. En base a su contextura física, se había estimado inicialmente una edad mayor a la real.

A partir de la difusión pública del pedido de paradero, surgió la posibilidad de que ese cuerpo no identificado correspondiera a la adolescente buscada. Esa hipótesis fue confirmada este miércoles mediante el reconocimiento por parte de sus familiares.