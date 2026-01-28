Vuelve un clásico de las telenovelas: "La extraña dama" se podrá ver remasterizada

El gran éxito de finales de los ochenta, protagonizado por Luisa Kuliok y Jorge Martínez, está siendo restaurada y se espera que se pueda ver pronto

"La extraña dama", una de las telenovelas más recordadas de la historia argentina, podría volver a verse en versión remasterizada

Canal 9 anunció el regreso de una de las telenovelas clásicas de la televisión nacional: “La extraña dama”. Protagonizada por Luisa Kuliok y Jorge Martínez, está siendo remasterizada y podría subirse a YouTube.

“Gran noticia para los fans de las telenovelas y específicamente de La extraña dama; el éxito del año 1989 de Canal 9 está siendo restaurado y digitalizado desde su cinta original. La talentosa gente de Archivo Telearte adelanta que pronto podremos revivirla”, aseguró en X el periodista de espectáculo Guille Barrios.

“La extraña dama”, basada en una historia de Lucy Gallardo publicada en la revista “Lágrimas, risas y amor”, narra por supuesto una historia de amor prohibido.

De qué se trata "La extraña dama"

Gina Falconi (Kuliok) y Marcelo Ricciardi (Martínez) se aman. Sin embargo, el hermano de ella no aprueba la unión y el destino termina separándolos. Marcelo no sabe que Gina espera un hijo suyo y se casa con Elsa en un matrimonio arreglado por su padre. Oculta en un convento, Gina da a luz una hija. La Madre Superiora (inolvidable villana de María Rosa Gallo) le sugiere entregarle la niña al padre y Gina acepta. Después, se retira a otro convento en donde vive con el nombre de Sor Piedad.

Años más tarde, Gina descubre que la hija que creía perdida está viva y criada por el propio Marcelo, ahora viudo. Es en ese momento cuando nace la “extraña dama”: para estar cerca de su hija y del hombre que nunca dejó de amar, Gina comienza a llevar una doble vida. Durante el día cumple con sus deberes en el convento, pero al caer la noche se despoja de su uniforme para transformarse en una mujer sofisticada, elegante y misteriosa que se infiltra en los salones de la aristocracia.

El elenco estaba completado por Gabriel Corrado, Gustavo Garzón, Andrea Barbieri, Ana María Campo, Raúl Rizzo, Mónica Santibañez, Lita Soriano y Tincho Zabala. La producción de Omar Romay se convirtió en un éxito monumental: todo el país se paraba de 18 a 19 para mirar la novela.

Tuvo un total de 115 capítulos, que se transmitieron a lo largo de seis meses entre 1989 y 1990. La canción homónima, cantada por Valeria Lynch, también se convirtió en un clásico.