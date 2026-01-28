Dos adolescentes y un joven fueron detenidos en barrio Tablada por tener un arma de fuego

Los aprehendidos tienen 15, 17 y 24 años. La policía los detuvo tras una persecución iniciada a partir de una denuncia al 911

Dos adolescentes y un joven detenidos en barrio Tablada por tener un arma de fuego.

En un procedimiento policial realizado la madrugada del miércoles, dos adolescentes y un joven de 24 años fueron aprehendidos con un arma de fuego y municiones . Ocurrió en barrio Tablada tras un llamado al 911 que advirtió sobre tres personas sospechosas.

El operativo se realizó cerca de las 2 del miércoles en la zona de Tablada conocida como Villa Manuelita. Los agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) llegaron a las inmediaciones de calle 409 al 3600 con la información de al menos tres jóvenes que aparentemente portaban un arma de fuego .

Arribados al lugar alcanzaron a ver a dos jóvenes con características similares a las aportadas por el denunciante, lo que derivó en una persecución luego de que los sospechosos escaparan tras la voz de alto de la policía.

Atrapados con un arma

En medio de la persecución apareció otro joven que, al notar la presencia policial, también intentó escapar por los techos de las viviendas de la cuadra. A los pocos metros los agentes alcanzaron a los primeros dos, mientras que el tercero fue aprehendido minutos después.

Durante la requisa los agentes hallaron un arma de fuego que uno de los jóvenes llevaba en una bandolera. Allí tenía una pistola calibre .40 y 10 municiones.

Los jóvenes fueron identificados como Guido Nazareno N., de 15 años; Daniel Alejandro G., de 24 años y Uriel Nicolás C., de 17 años. En un principio fueron trasladados a la comisaría 16º, que intervino por razones de jurisdicción, y allí quedaron demorados los sospechosos hasta que se determine la situación de cada uno.