La Capital | Ovación | Jorgelina Cardoso

Jorgelina Cardoso a Di María: "No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos"

La esposa del Fideo realizó un sentido posteo en redes celebrando lo que el jugador vive en la calle en comparación con lo que “muchos medios quieren generar”. La declaración completa

29 de enero 2026 · 09:19hs
Ángel Di María fue aplaudido durante la entrada en calor en la previa al partido contra Racing.

Virginia Benedetto / La Capital

Ángel Di María fue aplaudido durante la entrada en calor en la previa al partido contra Racing.

Si hay un jugador que no ha pasado desapercibido en su vuelta al fútbol argentino ha sido Ángel Di María. Venerado y rechazado, el Fideo no ha causado más que emociones intensas y debates en las hinchadas argentinas. Pero después de un cierre de año en el que muchos buscaron generar polémica a su alrededor, Jorgelina Cardoso, su esposa, remarcó “la única verdad”.

A través de un sentido posteo en su cuenta de Instagram, Cardoso quiso mostrar una cara de la moneda diferente a la que últimamente se venía fogoneando, fundamentalmente desde Buenos Aires. Después de una campaña de ataques al 11 y a Rosario Central en general, las palabras de su esposa pusieron el foco sobre otro tipo de actitudes, impulsada por el clima posterior a la victoria del Canalla ante Racing.

Además de su publicación, Jorgelina subió dos historias con videos en los que la actitud de los hinchas y los alcanzapelotas de Racing era de total respeto y calidez. “Cada uno da lo que tiene adentro”, reflexionó al respecto. Por su parte, Di María reposteó las historias considerando: “Las cosas lindas que tiene el fútbol: el amor y el cariño de la gente”. Y dejó lugar para atender a la polémica: “Aunque muchos nos quieran ensuciar”.

image

>>Leer más: Actuación individual Canalla: Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

El posteo de Jorgelina Cardoso tras la victoria de Central

“Te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento”, escribió Jorgelina tras la victoria del Canalla en el Cilindro. “Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de Pinchas que te dijeron 'no somos todos iguales, te amamos crack”, continuó dirigiéndose a su esposo.

di maria bandera racing
Ángel Di María fue bien recibido en el Cilindro de Avellaneda.

Ángel Di María fue bien recibido en el Cilindro de Avellaneda.

En esa línea, soltó una frase tan potente como reconciliadora: “Te hacen querer odiar a los de Nob y no hay un día de tu vida que no te cruces un leproso y te llene de halagos”. Recordó también: “Ese aplauso en el Coloso que nadie esperaba pasó y fue hermoso para Rosario”.

“Te quieren hacer creer que Boca y River tampoco te quieren y muchísimos bosteros y millonarios te dicen cosas hermosas en la cara”, agregó en su escrito. Para concluir con su punto, Jorgelina fue contundente: “Muchos medios solo quieren generar odio. La única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve. Lo virtual no es real”

Para animarlo, cerró: “Seguí siendo quien sos. Te amo fuerte”.

>>Leer más: El gol de Ángel Di María en el clásico rosarino fue nombrado como el mejor del torneo Clausura

La respuesta de Di María al posteo de Jorgelina

Por supuesto que el Fideo no se iba a quedar callado ante semejante declaración de su esposa. En esa misma publicación, dejó su comentario. “Lo virtual no es real. La realidad está en la calle”, coincidió con Jorgelina. “En Rosario, en Buenos Aires, en donde estemos siempre recibimos cariño de la gente. Y es lo único que siempre nos importó”, destacó.

También aprovechó para agradecer a su sostén: “Te amo mucho. Gracias por estar ahí siempre, por bancarme en todo momento”. “Que tiren”, animó, “que cada día estamos más fuertes”, cerró.

Noticias relacionadas
Newells. Michael Hoyos corre con euforia a gritar el gol agónico que le dio el empate al rojinegro ante Independiente en el Coloso.

Newell's consiguió un mojón que debe ser su plataforma de despegue

Central tendrá que contener a Juanfer Quintero el próximo domingo en el Gigante.

Atento Central: River llegará al Gigante tras vencer a Gimnasia y con Juanfer Quintero iluminado

djokovic se consagro rey del fair play y termino ganando por pura suerte

Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"

El equipo inicial de Central que enfrentó a Racing.

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Ver comentarios

Las más leídas

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Lo último

Exención de pago de la TGI para jubilados con la mínima: el paso a paso para realizar el trámite

Exención de pago de la TGI para jubilados con la mínima: el paso a paso para realizar el trámite

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

Trabajadores estatales de Santa Fe: cronograma de pago de los haberes de enero

Trabajadores estatales de Santa Fe: cronograma de pago de los haberes de enero

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

La provincia será la tercera con mayor pérdida de alumnos en el país. Las proyecciones indican que se reducirá la cantidad de alumnos por maestro

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030
Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región
LA CIUDAD

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Refugios climáticos en Rosario: los espacios para hacerle frente al calor

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Refugios climáticos en Rosario: los espacios para hacerle frente al calor

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34
LA REGION

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34

Alquileres, expensas y deudas: crecen los reclamos de inquilinos en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Alquileres, expensas y deudas: crecen los reclamos de inquilinos en Rosario

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido
Policiales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Ovación
Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica
Ovación

Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica

Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica

Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Newells consiguió un mojón que debe ser su plataforma de despegue

Newell's consiguió un mojón que debe ser su plataforma de despegue

Policiales
Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido
Policiales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo

Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo

Dos adolescentes y un joven fueron detenidos en barrio Tablada por tener un arma de fuego

Dos adolescentes y un joven fueron detenidos en barrio Tablada por tener un arma de fuego

La Ciudad
Exención de pago de la TGI para jubilados con la mínima: el paso a paso para realizar el trámite
La Ciudad

Exención de pago de la TGI para jubilados con la mínima: el paso a paso para realizar el trámite

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

Las claves del caso Luna Zárate: un siniestro vial, una llamada anónima, un joven y un Uber

Las claves del caso Luna Zárate: un siniestro vial, una llamada anónima, un joven y un Uber

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas
Policiales

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí
Política

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia
Información General

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores
Economía

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas
Salud

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal
La Ciudad

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: El servicio mermó un 60 %
LA CIUDAD

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: "El servicio mermó un 60 %"

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 
Política

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero
La Ciudad

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario
La Ciudad

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad
Política

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar
La Ciudad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar

Dos hinchas de Newells, al Heca por incidencias antes y después del partido
LA CIUDAD

Dos hinchas de Newell's, al Heca por incidencias antes y después del partido

Una madrugada movida para los bomberos: tres incendios en distintas zonas de Rosario
LA CIUDAD

Una madrugada movida para los bomberos: tres incendios en distintas zonas de Rosario

Donde había un búnker que reclutaba a chicos harán un espacio público 
Policiales

Donde había un búnker que reclutaba a chicos harán un espacio público 

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos alertan por la deuda de Pami
LA CIUDAD

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos alertan por la deuda de Pami

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos
Policiales

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Pullaro: la agresión a Bastia: fue en términos personales, no institucionales
Política

Pullaro: la agresión a Bastia: "fue en términos personales, no institucionales"

Javier Milei fue al show de Fátima Flórez y cantó en el escenario de Mar del Plata
Zoom

Javier Milei fue al show de Fátima Flórez y cantó en el escenario de Mar del Plata