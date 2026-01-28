La Capital | Zoom | clásico

Vuelve un clásico de las telenovelas: "La extraña dama" se podrá ver remasterizada

El gran éxito de finales de los ochenta, protagonizado por Luisa Kuliok y Jorge Martínez, está siendo restaurada y se espera que se pueda ver pronto

28 de enero 2026 · 13:57hs
La extraña dama

"La extraña dama", una de las telenovelas más recordadas de la historia argentina, podría volver a verse en versión remasterizada

Canal 9 anunció el regreso de una de las telenovelas clásicas de la televisión nacional: “La extraña dama”. Protagonizada por Luisa Kuliok y Jorge Martínez, está siendo remasterizada y podría subirse a YouTube.

“Gran noticia para los fans de las telenovelas y específicamente de La extraña dama; el éxito del año 1989 de Canal 9 está siendo restaurado y digitalizado desde su cinta original. La talentosa gente de Archivo Telearte adelanta que pronto podremos revivirla”, aseguró en X el periodista de espectáculo Guille Barrios.

“La extraña dama”, basada en una historia de Lucy Gallardo publicada en la revista “Lágrimas, risas y amor”, narra por supuesto una historia de amor prohibido.

Embed - Valeria Lynch - La Extraña Dama (Official Audio)

>> Leer más: Un actor español de una serie de Netflix trabaja como carpero en San Clemente del Tuyú

De qué se trata "La extraña dama"

Gina Falconi (Kuliok) y Marcelo Ricciardi (Martínez) se aman. Sin embargo, el hermano de ella no aprueba la unión y el destino termina separándolos. Marcelo no sabe que Gina espera un hijo suyo y se casa con Elsa en un matrimonio arreglado por su padre. Oculta en un convento, Gina da a luz una hija. La Madre Superiora (inolvidable villana de María Rosa Gallo) le sugiere entregarle la niña al padre y Gina acepta. Después, se retira a otro convento en donde vive con el nombre de Sor Piedad.

Años más tarde, Gina descubre que la hija que creía perdida está viva y criada por el propio Marcelo, ahora viudo. Es en ese momento cuando nace la “extraña dama”: para estar cerca de su hija y del hombre que nunca dejó de amar, Gina comienza a llevar una doble vida. Durante el día cumple con sus deberes en el convento, pero al caer la noche se despoja de su uniforme para transformarse en una mujer sofisticada, elegante y misteriosa que se infiltra en los salones de la aristocracia.

El elenco estaba completado por Gabriel Corrado, Gustavo Garzón, Andrea Barbieri, Ana María Campo, Raúl Rizzo, Mónica Santibañez, Lita Soriano y Tincho Zabala. La producción de Omar Romay se convirtió en un éxito monumental: todo el país se paraba de 18 a 19 para mirar la novela.

Tuvo un total de 115 capítulos, que se transmitieron a lo largo de seis meses entre 1989 y 1990. La canción homónima, cantada por Valeria Lynch, también se convirtió en un clásico.

Noticias relacionadas
El actor español de una serie en Netflix decidió pasar sus días en la ciudad de la costa argentina

Un actor español de una serie de Netflix trabaja como carpero en San Clemente del Tuyú

Soledad Pastorutti, más conocida como La Sole, celebra treinta años de carrera con un show especial en el escenario de Cosquín

Soledad Pastorutti celebra en Cosquín 30 años de carrera: "Nunca voy a negar mi raíz"

murio el baterista sly dunbar, prolifica leyenda del reggae jamaiquino

Murió el baterista Sly Dunbar, prolífica leyenda del reggae jamaiquino

no la conozco, dijo el chaqueno palavecino sobre la asociacion que lo expulso

"No la conozco", dijo el Chaqueño Palavecino sobre la asociación que lo expulsó

Ver comentarios

Las más leídas

Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

La gente de Newell's jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Lo último

Vuelve un clásico de las telenovelas: La extraña dama se podrá ver remasterizada

Vuelve un clásico de las telenovelas: "La extraña dama" se podrá ver remasterizada

Remiseros de Rosario, jaqueados por las apps de viajes: El servicio mermó un 60%

Remiseros de Rosario, jaqueados por las apps de viajes: "El servicio mermó un 60%"

Polémica en redes por el nombre que eligió Cami Homs para su hja: ¿indirecta a Tini Stoessel?

Polémica en redes por el nombre que eligió Cami Homs para su hja: ¿indirecta a Tini Stoessel?

