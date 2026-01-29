De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell´s tendrá dos bajas por lesión

Más allá que no se haya confirmado oficialmente, dos defensores quedarán al margen para el choque del domingo frente al Xeneize

A pesar que la semana cambió para Newell's tras poder lograr un empate agónico ante Independiente por la segunda fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional , no todo fue positivo después de lograr el primer punto del campeonato ante el conjunto de Avellaneda en el Coloso del Parque .

En la previa del encuentro, en plenos movimientos pre competitivos, se pudo observar a Oscar Salomón , uno de los refuerzos, charlar con el cuerpo técnico y mostrarle ciertas dolencias a posteriori de realizar un movimiento determinado en lo físico, esto obligó a llamar urgentemente a Nicolás Goirtea quien se puso velozmente a realizar los trabajos previos y que a la postre terminaría siendo titular.

En la vuelta a los entrenamientos, el ex defensor de Boca y de Platense se realizó algunos estudios para confirmar si hay o no lesión, por lo que pudo averiguar Ovación es que el zaguero ya está descartado para el choque del domingo y que apunta los cañones para el regreso al Coloso el sábado 7 de febrero ante Banfield.

Lamentablemente, la última zaga es un verdadero dolor de cabeza para la dupla, ya que a la casi confirmada ausencia de Salomón , se agregó sorpresivamente la de Bruno Cabrera , quien se desgarró tras el encuentro frente a Talleres por la primera fecha del campeonato en Córdoba.

>> Leer más: Newell's consiguió un mojón que debe ser su plataforma de despegue

El ex Coquimbo Unidos, había sido expulsado durante el partido, pero después del partido ante Independiente, uno de los entrenadores, Favio Orsi, confirmó el desgarro del defensor y por ende, la ausencia de las canchas por lo menos por los próximos dos encuentros.

Martín Luciano, recuperado y a disposición

En el cierre de la primera etapa del encuentro ante el Rojo de Avellaneda, se vio que el lateral Martín Luciano sintió una molestia en el último cruce del primer tiempo a metros del banco de suplentes de Newell´s. Más allá que también había una decisión táctica, el defensor no salió a jugar la segunda parte y fue reemplazado por Jerónimo Russo.

En la vuelta a las prácticas, se pudo conocer que el defensor por el sector izquierdo trabajó de manera normal, y no tendrá inconvenientes de estar a disposición de la dupla para el duelo ante Boca. Serán tanto Orsi como Gómez, los que deberán resolver si deciden la continuidad de Luciano o apuestan a variantes como la de Russo o el debut de Gabriel Risso Patrón, quien ya está habilitado.