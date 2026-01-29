Jorgelina Cardoso a Di María: "No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos"

La esposa del Fideo realizó un sentido posteo en redes celebrando lo que el jugador vive en la calle en comparación con lo que “muchos medios quieren generar”. La declaración completa

Ángel Di María fue aplaudido durante la entrada en calor en la previa al partido contra Racing.

Si hay un jugador que no ha pasado desapercibido en su vuelta al fútbol argentino ha sido Ángel Di María . Venerado y rechazado, el Fideo no ha causado más que emociones intensas y debates en las hinchadas argentinas . Pero después de un cierre de año en el que muchos buscaron generar polémica a su alrededor, Jorgelina Cardoso , su esposa, remarcó “la única verdad”.

A través de un sentido posteo en su cuenta de Instagram, Cardoso quiso mostrar una cara de la moneda diferente a la que últimamente se venía fogoneando, fundamentalmente desde Buenos Aires. Después de una campaña de ataques al 11 y a Rosario Central en general, las palabras de su esposa pusieron el foco sobre otro tipo de actitudes, impulsada por el clima posterior a la victoria del Canalla ante Racing.

Además de su publicación, Jorgelina subió dos historias con videos en los que la actitud de los hinchas y los alcanzapelotas de Racing era de total respeto y calidez. “Cada uno da lo que tiene adentro” , reflexionó al respecto. Por su parte, Di María reposteó las historias considerando: “Las cosas lindas que tiene el fútbol: el amor y el cariño de la gente” . Y dejó lugar para atender a la polémica: “Aunque muchos nos quieran ensuciar”.

El posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

“Te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento”, escribió Jorgelina tras la victoria del Canalla en el Cilindro. “Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de Pinchas que te dijeron 'no somos todos iguales, te amamos crack”, continuó dirigiéndose a su esposo.

di maria bandera racing Ángel Di María fue bien recibido en el Cilindro de Avellaneda. Virginia Benedetto / La Capital

En esa línea, soltó una frase tan potente como reconciliadora: “Te hacen querer odiar a los de Nob y no hay un día de tu vida que no te cruces un leproso y te llene de halagos”. Recordó también: “Ese aplauso en el Coloso que nadie esperaba pasó y fue hermoso para Rosario”.

“Te quieren hacer creer que Boca y River tampoco te quieren y muchísimos bosteros y millonarios te dicen cosas hermosas en la cara”, agregó en su escrito. Para concluir con su punto, Jorgelina fue contundente: “Muchos medios solo quieren generar odio. La única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve. Lo virtual no es real”

Para animarlo, cerró: “Seguí siendo quien sos. Te amo fuerte”.

La respuesta de Di María al posteo de Jorgelina

Por supuesto que el Fideo no se iba a quedar callado ante semejante declaración de su esposa. En esa misma publicación, dejó su comentario. “Lo virtual no es real. La realidad está en la calle”, coincidió con Jorgelina. “En Rosario, en Buenos Aires, en donde estemos siempre recibimos cariño de la gente. Y es lo único que siempre nos importó”, destacó.

También aprovechó para agradecer a su sostén: “Te amo mucho. Gracias por estar ahí siempre, por bancarme en todo momento”. “Que tiren”, animó, “que cada día estamos más fuertes”, cerró.