Newell's consiguió un mojón que debe ser su plataforma de despegue

La emotiva igualdad de Newell's ante Independiente cambió las energías del equipo, en un marco de mayor confianza y serenidad para lo que viene

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

29 de enero 2026 · 06:15hs
Newells. Michael Hoyos corre con euforia a gritar el gol agónico que le dio el empate al rojinegro ante Independiente en el Coloso.

Newell's. Michael Hoyos corre con euforia a gritar el gol agónico que le dio el empate al rojinegro ante Independiente en el Coloso.

La agónica igualdad con Independiente en el parque Independencia para Newell's valió mucho más. El reparto de unidades, para el equipo rojinegro, poniendo la lupa detenidamente sobre todo el desarrollo del cotejo, representó una meritoria recompensa, un punto inicial de partida, una estación de despegue.

Teniendo en cuenta el contexto y las particularidades, el empate le permitió salir del estancamiento, estar en movimiento, y así puede mirar con más determinación, convicción y confianza lo que viene en el Apertura.

Newell's puso el corazón hasta el final

Frente al Rojo de Avellaneda, en su primer partido del certamen ante su gente, la Lepra construyó un hito de carácter emocional, que le permite empezar a hacer pie y levantar la cabeza, más envalentonado y comprometido con los lineamientos que están aún implementando y modelando los entrenadores Favio Orsi y Sergio Gómez.

A ese tranco positivo, a esa huella direccional, debe sacarle rédito rápidamente y tiene que transformarlos en avances concretos futbolísticos. En este deporte, una cosa va de la mano de la otra, una tracciona la otra y, ese envión debe desembocar en mejoras continuas, paso a paso, práctica a práctica, fecha a fecha, para seguir elevando los niveles de rendimientos individuales y colectivos.

Leer más: La dupla Orsi-Gómez destacó el progreso de Newell's: "Queremos representar al hincha"

Una nueva etapa para el club

Para llegar a los parámetros de protagonismo a los que se apunta en esta nueva etapa en Newell's, todos saben que hay que seguir acentuando esa curva de progreso, que el martes expuso un gesto basal anímico pero saben que aún resta en lo futbolístico. Se construye desde ahí, y desde ese marco de análisis y evaluaciones se entiende el valor que en el Parque le dieron al punto obtenido.

Sin dudas, perder ante Independiente hubiera sido demasiado castigo para la suerte rojinegra, y por eso da la sensación que el panorama se empezó a despejar justo en el momento indicado, antes de que empiecen a cruzarse nubarrones y caer críticas y cuestionamientos que suelen salir apurados a escena en estas ocasiones, y que muchas veces atentan y conspiran con las propias intenciones.

Ese gol de cabeza de Hoyos sobre el cierre, bien de nueve, por estar atento y con el cuchillo en los dientes hasta el último minuto, quedará grabado en las primeras emociones fuertes que empieza a forjar la versión 2026 de Newell’s.

Debe seguir ajustando clavijas

De cara al exigente duelo ante Boca, en La Bombonera, por la 3ª fecha del torneo, que se disputará este domingo a las 19.15, la Lepra tendrá poco espacio para tomar decisiones para ir a una de las paradas más bravas que le impone el fixture de la fase de grupos.

Newell’s tendrá que enfocar sus esfuerzos en el armado de la defensa, ya que cuenta con pocos zagueros en condiciones físicas de jugar. Bruno Cabrera, que podía regresar tras la expulsión en Córdoba, sufrió un desgarro y no podrá estar a disposición en el siguiente compromiso.

Leer más: Jerónimo Gómez Mattar, feliz en Newell's: "Desde que estoy en el club sueño con este momento"

Salomón salió lesionado

Por su parte, Oscar Salomón, quien acusó una lesión en la entrada en calor antes del choque con Independiente, hay que seguir de cerca su evolución y será un tema importante de esta semana corta de entrenamiento. Además, el marcador central Ian Glavinovich aún se encuentra en recuperación y tampoco podrá ser de la partida y aumenta las complicaciones y las dificultades previas.

Con ese panorama todo indica que Nicolás Goitea, quien cumplió ante Rojo, seguiría en el elenco titular desde el primer minuto.

Los esquemas tácticos de la dupla técnica

También la dupla de entrenadores debe definir si repite la línea de 4 en el fondo que usó en la última fecha, o apelan a una línea de 5 atrás que no funcionó bien ante Talleres. Esa será otra de las cuestiones más importantes a dilucidar en el mundo rojinegro.

Habrá que ver si el esquema elegido por los entrenadores da lugar para que actúen arriba Matías Cóccaro y Michael Hoyos juntos.

Así, armándose al andar, con más corazón que ideas, Newell’s mejoró lo expuesto en Córdoba, y empieza a animarse a mirar adelante con más convencimiento. Como venía de estar detenido en cero, eso valió y mucho. Le otorga el margen de maniobra que tanto necesitaba, lo comienza a amigar con sus objetivos naturales, y le limpia el camino hacia la reconstrucción.

