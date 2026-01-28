La Capital | La Ciudad | Remiseros

Remiseros de Rosario, jaqueados por las apps de viajes: "El servicio mermó un 60%"

El titular de la cámara que los agrupa, Daniel Cáceres, dijo que Uber "solo compite con el precio" y que "la calidad del servicio del remís es superior"

28 de enero 2026 · 13:46hs
Los remiseros de Rosario también sintieron el golpe por el desembarco de Uber

Foto: La Capital / Archivo

Los remiseros de Rosario también sintieron el golpe por el desembarco de Uber

Tras la medida de protesta que realizaron los choferes que trabajan en Rosario con apps de viajes como Uber, otro sector del transporte de pasajeros que resultó muy golpeado por la irrupción de esas plataformas y por la crisis general es el de los remises legales. El presidente de la Cámara de Remiseros de Rosario, Daniel Cáceres, señaló que actualmente se realizan “cuatro o cinco viajes por día” y que la merma en el servicio “es de casi un 60 por ciento”.

El remís, al igual que todo el transporte público, está en crisis, la situación está difícil. Hay una merma muy importante en cuanto a la cantidad de pasajeros que se transportan. Y eso pasa en el colectivo, en el taxi y los remises no estamos ajenos”, dijo este miércoles Cáceres.

En declaraciones a LT8, el representante de los remiseros recordó un dato interesante. “En un primer momento, la tarifa de remís era un 50 por ciento más cara que la de taxi. En ese entonces era un montón. Hoy, las tarifas se equipararon muchísimo, más que nada porque la de taxi fue subiendo y la de remís, se mantuvo. Hoy en día estamos, prácticamente, casi iguales. Incluso con la variedad que tiene ahora el taxi, con tarifas 1, 2 y 3, hay momento en que el taxi es más caro que el remís”.

Remiseros: "Uber compite en precio, no en calidad"

Cáceres indicó que el servicio de remís conserva aún para algunos servicios el estatus de diferencial con relación a lo que ofrecen los taxis. “Seguimos prestando servicios empresariales. El remís siempre estuvo apuntado hacia eso, porque el taxi era más reacio a salir de la ciudad. De hecho, ellos tenían una tarifa más cara para salir de la ciudad, cobraban el regreso y nosostros, no”.

>> Leer más: "Si no te gusta Uber buscate otra cosa": el planteo de un chofer que no se adhirió al paro en Rosario

Al ser consultado sobre cómo impacta la aparición de Uber y otras plataformas de transporte de pasajes, en servicios que se prestan con vehículos particulares, el representante de los remiseros de Rosario expresó: “La competencia con Uber es pura y exclusivamente por el precio. Uber no puede competir en cuanto a la calidad de prestaciones que brindamos. El remís siempre será un servicio legal, oficial, regulado por la Municipalidad y mucho mejor que el servicio que puede ofrecer Uber”, destacó.

Embed - PELIGRAN REMISES CON EL AVANCE DE UBER - DANIEL CÁCERES

“Yo me solidarizo con los choferes de Uber que hicieron el apagón porque se les paga una miseria. Cayeron presas de una empresa que vino a destruir un sistema que funcionaba, a quedarse con el dinero que recauda y con estado que no regula. Hay una diferencia muy grande entre lo que Uber le cobra a un pasajero y lo que le paga a un chofer. Uber se queda con una tajada muy importante. La aplicación promete ganancias por hora de hasta 15 mil pesos, pero está pagando 1.500 pesos por viaje promedio. Para llegar a los 15 mil pesos, hay que hacer diez viajes en una hora. No nos alcanza a nosotros con una tarifa superior, cómo les va a alcanzar a ellos con una tarifa que paga 300 pesos el kilómetro", destacó Cáceres.

>> Leer más: Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: reclaman por tarifas congeladas desde hace dos años

“Las apps nos complicaron tanto en el trabajo diario como en las guardias que debemos cumplir. Más allá de que podemos tener eventualmente viaje afuera durante la semana, también debemos cumplir con una guardia a la Municipalidad. Tengo que trabajar 12 horas por día y estar disponible para el empresario que va a Buenos Aires y también para la señora que quiere llevar al nene a la escuela. La tarifa tendría que ser regulada. El trabajo para nosotros cayó un 60 por ciento en la ciudad. Nosotros hacemos un promedio de 6 o 7 viajes por día en doce horas de servicio. Si hacés 12 viajes es un montón”.

