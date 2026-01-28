La Capital | Zoom | director

El director de "Argentina, 1985" y Peter Lanzani filmarán otra película sobre la dictadura

Según anunció Netflix, parte del proyecto, contará la historia de un oficial militar que se infiltra en los primeros grupos de derechos humanos

28 de enero 2026
Santiago Mitre

Santiago Mitre, director de "Argentina, 1985, filmará una película sobre la dictadura protagonizada por Peter Lanzani y Verónica Llinás

Santiago Mitre, director de “Argentina, 1985”, filmará otra película sobre la dictadura, protagonizada por Peter Lanzani y Veronica Llinás. Según anunció Netflix, parte del proyecto, narrará “la infiltración de un oficial de alto rango en los grupos que pacíficamente comenzaban a organizarse para reclamar por sus familiares detenidos”.

El realizador argentino, que retrató el Juicio a las Juntas en su film nominado al Oscar, vuelve a indagar en hechos vinculados a la última dictadura cívico-militar del país. Si bien no se especifica en la descripción del film, todo indicaría que podría tratarse del caso de Alfredo Astiz, que se hizo pasar por familiar de un desaparecido para infiltrarse en un grupo de Madres de Plaza de Mayo.

“Esta película reconstruye un momento real, concreto, y lo hace desde adentro, siguiendo a personas comunes en una situación límite. No intenta abarcar toda una época, sino observar cómo se infiltra la violencia en la vida cotidiana. Una historia que revela la traición más íntima y la resistencia más poderosa. Un thriller basado en hechos reales, donde lo más inquietante es que nada parece extraordinario hasta que ya es tarde”, aseguró Mitre.

>> Leer más: "Argentina, 1985", la más premiada en 71 años de historia de los Cóndor de Plata

Lanzani, que interpretó al fiscal Luis Moreno Ocampo en “Argentina, 1985”, se reencuentra con Mitre en este proyecto que todavía no tiene título. “Aceptar este personaje es aceptar una incomodidad desde el primer día. Es un rol que exige entender mecanismos reales de manipulación y traición, no caricaturas. La responsabilidad está en no suavizarlo ni exagerarlo, sino hacerlo creíble. Prepararlo implica trabajar sobre la confianza y desconfianza que genera alguien como él. Y asumir que contar esta historia también tiene un peso ético”, afirmó el actor, anticipando que encarnará al oficial militar.

“Protagonizar esta película es una responsabilidad enorme y, al mismo tiempo, un privilegio. Me acerco al personaje desde su humanidad, no desde lo que representa. Me interesa su lucidez, su determinación y la forma en que transforma el dolor en acción. Es una historia que habla de coraje colectivo, pero también de decisiones personales muy concretas. Me acerco a este proyecto con respeto y compromiso”, expresó Verónica Llinás sobre el desafío de interpretar a una Madre de Plaza de Mayo.

Al igual que “Argentina, 1985”, esta nueva película también fue escrita de manera conjunta por el propio Mitre junto a Mariano Llinás.

Por su parte, Agustina Llambi Campbell, productora de La Unión de los Ríos, agregó: “Para el equipo de la productora, hacer esta película es un enorme privilegio, por la importancia de su historia - nuestra historia - hecha pura pulsión cinematográfica en el maravilloso guion que escribieron Santiago Mitre y Mariano Llinás, y por cómo reverbera en la actualidad; por la posibilidad de trabajar junto a un elenco y equipo de viejos y nuevos cómplices, con un talento y entrega sin igual; por acompañar la visión y liderazgo de Santiago en un nuevo capítulo de su indispensable camino como cineasta y por la generosa e incondicional confianza de Netflix. En el momento crítico que atraviesa nuestro cine, asumimos el privilegio con responsabilidad, gratitud y la alegría irrenunciable de hacer cine”.

>> Leer más: Santiago Mitre se metió en la polémica entre Brandoni y Darín por "Argentina, 1985"

Según adelantaron, la película comenzará a rodarse en marzo en distintas locaciones de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y se desconoce fecha posible de estreno.

Alfredo Astiz se encuentra preso con varias condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. En julio de 2024, fue visitado en la cárcel por seis legisladores de La Libertad Avanza, encabezados por Beltrán Benedit, quien afirmó que sus crímenes "no han sido probados, no tienen condena firme y, en muchos casos, son inventados". En este contexto de avance del negacionismo, no resultaría extraño que Mitre buscara llevar su historia a la pantalla grande, de manera que no sólo las nuevas generaciones, sino todo el pueblo argentino, recuerden la atrocidad de la dictadura. Una nueva invitación a la memoria por parte del director.

La historia de Astiz en pantalla

En caso de que el proyecto efectivamente abordara la historia de Alfredo Astiz, no sería la primera vez que este personaje, uno de los más siniestros de la dictadura, sea representado en pantalla.

En 1987, Carlos Lemos dirigió “Los dueños del silencio”, que aborda el secuestro y desaparición de Dagmar Hagelin, estudiante argentina de 17 años de ascendencia sueca. En el film, un periodista viaja a Argentina haciéndose pasar por empresario para obtener información sobre desapariciones forzadas.

En 2011, Mike Amigorena interpretó a Astiz en "La caza del ángel", tercer capítulo de la miniserie argentina “Lo que el tiempo nos dejó”, emitida por Telefe. El episodio narra la infiltración del llamado “Ángel rubio” en el grupo de Madres de Plaza de Mayo que se reunía en la Iglesia Santa Cruz. Cecilia Roth es la protagonista, pero está acompañada por otras madres interpretadas por Alejandra Flechner, Lidia Catalano, y Verónica Llinás.

