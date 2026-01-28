La Capital | La Ciudad | hinchas

Dos hinchas de Newell's derivados al Heca por incidencias antes y después del partido

Un joven sufrió heridas al intentar colarse en el estadio, lo llevaron al hospital pero se fue sin el alta médica. Otro fue agredido por una patota en el Rosedal

28 de enero 2026 · 11:45hs
El Hospital Clemente Alvarez

Foto: Héctor Rio / La Capital.

El Hospital Clemente Alvarez, donde fueron asistidos los hinchas heridos antes y después del partido de anoche

Más allá del resultado deportivo, el partido entre Newell’s e Independiente dejó como saldo dos hinchas leprosos con heridas en distintos hechos que ocurrieron antes y después del encuentro disputado anoche en el Coloso Marcelo Bielsa.

La primera incidencia sucedió, según fuentes oficiales, cuando un simpatizante de la Lepra de 18 años intentó colarse en el estadio del parque Independencia y cayó desde una importante altura en la zona de la pileta del club. El segundo caso sucedió después del partido, ya en la madrugada de hoy, cuando otro joven, de 25 años, fue golpeado violentamente por una patota en la zona del Rosedal.

Según fuentes policiales, el primer hecho sucedió cuando fataban pocos minutos para el inicio del partido. Fue alrededor de las 22, cuando Daniel A., de 18 años, intentó ingresar al estado Marcelo Bielsa, sin abonar entrada ni presentar carné de socio, por el sector de pileta pasando por arriba del alambrado. De acuerdo con esa versión, el joven quedó enganchado de una pierna en el tejido y cayó al sueldo.

Se fue del Heca sin el alta médica

Aquí aparece un punto que confronta con la versión oficial ya que otras fuentes indicaron que el muchacho habría caído desde uno de los sectores de la tribuna Tata Martino, a la que también quiso entrar en forma irregular, hacia el sector de la pileta.

>> Leer más: Newell's y un empate agónico que debe transformarse en punto de partida para el nuevo ciclo

Más allá del detalle del lugar exacto donde cayó, el hincha fue atendido por personal médico de la empresa que presta servicios en el estadio. En principio había sufrido traumatismo de cráneo con pérdida temporal de conocimiento. Los médicos le colocaron un collar de inmovilización para luego trasladarlo al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Al efector ingresó consciente y estabilizado, según indicaron las fuentes.

La vicedirectora del Heca, Laura Taljame, confirmó en declaraciones a LT8 que paciente se retiró “sin el alta médica” por su propia voluntad. “Los estudios que se le realizaron indicaron que no sufrió heridas de gravedad. No sabemos desde qué altura cayó, porque alambrados de distinta altura, pero intuyo que si se fue por sus propios medios no habrá caído desde una altura importante”.

¿Cómo está el hincha agredido en el Rosedal?

Con relación al hombre que sufrió una golpiza en el Rosedal del parque Independencia después del partido del fútbol, Taljame indicó que "ingresó al hospital con signos de haber sufrido golpes en la región del tórax y abdomen y en la cara. Pero los estudios que se le realizaron indicaron que no sufrió lesiones de importancia”.

El paciente “quedó en observación y si sigue bien, en las próximas horas podrá ser externado del hospital. Se le realizó una sutura en el labio y según le contó a los médicos que lo atendieron lo golpearon entre varias personas, pero no dio más detalles”.

