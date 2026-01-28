La Capital | Política | Jeremías Monzón

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal general del MPA y prevé un encuentro con Bullrich

La cita con Vranicich fue este miércoles por la mañana, mientras que la reunión con Bullrich está programada para este viernes en el Congreso

28 de enero 2026 · 16:57hs
El brutal asesinato de Jeremías Monzón adquirió relevancia nacional

La familia de Jeremías Monzón, el chico de 15 años torturado y asesinado en la ciudad de Santa Fe, se reunió este miércoles por la mañana con la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de la provincia, María Cecilia Vranicich, para analizar los avances del caso. Además, trascendió que los familiares del joven tienen programado un encuentro con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien desde su flamante rol como jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado impulsa la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y la modificación de la Ley Penal Juvenil.

En cuanto al encuentro con Vrainich, la reunión tomó lugar en la fiscalía general de la ciudad de Santa Fe. Participaron la madre, abuelos y tías del chico asesinado. También dieron el presente los abogados particulares de la familia y del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), el fiscal de la Unidad de responsabilidad penal adolescente de la Fiscalía Regional N° 1 a cargo de la investigación, Francisco Cecchini; el Secretario General Leandro Maiarota, la Fiscal Coordinadora para la Persecución Penal por Objetivos priorizados Carla Cerliani y el fiscal con incumbencia provincial en responsabilidad penal adolescente Luis Schiappa Pietra.

Durante el encuentro se analizaron los avances del caso y de las investigaciones relacionadas”, expresaron desde la oficina de prensa del Ministerio Publico de la Acusación. En esa línea, señalaron que la reunión se enmarcó en el “lineamiento estratégico prioritario de gestión de la Fiscalía General vinculado al abordaje integral de las víctimas”.

En cuanto a novedades del caso, se confirmó que la madre de una de las adolescentes acusadas del crimen será imputada. La mujer, cuya identidad todavía no fue difundida, está siendo investigada como presunta partícipe necesaria del homicidio. La audiencia imputativa se llevará a cabo este jueves a las 11 y estará a cargo del fiscal Cecchini.

El encuentro con Bullrich

Además de la reunión con María Cecilia Vranich, la familia de Jeremías Monzón planea mantener un encuentro con Patricia Bullrich, en consonancia con la resonancia nacional que obtuvo el caso. La cita está programada para este viernes en el despacho de la exministra de Seguridad en el Senado.

Bullrich es una de las principales impulsoras de la modificación de la Ley Penal Juvenil. En reiteradas oportunidades, la exministra de seguridad expresó que el objetivo del oficialismo es bajar la edad de imputabilidad de 13 a 16 años.

La senadora nacional ya habló públicamente del brutal asesinato del joven santafesino: “Jeremías tenía 15 años. Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres”, escribió Bullrich, en referencia a la situación procesal de los adolescentes involucrados, que por su edad no pueden ser condenados penalmente.

"La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara”, continuó la senadora, y agregó: “El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir”.

Bullrich cerró su planteo con un llamado político: “En este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2014443032494432415&partner=&hide_thread=false