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

El ministro Goity aseguró que el ciclo lectivo comenzará en tiempo y forma y que la recomposición salarial docente será eje de las negociaciones paritarias

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero
Dos hinchas de Newells derivados al Heca por incidencias antes y después del partido
LA CIUDAD

Dos hinchas de Newell's derivados al Heca por incidencias antes y después del partido

Remiseros de Rosario, jaqueados por las apps de viajes: El servicio mermó un 60%
LA CIUDAD

Remiseros de Rosario, jaqueados por las apps de viajes: "El servicio mermó un 60%"

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar para los acusados
La Ciudad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar para los acusados

Pullaro sobre la agresión a Bastia: Fue en términos personales, no institucionales
Política

Pullaro sobre la agresión a Bastia: "Fue en términos personales, no institucionales"

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hoyos logró el agónico empate de Newells ante Independiente en el Coloso

Hoyos logró el agónico empate de Newell's ante Independiente en el Coloso

La gente de Newells jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

La gente de Newell's jugó su partido contra Malcorra en el Coloso

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

Una mujer y su hija de Hughes murieron en un choque frontal en la ruta nacional N° 8

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

El tiempo en Rosario: anticipan muchas nubes, ¿y ahora sí habrá chaparrones?

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Ovación
La dupla Orsi-Gómez destacó el progeso de Newells: Queremos representar al hincha
Ovación

La dupla Orsi-Gómez destacó el progeso de Newell's: "Queremos representar al hincha"

La dupla Orsi-Gómez destacó el progeso de Newells: Queremos representar al hincha

La dupla Orsi-Gómez destacó el progeso de Newell's: "Queremos representar al hincha"

Colapinto encendió la ilusión y superó al campeón del mundo en esta pretemporada

Colapinto encendió la ilusión y superó al campeón del mundo en esta pretemporada

Jerónimo Gómez Mattar, feliz en Newells: Desde que estoy en el club sueño con este momento

Jerónimo Gómez Mattar, feliz en Newell's: "Desde que estoy en el club sueño con este momento"

Policiales
Dos adolescentes y un joven fueron detenidos en barrio Tablada por tener un arma de fuego
Policiales

Dos adolescentes y un joven fueron detenidos en barrio Tablada por tener un arma de fuego

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Construirán un espacio público donde había un búnker que reclutaba a chicos para bandas

Buscan datos para hallar a sospechosos por asalto a pollería en Azcuénaga

Buscan datos para hallar a sospechosos por asalto a pollería en Azcuénaga

La Ciudad
Remiseros de Rosario, jaqueados por las apps de viajes: El servicio mermó un 60%
LA CIUDAD

Remiseros de Rosario, jaqueados por las apps de viajes: "El servicio mermó un 60%"

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar para los acusados

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar para los acusados

Una madrugada movida para los bomberos: tres incendios en distintas zonas de Rosario

Una madrugada movida para los bomberos: tres incendios en distintas zonas de Rosario

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

El gobierno provincial anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos
La Ciudad

Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos

En un solo día hubo más de 88 mil inscriptos para el Boleto Educativo
Información General

En un solo día hubo más de 88 mil inscriptos para el Boleto Educativo

Una turista se golpeó contra una roca en una cascada en Bariloche y murió
Información General

Una turista se golpeó contra una roca en una cascada en Bariloche y murió

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar
POLICIALES

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Central confirmó al sexto refuerzo y hay avances por el séptimo
Ovación

Central confirmó al sexto refuerzo y hay avances por el séptimo

No la conozco, dijo el Chaqueño Palavecino sobre la asociación que lo expulsó
Zoom

"No la conozco", dijo el Chaqueño Palavecino sobre la asociación que lo expulsó

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina
Policiales

Atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Desencuentro en la cúpula: Javier Milei y Paolo Rocca se dan con un caño
Economía

Desencuentro en la cúpula: Javier Milei y Paolo Rocca se dan con un caño

Día de los Enamorados: se agotaron los turnos para casarse en el Rosedal
LA CIUDAD

Día de los Enamorados: se agotaron los turnos para casarse en el Rosedal

Armas nucleares, IA y cambio climático adelantan el Reloj del apocalipsis
Información General

Armas nucleares, IA y cambio climático adelantan el "Reloj del apocalipsis"

Un pueblo italiano quedó al borde de un precipicio tras un deslave
Información General

Un pueblo italiano quedó al borde de un precipicio tras un deslave

España dejó de estar libre de sarampión, según indicó la OMS
Información General

España dejó de estar libre de sarampión, según indicó la OMS

Designaron a una nueva conducción en Terminal Puerto Rosario
Economía

Designaron a una nueva conducción en Terminal Puerto Rosario

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado
La Ciudad

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde
Policiales

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde

Si no te gusta Uber buscate otra cosa, dijo un chofer que no adhirió al paro
La Ciudad

"Si no te gusta Uber buscate otra cosa", dijo un chofer que no adhirió al paro

El sindicato de taxistas dice que los choferes de Uber no tienen a quien reclamar
LA CIUDAD

El sindicato de taxistas dice que los choferes de Uber "no tienen a quien reclamar"

Violento robo en barrio Azcuénaga: maniataron a los empleados de una pollería
Policiales

Violento robo en barrio Azcuénaga: maniataron a los empleados de una pollería

La provincia de Santa Fe busca profundizar su relación con China
Política

La provincia de Santa Fe busca profundizar su relación con China

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: No somos autistas
La Región

Polémica en Arroyo Seco por los dichos del intendente: "No somos autistas"