Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

La víctima tenía 37 años. El presunto asesino es la actual pareja de la ex del hombre apuñalado con un cuchillo de mesa

28 de enero 2026 · 20:36hs
Un hombre de 37 años fue asesinado en la tarde de este miércoles a puñaladas con un cuchillo de mesa en barrio Belgrano, en la zona oeste de Rosario, luego de una pelea con la actual pareja de su ex, quien finalmente fue detenido por personal policial.

De acuerdo con el testimonio de testigos, Eloy Guillermo A., de 37 años, discutió con la actual pareja de la madre de sus hijos, Patricio Román V., de 36 años. Éste último habría tomado un cuchillo de mesa dentado con el que apuñaló a Eloy Guillermo A.

Al arribar personal del Comando Radioeléctrico encontró a Eloy tendido en la vía pública con sangre en el pecho. Médicos de una unidad de emergencias constataron una herida de arma blanca en el hemitórax anterior izquierdo. Luego de realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), la víctima fue declarada fallecida en el lugar del hecho.

Finalmente, personal policial detuvo en un domicilio de Marcos Paz al 6900 a Patricio Román V. e incautó un bolso con ropa, vestimenta de la víctima y un cuchillo de mesa tipo Tramontina.

